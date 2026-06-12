刺し子ブランド「TERAS」、新作トートバッグ「Flat Tote」発売。

株式会社TOMOS company

SASHIKO（刺し子）／BORO（襤褸）を用いたMADE IN JAPANブランド「TERAS」は、新作トートバッグ「Flat Tote（フラットトート）」を発売します。フラットなシルエットに一針一針丁寧に施した刺し子を宿した、毎日手に取りたくなる一点物のプロダクトです。原宿ハラカド およびTERASオンラインショップにて販売します。

● TERAS Flat Tote（フラットトート）について

「Flat Tote」は、TERASが新たに提案するトートバッグです。TERASでは初となるマチなしのスッキリとしたトートバッグで、余計なものを削ぎ落としたフラットなフォルムと、職人が手仕事で仕上げた刺し子の表情が共存する、シンプルでいて個性のあるプロダクトです。

BOROSASHIKO（Beige）SASHIKO（Black）

商品特徴

12インチレコードよりもひと回り大きく、ラップトップ15インチが入るサイズ感で、ビジネスシーンから普段使いまでスタイリッシュに使えます。

ハンドルも少し長めにしたことで、秋冬のアウターを着用してもストレスなく使える仕様になっています。内ポケットも一つあり、細かいもの、すぐに取り出したいものが収納できます。

ブランドの想い

TERASが大切にする「手を抜かず手間をかける」モノづくりの姿勢は、Flat Toteにも息づいています。フラットであることは、シンプルであること。でも、その中に宿る刺し子の手仕事は、確かな存在感を生み出します。

少量生産ならではのこだわりが詰まった希少性の高いプロダクトです。日常のマイバッグとして、またギフトとしても最適な一品です。

商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/170753/table/30_1_d70562f83e35a7806ccaea9d6c103641.jpg?v=202606121151 ]

TERASブランド：作り手のストーリー :https://prtimes.jp/story/detail/rYELwdhNmJr「与えられる福祉から、与えるクリエイティブへ」TOMOSが社会との“きっかけ”をつくる理由NHK World :https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2032359/Japanology Plus：刺し子特集にてTERASを取り上げていただきました

▪️TERAS / TERAS ハラカドとは

「TERAS」は、株式会社TOMOS Company社内の就労継続支援A型事業所として2017年に立ち上げた、SASHIKO（刺し子）／BORO（襤褸）を用いたMADE IN JAPANのブランドです。

"手を抜かず手間をかける"モノづくりを大切に、2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化とその背景にあるストーリーを発信。2026年からはシーズンレスで通年BOROジャケットを販売中。

・住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ表参道ハラカド3F

・営業時間：11:00～21:00（ハラカドの物販・サービスエリアに準拠）

・アクセス：「明治神宮前〈原宿〉駅」4番・7番出口から徒歩1分

▪️ 株式会社 TOMOS company

株式会社TOMOS companyは、就労支援事業所の運営を基盤に、伝統工芸「SASHIKO・BORO」を軸にしたブランド「TERAS」を展開しています。地域発のクラフトを現代のライフスタイルに合わせて発信し、国内外のコラボレーションや販売を広げてきました。これにより、「福祉からブランドをつくる」モデルをいち早く実装してきました。

宇都宮に業界初の【グループホーム併設・オープンファクトリー】を開業します。

「与えられる福祉から、与えるクリエイティブ」へ。生産・販売・見学／体験が循環する“魅せる現場”で、TOMOSが描く「境目のない世界」を実装します。

会社名：株式会社 TOMOS company

所在地：栃木県宇都宮市

代表者：代表取締役 飯島 亮

設立：2015年7月

URL：https://tomoscompany.com/

お問い合わせ：info@tomoscompany.com

（取材・採用のお問い合わせもこちら）

事業内容

・就労継続支援A型・B型事業所を運営

・障がいのある方々の就労支援と一般就労への橋渡し

・SASHIKO(刺し子)や100年以上前のBORO(襤褸)を活用したブランド「TERAS」の企画・制作・販売