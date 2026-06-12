7月に北海道・小樽にオープン！テイクアウトショップ「ちいかわベビーカステラ」フードメニュー、グッズのご紹介

株式会社 寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海藏講平）は、7月18日(土)、北海道・小樽に「ちいかわベビーカステラ」をオープンいたします。旅の途中でほっとひと息つけるようなフードメニューや、一緒に楽しめるスーベニアグッズ、ここでしか手に入らない限定グッズなどをご紹介！

■ちいかわベビーカステラ フード＆スーベニア

-フードメニュー-

ベビーカステラの形はちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅうの5種類。

ベビーカステラ関連メニューには、オリジナルさすまたピックがランダムで付いてきます♪

・ベビーカステラ10個入り(クリーム付き)

いちごクリーム/チョコクリーム/プリンクリーム 各800円(税込)

店内で焼き上げたふわふわもっちり食感のベビーカステラに、たっぷりクリームをのせて召し上がれ！

オリジナルさすまたピック(全2種)がランダムで1点付いてきます。

(キャラクターはランダム封入となります。予めご了承ください。)

・ベビーカステラ10個入り 700円(税込)

店内で焼き上げた、ふわふわもっちり食感のベビーカステラ。風味豊かな、どこか懐かしいお味を楽しんで！

オリジナルさすまたピック(全2種)がランダムで1点付いてきます。

(キャラクターはランダム封入となります。予めご了承ください。)

・ベビーカステラ付きソフト

ミルク/チョコレート/ミックス 各700円(税込)

観光地の定番メニュー、ソフトクリームにかわいいベビーカステラをトッピングしました。

オリジナルさすまたピック(全2種)がランダムで1点付いてきます。

(ベビーカステラのキャラクターは5種からお選びいただけます。)

・アイスキャンディ

ちいかわ(いちご)/ハチワレ(ソーダ)/うさぎ(パイナップル) 各650円(税込)

しゃりもち食感のアイスキャンディ。爽やかな口当たりで、旅のひとやすみにぴったり♪

(お持ち帰り商品ではありません。袋をあけてお渡しいたします。)

-スーベニアグッズ-

●フードメニュー１点ご購入につき、スーベニア商品１点のみお買い求めいただけます。

・リユーザブルカップ (全2種) 各550円 (税込)

カステラカップをぴったりセットできる、オリジナルメラミンカップ。もちろん、ドリンクホルダーとして普段使いも◎

※フードメニュー1 点ご購入につき、1 点のみお買い求めいただけます。

・保冷温ランチバッグ 2,640円 (税込)

保冷温機能のついた、手ごろなサイズのミニトートバッグ。ランチタイムにぴったり！

※フードメニュー1 点ご購入につき、1 点のみお買い求めいただけます。

■ちいかわベビーカステラ 限定グッズ

●店頭限定商品です。オンラインストアでのお取り扱いはございません。

●商品のみでご購入いただけます。

・ベビーカステラになっちゃったマスコット (全3種) 各1,870円(税込)

ちいかわたちがベビーカステラになっちゃった！ふわふわ手触りがたまらない、限定マスコットです。

・メタルチャームキーホルダー (全3種) 各660円(税込)

当店限定デザインのちいかわたちがあしらわれたキーホルダー。

自分用にはもちろん、おみやげとしても大定番のアイテムです。

<商品お取り扱い店舗>

・ちいかわベビーカステラ 店舗

(オンラインストアでのお取り扱いはございません)

■ちいかわベビーカステラ オープン記念ノベルティ

オープン記念 お買い上げ特典ノベルティ「オリジナルステッカー」

■配布条件■

ちいかわベビーカステラにて

フード・商品の購入特典として「オリジナルステッカー(非売品)」を1点プレゼント！

※お一人様1会計につき1点とさせていただきます。お会計を分けることはできません。

※ノベルティの配布店舗はちいかわベビーカステラのみとなります。

■事前入店予約について

ちいかわベビーカステラにおいて、

7月18日(土)～8月16日(日)の期間は

入店に事前予約が必要となります。

上記期間の入店予約(抽選)の受付は

ちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウントにて実施させていただきます。

※当予約は入店をお約束するものであり、

ご希望の商品の購入やノベルティのお渡しをお約束するものではございません。

○7月18日(土)～7月26日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：６月19日(金)18:00～6月23日(火)18:00

抽選結果発表：6月25日(木)

○7月27日(月)～8月2日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：６月27日(土)18:00～7月1日(水)18:00

抽選結果発表：7月3日(金)

○8月3日(月)～8月9日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：7月5日(日)18:00～7月9日(木)18:00

抽選結果発表：7月11日(土)

○8月10日(月)～8月16日(日)のご入店

抽選申込み受付期間：7月13日(月)18:00～7月17日(金)18:00

抽選結果発表：7月19日(日)

※事前予約に店舗からの距離は関係ございません。

※8月17日(月)以降に入場制限を行う場合は、

改めて公式HPや公式SNSにて告知させていただきます。

■ちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウント

https://lin.ee/Di0FUyj

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ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店のプレスリリースはこちら↓

<該当URLが入ります>

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000035374.html

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ちいかわもぐもぐ本舗の各種リンク

最新情報はこちらよりご確認ください！

■ちいかわベビーカステラ 公式サイト

https://www.chiikawamogumogu.jp/stores/castella/

■ちいかわもぐもぐ本舗 公式サイト

https://www.chiikawamogumogu.jp

■ちいかわもぐもぐ本舗 公式X（旧:Twitter）

https://x.com/chiikawamgmg

■ちいかわもぐもぐ本舗 公式Instagram

https://www.instagram.com/chiikawamgmg/

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■店舗情報

ちいかわベビーカステラ

住所：〒047-0027 北海道小樽市堺町 6-1

営業時間：10時～17時

TEL：0120-975-316（お客様相談室：平日10時～17時）

※ちいかわもぐもぐ本舗とちいかわベビーカステラは

営業時間が異なりますので、お気を付けください。

※7月18日（土） ～7月20日（月・祝）の営業時間については

混雑が見込まれるため、9時30分～17時30分に営業時間を延長いたします。

上記の事前予約のご案内についてもご確認ください。

※季節、状況により営業時間を変更する場合がございます。

詳しくは、ちいかわもぐもぐ本舗 公式サイトをご確認ください。

定休日：年中無休

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【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316（平日10時～17時）

Email：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀 メールアドレス：y-morita@telacoya.co.jp

電話：075-325-3535

FAX：075-325-3525

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、監修が必要になります。

必ず、原稿や画像の確認申請をいただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C)nagano

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、

常に新しくも懐かしい商品提供・提案、

匠の技を生かした開発商品を国内150 店舗の直営店を通じ、

年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地

代表者：代表取締役社長 海藏講平（かいぞうこうへい）

設立：1980年11月

電話番号：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工

など