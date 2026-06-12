【長野市中条】茅葺き古民家の宿「やきもち家」ランチメニュー『夏の里山せいろ御膳』を6月16日より提供開始

互恵株式会社

互恵株式会社グループ(https://www.gokei-g.com/)のeternal story株式会社(https://eternal-story.com/) （本社：長野県長野市、代表取締役：村上達哉）が運営する「やきもち家(https://xn--w8jxbxfg7046c.com/)」(長野県長野市中条日下野5286-1)では、2026年6月16日(火)より、旬の里山の恵みをせいろで楽しむ新メニュー『夏の里山せいろ御膳』の提供を開始いたします。

本メニューは、「地域に受け継がれてきた食文化や里山の魅力を、多くの方に気軽に味わってほしい」という想いから誕生しました。旬の食材や郷土料理を通して、この土地ならではの食文化と里山の魅力を感じていただけます。

この夏は、どこか懐かしい里山の風景の中で、ゆったりと流れる時間をお楽しみください。

旬の恵みと郷土の味を楽しむ『夏の里山せいろ御膳』

季節のせいろ蒸し

旬の野菜と豚肉をせいろで丁寧に蒸し上げ、素材本来の旨みや甘みを引き出しました。

せいろ蒸しならではのやさしい味わいとともに、食材そのものの美味しさを存分にお楽しみいただける一品です。グループ施設である道の駅中条(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)自慢の自家製おやきをミニサイズで添えました。

地域の食文化を気軽に楽しめる内容として、ご堪能いただけます。

冷やしおぶっこ

中条地区の郷土料理「おぶっこ」を、夏限定の冷やしスタイルでご提供します。もちもちとした平打ち麺に、地域で親しまれる西山大豆を使用した豆腐を合わせ、ごま・豆乳・信州みそを使った特製スープで仕上げました。自家製の辛みそを加えることで、味の変化もお楽しみいただけます。

自家製羊羹

食後には、虫倉山の天然水を使用した自家製羊羹をご用意しました。

すっきりとした甘さとなめらかな口あたりが特徴で、西山大豆を使用した香ばしいきなことともにお楽しみいただけます。

夏の里山せいろ御膳

【内容】※仕入れ状況によって内容が変更となる場合があります

・季節のせいろ蒸し(くるみ味噌たれ・ポン酢)

・ミニおやき

・冷やしおぶっこ

・ごはん

・漬物

・自家製羊羹

【販売開始】

2026年6月16日(火)～販売開始

【料金】２名様よりご予約承ります

食事のみ 2,000円（税込）

食事・入浴付き 2,400円（税込）

食事・入浴・個室付き 3,500円（税込）

【提供場所】

やきもち家（長野県長野市中条日下野5286-1）

【提供時間】

ランチタイム 11:00～14:00 ( ラストオーダー13:40)

【予約方法】完全予約制

▸電話026-267-2641

※前日15時までご予約可能

▸予約サイト(https://www.jalan.net/kankou/spt_20201cc3362056927/activity/l00006E483/?ccnt=planList-in&rootCd=3&screenId=OUW2210&dateUndecided=1)

やきもち家

外観昔ながらの囲炉裏やきもち家名物「灰焼きおやき」

神様の住まうという伝説の残る虫倉山に抱かれた信州北部の中条地区に、

明治初期に建てられた古民家を移築・改修した、日本の原風景を楽しめるお宿です。

昔ながらの囲炉裏を囲むあたたかな空間の中で、中条地区の郷土料理「おぶっこ」や名物「灰焼きおやき」など、里山ならではの食と文化を体験していただけます。

四季折々の自然に包まれた静かな環境の中で、日常を離れたゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

【営業時間】

・ランチタイム 11:00～14:00 ( ラストオーダー13:40)

・カフェタイム 14:00～16:00

■公式サイト：https://xn--w8jxbxfg7046c.com/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/nakajyo_yakimochiya/?hl=ja

日帰り温泉

【日帰り入浴】

・11:00 - 19:00 (最終入館18:30)

【貸切風呂内】

・1時間2500円(税込)

(※2～4人利用可能/要予約)

宿泊

新館和洋室夕食イメージ

客室は「本館」の上座敷・中間・下座敷、「新館」の和室・和洋室の、5タイプ全9室。

豊かな自然に抱かれた木のぬくもりを感じる館内で、ゆったりと寛いだ時間をお過ごしください。

やきもち家

〒381-3202

長野県長野市中条日下野5286-1

TEL：026-267-2641



【施設情報】

客室(全9室)、日帰り温泉、貸し切り風呂、宴会場（最大60名）