プーさんのかわいさいっぱいの「るるぶ」が登場！―くまのプーさん原作誕生100周年記念―『るるぶ くまのプーさん』2026年6月12日（金）予約開始

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、2026年6月12日(金)より『るるぶ くまのプーさん』（2026年8月3日発売）の予約販売を開始しました。

※詳細は変更になる可能性があります。

(C)Disney

Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

2026年10月14日に原作誕生100周年を迎えることを記念し、世界中で愛されるくまのぬいぐるみ・プーさんのガイドブック『るるぶ くまのプーさん』が、プーさんの大好きな「はちみつ」の日である8月3日に登場します！

＜本書の内容＞

【キャラクターと各作品のストーリーを紹介】

ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』をはじめ、プーさんシリーズに登場するお馴染みのキャラクターなど、魅力をたっぷり詳しく解説。ティガーやピグレットなど、プーさん以外のキャラクターに焦点を当てた作品のストーリーも紹介します。

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

【プーさんの世界に触れられるスポットを紹介】

プーさんたちが暮らす100エーカーの森のモデルとなった、イギリスのアッシュダウン・フォレストや、実写映画『プーと大人になった僕』のロケ地であるロンドンをご紹介。物語の空気を感じられる内容になっています。

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

【プーさんに会える！世界のリゾートを紹介】

●フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

●カリフォルニア ディズニーランド・リゾート

●東京ディズニーランド

●香港ディズニーランド

●ディズニーランド・パリ

5つのディズニーリゾートでプーさんに会える場所、アトラクション、グッズなどを紹介しています。

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

【カバーも表紙も描き下ろし！】

カバーと表紙のプーさんは、この本でしか見られない特別なデザイン。好みに合わせてカバーを取ったり付けたりして、プーさんのかわいさを堪能できます！

＜カバー全面＞

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

＜表紙全面＞

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

【ステッカーとポスターの豪華付録】

『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念デザインのステッカーと、ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』（2011）名場面ポスター（両面）の2大付録付き。プーさんのアニバーサリーならではのとてもかわいいデザインです。

＜ステッカー＞

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

＜ポスター＞（両面：サイズ縦約338mm×横488mm）

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

【プーさんファン必見！グッズ＆イベント情報紹介】

ファンなら思わず欲しくなる、ディズニーストアなどで手に入るプー活アイテムを多数掲載。お気に入りのグッズが見つかるはず！さらに、原作100周年を記念して全国を巡回する『くまのプーさん』のイベントもご紹介。映画の場面を再現したフォトスポットや、会場でしか手に入らないグッズは要チェックです。

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Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

＜書誌概要＞

【書名】『るるぶ くまのプーさん』

【定価】2860円（10％税込）

【仕様】AB 判（天地 257mm×左右 210mm）、本誌 80 ページ（オールカラー）

特別付録１.『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念ステッカー、２.ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』（2011）名場面ポスター

【予約開始日】2026年6月12日(金)

【発売日】2026年8月3日(月)

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4533174183

楽天ブックス http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533174186(http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533174186)

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-627-dd4393b4d160e7331cc12b59210dc521.pdf