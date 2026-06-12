システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」からTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」アーリャ バニーVer.REDが2026年6月に登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん　アーリャ バニーVer.RED


【アミューズメント専用景品】





約17cmサイズのフィギュア。



＜商品詳細＞


【商品名】時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん　アーリャ バニーVer.RED


【種類】全1種


【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2606_rosi_SS17130


※無くなり次第終了となります。




【フォロー＆リポストキャンペーン】




プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。



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抽選で5名様に10月登場 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん　アーリャ バニーVer.をプレゼント。



・キャンペーン期間


6月12日～6月17日23時59分まで




■One-Seventh Caratとは


台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった


システムサービス株式会社の新プライズフィギュアブランドです。




■著作権表記


(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners2



■『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』公式X


https://x.com/roshidere



■TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』公式サイト


https://roshidere.com/



■システムサービス株式会社


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■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）


https://twitter.com/ss_maniac



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