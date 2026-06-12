7月に北海道・小樽にオープン！「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」限定グッズのご紹介

株式会社 寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海藏講平）は、7月18日(土)、北海道・小樽に「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」をオープンいたします。小樽らしいレトロな装いのちいかわたちや、北海道ならではのデザインがかわいい限定グッズを一部ご紹介！

■ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店 限定グッズ

・シマエナガになっちゃった！ ぬいぐるみ(全3種) 各2,420円(税込)

シマエナガに扮したちいかわたちの、まんまるシルエットがキュートなぬいぐるみです。

・レトロなマスコット(全8種) 各2.200円(税込)

レトロな衣装でおめかし♪小樽ならではのデザインがかわいいマスコットです。

・バター飴 864円(税込)

北海道のおみやげでは大定番！

どこか懐かしさを感じさせるバター飴です。

パッケージを綴じている糸を切り開くと、

ランチョンマットやタペストリーなどにも

お使いいただけます♪

・ラベンダー和紅茶 1,188円(税込)

ラベンダーがふわりと香る国産紅茶の

ティーバッグを、レトロなデザインが

かわいい缶に入れました。

渋みが少なく、まろやかな甘味が特徴です。

・メタルチャームキーホルダー(全8種)

各660円(税込)

ステンドグラス風のデザインが華やかな

キーホルダー。

おみやげとしても喜ばれる定番商品です。

・金平糖 810円(税込)

・コレクションピンバッジ(全3種) 各770円(税込)

・ミニフレームマグネット(全2種) 各495円(税込)

・ミニキャンバスマグネット(全2種) 各990円(税込)

・キャラ撮りスティック(全3種) 各1,320円(税込)

・足袋ソックス(全3種) 各605円(税込)

・トレーディングシマエナガなまんまるアクリルスタンド(全8種)

単品550円 / BOX 4,400円(税込)

厚みがあって自立する、シマエナガなちいかわたちのアクリルスタンド。

ころころゆれる姿がとってもキュート♪

・トレーディングステンドグラスなアクリルスタンド(全8種)

単品550円 / BOX 4,400円(税込)

海のステンドグラス風デザインがおしゃれ！小樽ならではなデザインのアクリルスタンドです。

・北海道ソフトクリームなマット缶バッジinカプセル(全8種) 300円(税込)

ソフトクリームを楽しむちいかわたちの、レトロなデザインがかわいいマット缶バッジです。

その他限定グッズが多数登場します！続報は公式SNSにて発信予定ですので、お楽しみに♪

<商品お取り扱い店舗>

・ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店

(一部、店舗限定商品や店頭限定商品がございます)

・ちいかわもぐもぐ本舗オンラインストア

(一部、取り扱いのない商品がございます)

■ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店 オープン記念ノベルティ

１.3,000円以上お買い上げ特典ノベルティ「アクリルマーカーチャーム」

■配布条件■

ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店にて

商品を税込3,000円以上の購入特典として「アクリルマーカーチャーム(非売品)」を1点プレゼント！

※デザインは8種類ご用意しております。種類はお選びいただけません。

※お一人様1会計につき1点とさせていただきます。お会計を分けることはできません。

※ノベルティの配布店舗は小樽店のみとなります。

※オンラインストアでの購入は対象外となります。

２.8,000円以上お買い上げ特典ノベルティ「3連メタルキーホルダー」

■配布条件■

ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店にて

商品を税込8,000円以上のご購入特典として

「3連メタルキーホルダー(非売品)」を1点プレゼント！

※無くなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき1点とさせていただきます。お会計を分けることはできません。

※ノベルティの配布店舗は小樽店のみとなります。

※オンラインストアでの購入は対象外となります。

■オンラインストア限定ノベルティも登場！

オンラインストア限定ノベルティ「ロゼッタ缶バッジ」

■配布条件■

ちいかわもぐもぐ本舗 オンラインストアにて

商品を税込8,000円以上の購入特典として「ロゼッタ缶バッジ(非売品)」を1点プレゼント！

※デザインは3種類ご用意しております。種類はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき1点とさせていただきます。お会計を分けることはできません。

※実店舗での購入は対象外となります。

■事前入店予約について

ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店において、

7月18日(土)～8月16日(日)の期間は

入店に事前予約が必要となります。

上記期間の入店予約(抽選)の受付は

ちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウントにて実施させていただきます。

※当予約は入店をお約束するものであり、

ご希望の商品の購入やノベルティのお渡しをお約束するものではございません。

○7月18日(土)～7月26日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：６月19日(金)18:00～6月23日(火)18:00

抽選結果発表：6月25日(木)

※7月18日（土） ～7月20日（月・祝）の営業時間については<br>

混雑が見込まれるため、9時00分～18時00分に営業時間を延長いたします。<br>

上記の事前予約のご案内についてもご確認ください。<br>

○7月27日(月)～8月2日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：６月27日(土)18:00～7月1日(水)18:00

抽選結果発表：7月3日(金)

○8月3日(月)～8月9日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：7月5日(日)18:00～7月9日(木)18:00

抽選結果発表：7月11日(土)

○8月10日(月)～8月16日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：7月13日(月)18:00～7月17日(金)18:00

抽選結果発表：7月19日(日)

※事前予約に店舗からの距離は関係ございません。

※8月17日(月)以降に入場制限を行う場合は、

改めて公式HPや公式SNSにて告知させていただきます。

■ちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウント

https://lin.ee/Di0FUyj

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ちいかわベビーカステラのプレスリリースはこちら↓

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000035374.html

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ちいかわもぐもぐ本舗オンラインストアでもお買い物していただけます。

※一部商品を除く

■ちいかわもぐもぐ本舗 オンラインストア

https://www.chiikawamogumogu.shop

ちいかわもぐもぐ本舗の各種リンク

最新情報はこちらよりご確認ください！

■ちいかわもぐもぐ本舗 公式サイト

https://www.chiikawamogumogu.jp

■ちいかわもぐもぐ本舗 公式X（旧:Twitter）

https://x.com/chiikawamgmg

■ちいかわもぐもぐ本舗 公式Instagram

https://www.instagram.com/chiikawamgmg/

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■店舗情報

ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店

住所：〒047-0027 北海道小樽市堺町 6-1

営業時間：9時30分～17時30分

TEL：0120-975-316（お客様相談室：平日10時～17時）

※7月18日（土） ～7月20日（月・祝）の営業時間については

混雑が見込まれるため、9時00分～18時00分に営業時間を延長いたします。

上記の事前予約のご案内についてもご確認ください。

※季節、状況により営業時間を変更する場合がございます。

詳しくは、ちいかわもぐもぐ本舗 公式サイト(https://www.chiikawamogumogu.jp/)をご確認ください。

定休日：年中無休

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【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316（平日10時～17時）

Email：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀 メールアドレス：y-morita@telacoya.co.jp

電話：075-325-3535

FAX：075-325-3525

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、監修が必要になります。

必ず、原稿や画像の確認申請をいただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C)nagano

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、

常に新しくも懐かしい商品提供・提案、

匠の技を生かした開発商品を国内150 店舗の直営店を通じ、

年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地

代表者：代表取締役社長 海藏講平（かいぞうこうへい）

設立：1980年11月

電話番号：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工

など