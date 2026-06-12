介護施設向けAIプラットフォーム「みちケア」を提供するシスタ、freeeと介護業界のバックオフィスDX推進を目的に連携を開始

シスタ株式会社

介護施設向けAIプラットフォーム「みちケア」を提供するシスタ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：梅谷 雄紀、以下「シスタ」）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木 大輔、以下「freee」）と、介護業界のバックオフィスDX推進に向けた連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携の第一弾として、freeeが提供する勤怠管理クラウド「freee勤怠管理Plus」と「みちケア」がシステム連携いたします。両プロダクトが繋がることで、勤怠データとシフト作成・監査対応業務がシームレスに接続され、2026年6月の介護報酬改定に伴う監査対応の強化を見据え、介護現場の事務負担を大幅に削減します。

■ 連携の背景

介護業界では、深刻な人手不足を背景に、シフト作成や勤務形態一覧表の作成、監査対応といったバックオフィス業務の負担が経営課題となっています。特に2026年6月の介護報酬改定では、人員配置基準や処遇改善加算の届出における証憑書類の厳格化（勤怠データと配置実績の整合性確保）が進み、現場の事務負担が一層増大することが見込まれています。

一方で、現場のシフト管理とバックオフィスの勤怠管理が分断されているケースが多く、二重入力や転記ミスが発生しやすい構造的課題が存在します。シスタとfreeeは、本連携によりこの課題を両社のプロダクト連携で解決し、介護事業者の生産性向上と監査対応コストの最小化を目指します。

■ 連携の内容

シスタとfreeeは、介護業界のバックオフィスDXを共同で推進する連携関係を構築いたします。両社は、freeeが提供する経営基盤（勤怠・労務）と「みちケア」が提供する現場運営基盤（AIシフト・施設内ルート）をシームレスに接続し、介護業界の「ワンストップDX」の標準を共に創り出してまいります。

■ 連携第一弾：「みちケア」×「freee勤怠管理Plus」

【連携の主な内容】- 「freee勤怠管理Plus」と「みちケア」のシステム連携（第一弾、将来的な連携拡張も視野）- 介護事業者向け共同セミナー・ウェビナーの開催および共同マーケティングの推進- 「freee 統合ワールド 2026」をはじめとした両社イベントでの相互紹介

連携の第一弾として、「freee勤怠管理Plus」と「みちケア」がシステム連携いたします。「みちケア」上でシフトを自動作成し、シフトデータファイルを加工せず「freee勤怠管理Plus」に取り込むことができます。

■ 本連携で広がる顧客接点

「みちケア」は介護業界に特化したAIプラットフォームであり、シフト作成から施設内の訪問ルートまでを自動連携できるツールは、現存では「みちケア」のみです。本連携により、「freee勤怠管理Plus」の顧客基盤・ブランド力を掛け合わせ、共同マーケティングによる新規顧客獲得を加速します。

【本連携で広がる顧客接点】

深刻な人手不足と法改正対応に苦慮する全国の介護事業所

住宅型有料老人ホーム（ホスピス・ナーシングホーム含む）やサービス付き高齢者向け住宅など、施設内ルートを有する施設

シスタは、freeeの顧客基盤との掛け合わせにより、「みちケア」が掲げる2030年までの全国5,000施設導入という目標の達成を加速してまいります。

■ 両社の役割（領域の補完関係）

「freee勤怠管理Plus」と「みちケア」は、プロダクトの目的と役割が異なり、完全な機能補完の関係にあります。両社が連携することで、経営データ（勤怠・労務）と現場の最適化（AIシフト・ルート）が繋がる、介護業界の新たなDX標準を提供します。

■ 今後の展望

シスタは、「介護施設の経営管理」ツールとしてのAIプラットフォーム「みちケア」を成長させてまいります。両社は今後もプロダクト連携の深化と共同マーケティングを通じ、介護業界の労働生産性向上と持続可能な経営基盤の構築に貢献してまいります。

■ 「みちケア」について

「みちケア」は、シスタ株式会社が提供する介護施設向けのAIプラットフォームです。シフト作成・変更工数の大幅削減、シフトと連動した施設内訪問ルートの自動作成、freeeをはじめとする他社勤怠ツールと連携した勤務形態一覧表等の監査対応書類の自動出力により、介護施設の売上向上と運営効率化を支援します。

サービスサイト：https://lp.michi.care/

■ 会社概要

会社名：シスタ株式会社

所在地：東京都港区赤坂3-17-3

代表者：代表取締役 梅谷 雄紀

設立：2024年9月24日

事業内容：介護施設向けAIプラットフォーム「みちケア」の開発・提供

サービスサイト： https://lp.michi.care/

会社名：フリー株式会社

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21階

代表者：代表取締役 CEO 佐々木 大輔

設立：2012年7月

事業内容：クラウド会計ソフト「freee会計」「freee人事労務」「freee勤怠管理Plus」、「freee販売」等の開発・提供

URL：https://corp.freee.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

シスタ株式会社

E-mail：admin@sisuta.co.jp

Web：https://sisuta.co.jp/(https://sisuta.co.jp/)