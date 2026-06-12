グランピング専門サイト『休日グランピング部』サイトOPEN1年3ヶ月で月間販売予約額2億円を突破！

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するグランピング専門メディア『休日グランピング部』は、2026年5月の月間販売予約額が2億円を突破したことをお知らせします。

休日グランピング部：https://kyuzitsu-glampingbu.com/

■ サイトOPEN1年3ヶ月で月間販売予約額2億円を突破！

グランピング専門メディア『休日グランピング部』は、サービス開始から1年3ヶ月で、楽天トラベル・Yahoo!トラベル・一休などを通じた月間販売予約額が2億円を突破しました。グランピング需要の高まりを背景に、専門メディアとしての存在感を着実に高めています。

ユーザーのシチュエーションや希望条件に合わせて全国の人気グランピング施設を簡単に探せる検索機能、複数の旅行予約サイト（楽天トラベル・一休・Yahoo!トラベル等）との連携による最安値比較、そして編集部による現地取材・おすすめポイント記事といった「専門メディアならではの情報の深さ」がご支持をいただいています。

また、エリア別ランキングや施設タイプ別特集、口コミによる絞り込みなど、ユーザー一人ひとりのニーズに応じた検索体験を継続的に強化してきたことが、リピート利用と新規ユーザー双方の増加につながっています。

■ 2億円突破記念「夏休み集客強化キャンペーン」実施！

グランピング需要が1年で最も高まる夏休み期間は、施設にとって「いかに公式サイトからの直接予約を増やすか」が大きな課題となっています。月間販売予約額2億円突破を機に、『休日グランピング部』では、施設様の夏休み集客をさらに強力に支援するため、本キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン詳細：https://kyuzitsu-glampingbu.com/magazine/70191/

■ キャンペーンのメリット

■ 「休日グランピング部」とは

- 夏の予約促進に！グランピング特化型メディアで確実にアピール『休日グランピング部』は、グランピングに関心の高いユーザーが多く訪れる専門性の高いメディアです。年間でも特に需要が高まる夏休みの時期に、貴施設の魅力を的確に届けることで、公式サイトからの予約増加が期待できます。- 無料で参加可能宿泊施設側の負担ゼロで、効果的な集客施策を導入でき、公式サイトの予約促進が期待できます。- 新規施設様も大歓迎、掲載は通年無料『休日グランピング部』では、施設様の掲載を【通年「初期費用0円・月額費用0円・成果報酬0円」の完全無料】で承っています。施設ページの作成も弊社にて対応いたしますので、まだ掲載されていない施設様も、これを機にぜひお気軽にお問い合わせください（詳細は施設運営者様向けページ：https://kyuzitsu-glampingbu.com/for-facilities/ ）。

『休日グランピング部』は、「理想のグランピングが簡単に見つかる」をコンセプトに、全国の人気グランピング宿泊施設が探せる専門メディアです。エリアごとの特集、ドームテントやコテージなどの施設タイプ別特集、現地取材記事など、グランピング体験に役立つ情報を発信しています。

一般的な旅行サイトやメディアでは提供しづらい「どこで」「誰と」「どのように」といったユーザー一人ひとりのニーズに応じた情報を充実させ、直感的でわかりやすい検索機能を提供しています。グランピング初心者でも最適な施設を探すことができます。

休日グランピング部：https://kyuzitsu-glampingbu.com/

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・AIデータセンター事業

・暗号資産事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/