システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」からTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」アーリャ バニーVer.REDが2026年6月に登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん アーリャ バニーVer.RED

【アミューズメント専用景品】

約17cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞

【商品名】時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん アーリャ バニーVer.RED

【種類】全1種

【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2606_rosi_SS17130

※無くなり次第終了となります。

【フォロー＆リポストキャンペーン】

プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部（@ss_maniac）」をフォロー

・該当ポストをリポスト

抽選で5名様に10月登場 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん アーリャ バニーVer.をプレゼント。

・キャンペーン期間

6月12日～6月17日23時59分まで

■One-Seventh Caratとは

台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった

システムサービス株式会社の新プライズフィギュアブランドです。

■著作権表記

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners2

■『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』公式X

https://x.com/roshidere

■TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』公式サイト

https://roshidere.com/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）

https://twitter.com/ss_maniac

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