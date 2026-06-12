～ホテルブッフェで消費されなかった果物を動物たちのおやつに～　食品ロス削減のための連携施策が継続的な活動となって走り始めます

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル左、中央）よこはま動物園ズーラシアHPより

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）は、2026年6月21日（日）～2027年2月21日（日）の毎月第3日曜日に「よこはま動物園ズーラシア」で実施予定の、ホテルのブッフェで消費されなかった果物やパンを動物の特別なおやつとして活用する取り組みに引き続き参画いたします。

2025年8月に市内ホテル1社と運搬事業者、動物園が連携して始まった本取り組みは、動物園に来園したお客様に提供された食品を動物たちが食べる様子を見てもらうことで、食べ物の大切さや食品ロスについて身近に感じていただくというものです。

当ホテルは本年からこの取り組みに参画。3、4、5月の実施時には、ホテルの内外から多くの反響をいただきました。

開始から2年目を迎え、提供側、受取側、運搬の体制も整ったため、この6月から対象の動物を従来のインドゾウにチンパンジーを加えた2種とし、スポットのイベントではなく毎月1回の継続した取り組みとして実施されることとなりました。

当ホテルでは、ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」にて営業時間内に消費されなかったオレンジやグレープフルーツ、ぶどうなどを新鮮な状態で冷蔵し、運搬業者を通じて動物園に提供いたします。

このような取り組みにより、資源の循環利用促進のみならず、動物園の来園者をはじめ多くの方々にとって、食べ物の大切さや食品ロスの削減を考える機会が増えることを願っております。

果物イメージ

取り組み概要

■提供先 ：よこはま動物園ズーラシア

■実施場所：よこはま動物園ズーラシア内チンパンジー展示場

■実施日時：2026年 6月21日（日）

7月19日（日）

各日14:15～「飼育員のとっておきタイム」開催時

※動物の健康管理などの理由により、中止・内容変更となる場合があります

今後は以下の日程でインドゾウもしくはチンパンジーに対して同様の取り組みを継続的に実施予定です。

2026年 9月20日（日）

10月18日（日）

11月15日（日）

12月20日（日）

2027年 1月17日（日）

2月21日（日）

■提供食材：オレンジ、グレープフルーツ、ぶどうなど

■当ホテルからの提供量：1日につき約1kg（予定）

よこはま動物園ズーラシア概要

■所在地 ：神奈川県横浜市旭区上白根町1175-1

■開園時間：9:30～16:30（入園は16:00まで）

※8月の土日祝は13:00～20:00（入園は19:00まで）

■休園日 ：毎週火曜日（祝・休日の場合は開園し、翌日休園）、12月29日～1月1日

■入園料 ：大人800円、中人・高校生300円、小・中学生200円、小学生未満無料

毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証）

■URL：https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」（ホテル1階）

横浜港が一望でき、オープンキッチンを備えた店内は、洗練されながらも活気溢れる明るい雰囲気。料理が出来上がるまでの音や香りなどを五感で愉しみながら、インターコンチネンタルホテルならではの多彩な料理を朝食からディナーまでご堪能いただけます。

https://www.icyokohama-grand.com/restaurant/ocean_terrace/

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。

ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト（https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation）・日本語版ウェブサイト（https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands）、ニュースルーム（https://www.ihgplc.com/en/news-and-media）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)）をご覧ください。IHGワンリワーズについてはhttps://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。

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