プーさんのかわいさいっぱいの「るるぶ」が登場！―くまのプーさん原作誕生100周年記念―『るるぶ くまのプーさん』2026年6月12日（金）予約開始
JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、2026年6月12日(金)より『るるぶ くまのプーさん』（2026年8月3日発売）の予約販売を開始しました。
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
2026年10月14日に原作誕生100周年を迎えることを記念し、世界中で愛されるくまのぬいぐるみ・プーさんのガイドブック『るるぶ くまのプーさん』が、プーさんの大好きな「はちみつ」の日である8月3日に登場します！
＜本書の内容＞【キャラクターと各作品のストーリーを紹介】
ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』をはじめ、プーさんシリーズに登場するお馴染みのキャラクターなど、魅力をたっぷり詳しく解説。ティガーやピグレットなど、プーさん以外のキャラクターに焦点を当てた作品のストーリーも紹介します。
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
【プーさんの世界に触れられるスポットを紹介】
プーさんたちが暮らす100エーカーの森のモデルとなった、イギリスのアッシュダウン・フォレストや、実写映画『プーと大人になった僕』のロケ地であるロンドンをご紹介。物語の空気を感じられる内容になっています。
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
【プーさんに会える！世界のリゾートを紹介】
●フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
●カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
●東京ディズニーランド
●香港ディズニーランド
●ディズニーランド・パリ
5つのディズニーリゾートでプーさんに会える場所、アトラクション、グッズなどを紹介しています。
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
【カバーも表紙も描き下ろし！】
カバーと表紙のプーさんは、この本でしか見られない特別なデザイン。好みに合わせてカバーを取ったり付けたりして、プーさんのかわいさを堪能できます！
＜カバー全面＞
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
＜表紙全面＞
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
【ステッカーとポスターの豪華付録】
『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念デザインのステッカーと、ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』（2011）名場面ポスター（両面）の2大付録付き。プーさんのアニバーサリーならではのとてもかわいいデザインです。
＜ステッカー＞
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
＜ポスター＞（両面：サイズ縦約338mm×横488mm）
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
【プーさんファン必見！グッズ＆イベント情報紹介】
ファンなら思わず欲しくなる、ディズニーストアなどで手に入るプー活アイテムを多数掲載。お気に入りのグッズが見つかるはず！さらに、原作100周年を記念して全国を巡回する『くまのプーさん』のイベントもご紹介。映画の場面を再現したフォトスポットや、会場でしか手に入らないグッズは要チェックです。
※詳細は変更になる可能性があります。
(C)Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.
＜書誌概要＞
【書名】『るるぶ くまのプーさん』
【定価】2860円（10％税込）
【仕様】AB 判（天地 257mm×左右 210mm）、本誌 80 ページ（オールカラー）
特別付録１.『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念ステッカー、２.ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』（2011）名場面ポスター
【予約開始日】2026年6月12日(金)
【発売日】2026年8月3日(月)
【発行】JTBパブリッシング
【販売】全国の書店、ネット書店
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4533174183
楽天ブックス http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533174186(http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533174186)
本件に関するプレスリリースPDF
https://prtimes.jp/a/?f=d24732-627-dd4393b4d160e7331cc12b59210dc521.pdf