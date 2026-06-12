「健やかさは、めぐる。」ＢＣＣヘルスケアビジネスカンパニーサイトをリニューアル

BCC株式会社

ＢＣＣ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 CEO：伊藤 一彦、東証グロース上場：証券コード7376）ヘルスケアビジネスカンパニーは、このたび公式サイトをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、介護施設、自治体、一般企業、介護に携わる個人、学校・教育機関など、多様な立場の方々に向けたサービス導線や情報構成を見直し、必要な情報へよりアクセスしやすく、分かりやすく伝わるサイト構成へ刷新しています。

▶ヘルスケアビジネスカンパニー公式サイト(https://hc.e-bcc.jp/)

■背景

新サイトTOPページ。ＢＣＣヘルスケアビジネスカンパニーの支援領域や情報導線を分かりやすく紹介しています。

ヘルスケアビジネスカンパニーではこれまで、介護施設向け支援をはじめ、介護に携わる個人、一般企業、学校・教育機関、自治体など、多様な立場の方々に向けたサービス提供を行ってきました。

一方で、取り組みや支援領域が広がる中で、

・どのような支援を行っているのか分かりづらい

・どのサービスが自分たちに関係するのか分かりづらい

・目的に合った情報にたどり着きにくい

といった課題もありました。

こうした課題に対し、利用者それぞれの目的に応じて必要な情報へアクセスしやすいサイトを目指し、今回のリニューアルを実施しました。

介護施設、一般企業、介護に関わる個人、自治体など、利用者の立場に応じて必要な情報へ進みやすい導線を設けています。

■リニューアルのポイント

１．多様なステークホルダーに向け、情報導線を整理

新サイトでは、介護施設、自治体、一般企業、介護に携わる個人、学校・教育機関など、多様な立場の方々に向けて情報導線を整理しました。

これにより、利用者が自分たちに関係する支援内容やサービスを把握しやすく、必要な情報へよりスムーズにアクセスできる構成としています。

「健やかさは、めぐる。」というメッセージのもと、誰もが自分らしい選択を続けられる社会の実現を目指します。

２．介護施設向け支援について

介護施設向けには、介護レクリエーション、介護DX生産性向上サポート、スマート介護など、現場に関わる支援内容を掲載しています。

介護現場での取り組みや導入後の活用イメージが分かりやすくなるよう、サービス内容や支援領域を見直し、現場の課題に応じた情報を確認しやすい導線設計としています。

３．介護DX生産性向上サポートについて

介護DX生産性向上サポートでは、介護施設への見守り機器、介護ソフト、インカム、通信環境の導入など、介護事業所等のDX促進に向けた支援内容を掲載しています。

課題のヒアリングから製品選定、ネットワーク環境構築、機器導入、運用保守まで、現場で無理なく活用されることを見据えた支援を行ってまいります。

４．企業向けヘルスケア支援について

企業向けには、ヘルスケア市場への新規参入や事業拡大に向けた伴走支援の内容を掲載しています。

高齢者を支える方々とのネットワークや自治体連携による実証フィールドを活かし、ニーズ調査、仮説検証、プロモーションなど、ヘルスケア領域における事業展開を支援してまいります。

５．自治体向けヘルスケア事業支援について

自治体向けには、ヘルスケア施設の運営支援、リビングラボ事業支援、ヘルスケア関連事業の事務局企画・運営、イベント・セミナー企画運営など、地域課題や事業目的に応じた支援内容を掲載しています。

行政、企業、地域住民など多様な関係者をつなぎながら、地域の健康づくりや介護予防に資する取り組みを支援してまいります。

６．支援の考え方が伝わるサイト構成へ

新サイトでは、「Design」「Accompaniment」「Contents」「Achievements」「Connecting」といった切り口を通じて、ＢＣＣヘルスケアビジネスカンパニーが大切にしている考え方や取り組みを分かりやすく紹介しています。

また、各サービスの紹介に加え、誰に、どのような価値を届けるのか、どのように現場や日常へつなげていくのかが伝わるサイトを目指しました。

７．情報発信基盤としてサイト全体を刷新

デザイン、構成、導線を見直し、利用者が必要な情報へアクセスしやすいサイト構成へ刷新しました。

今後は、事例紹介、サービスページ、お知らせ、各種コンテンツなどを通じて、介護レクリエーション、介護DX、企業・自治体向けヘルスケア支援に関する情報発信をさらに拡充してまいります。

■カンパニー長コメント

当カンパニーではこれまで、介護施設向け支援をはじめ、介護に携わる個人、一般企業、学校・教育機関、自治体など、多様な立場の方々に向けたサービス提供を行ってきました。

その中で一貫して大切にしてきたのは、「人」を中心に考えることです。介護レクリエーション、介護DX、ヘルスケア支援など、領域や手段はさまざまですが、単にサービスを提供するのではなく、その先にいる一人ひとりの選択や暮らしにつながることを重視してきました。

一方で、取り組みが広がる中で、私たち自身も「何を目指し、どのような価値を社会に届ける存在なのか」を改めて整理する必要性を感じていました。

今回のリニューアルでは、そうした考え方も踏まえながら、サービス構成や情報導線、メッセージ全体を見直しています。

今後も、企画や導入の先にある、現場や日常の中で無理なく機能し続けるところまで伴走しながら、健やかさが社会の中で循環していく仕組みづくりに取り組んでまいります。

ＢＣＣ株式会社

ヘルスケアビジネスカンパニー

カンパニー長 狭間 希代美

■ＢＣＣ株式会社 概要

名称：ＢＣＣ株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー

本社所在地：

（大阪本社）大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋9F

（東京本社）東京都千代田区外神田6丁目15番9号 明治安田生命末広町ビル9F

拠点：

（イノベーションセンター リスキリングラボ）東京都千代田区外神田6丁目8番10号グランデ秋葉原2F

創 業：2002年3月6日

資本金：4.68億円

事業内容：

介護レクリエーション、企業・自治体向けヘルスケア事業支援、介護DX支援

公式サイト：https://hc.e-bcc.jp/

■ヘルスケアビジネスカンパニー 概要

ヘルスケアビジネスカンパニーは、介護事業者や自治体、企業に対し、介護レクリエーションやヘルスケア事業支援、介護DX支援を提供しています。現場の課題解決に向けた一貫支援体制を整えています。

■本件に関するお問い合わせ先

ＢＣＣ株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー

TEL：06-6208-5030