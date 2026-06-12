「リラックマ × はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」　参加者限定の特典が盛りだくさんな夏休み限定コースが登場！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社はとバス（本社：東京都大田区）と「リラックマ×はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」を2026年7月18日（土）から期間限定で運行することをお知らせします。

リラックマ×はとバスコラボ企画は、2023年から実施され、毎回ご好評をいただいています。当ツアーは、リラックマラッピングバスにご乗車いただき、都内をごゆるりドライブしながら観光をお楽しみいただけます。

ご参加のお客さまには参加者特典として、本ツアー限定のアクリルスタンドや夏にぴったりのうちわのお土産が付きます。さらに昼食時にはオリジナルデザート、マクセルアクアパーク品川ではグループ毎のオリジナルミニフォトが付いてきます。

リラックマと一緒に、夏のひとときをごゆるりと過ごしながら、素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

◆お楽しみポイント

★リラックマラッピングバスで運行

★ツアー限定のリラックマアクリルスタンドとうちわのお土産（組み替えると持ち手に変身！）

★昼食ではツアー限定のリラックマのオリジナルデザート付

★マクセルアクアパーク品川で旅の思い出にグループ毎に写真を撮ろう♪

ツアー限定オリジナルミニフォトプレゼント

★マクセルアクアパーク品川にてドルフィンパフォーマンスの観覧席を確保

リラックマうちわ / リラックマアクリルスタンド（組み立て前）アクリルスタンドは組み替えると持ち手に変身！ツアー限定リラックマオリジナルデザートツアー限定オリジナルミニフォトリラックマラッピングバス

〈ツアー詳細〉

◆リラックマ×はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪

●運行日：2026年7月18日（土）～8月23日（日）の土・日・祝、及び8月10日（月）・14日（金）（運休日：8月1日（土））

●料金：大人16,500円（税込）／こども11,550円（税込）（4歳以上12歳未満）

●行程：東京駅丸の内南口《11:20発》＝＜車窓＞千代田区をごゆるりドライブ（桜田門～国会議事堂～半蔵門～千鳥ヶ淵～靖國神社）＝サンシャインシティプリンスホテル「カフェ＆ダイニングChef's Palette」（季節のスイーツブッフェ：ツアー限定リラックマオリジナルデザート付）・サンシャインシティ（ショッピング、サンシャインシティにはリラックマストアもあります！）＝＜車窓＞東京タワー＝マクセルアクアパーク品川（ドルフィンパフォーマンスの観覧席確保/旅の思い出にグループ毎に写真を撮ろう♪ツアー限定オリジナルミニフォトプレゼント）＝東京駅丸の内南口《17:30着予定》

※「桜田門～国会議事堂～半蔵門～千鳥ヶ淵～靖國神社」「東京タワー」は車窓観光です。

～予約サイトはこちら～

https://www.hatobus.co.jp/course/2026/summer/A7490?c_id=RB(https://www.hatobus.co.jp/course/2026/summer/A7490?c_id=RB)

【ツアーに関するお問い合わせ】

株式会社はとバス 予約センター

03-3761-1100

受付時間：9:00～17:30

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://x.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

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