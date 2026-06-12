【あなたも映画の一員に】福井県坂井市で撮影される劇場公開映画、エキストラ募集中！

坂井市役所エキストラ募集チラシ

福井県・坂井市全面協力！

この度、福井県内を舞台とした劇場公開映画の撮影が行われることとなりました！

本作品は、夏の海辺の町を舞台に、成長していくひとりの少女の姿を描く心温まる物語で、三国町をはじめとする坂井市内各所でも撮影が予定されています。

つきましては、本映画の撮影を盛り上げていただけるボランティアエキストラを募集しています。ご家族やご友人と一緒にご参加いただけるほか、お子さまからシニアの方まで幅広くご応募いただけます。

映画制作に触れる貴重な機会であり、地域の魅力発信にもつながる取り組みです。

豪華俳優陣をその目でお確かめください！ぜひ多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

エキストラ募集期間

令和8年6月23日から7月下旬（予定）

※特に7月2日から7月10日は大募集！

主な撮影場所

福井県坂井市三国町 ほか

坂井市・あわら市・福井市など嶺北地域一帯

申込方法

以下の申込フォームよりご応募ください。

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1780378330FvzyheMT

詳細な日程・場所等は、応募後に個別にご案内されます。

その他

ご参加いただいた方には記念品が用意されています。

撮影前、撮影中のお手伝いをしてくださるボランティアスタッフも同時に募集しています。

お問い合わせ

株式会社リトルモア エキストラ担当

メール：movie.ohayo.ex2026@gmail.com

電話：090-4446-2078