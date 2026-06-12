推し活市場の熱狂を世界へ─「IP海外展開 交流パーティ」を推し活EXPO内で開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、世界的に拡大する「推し活」市場と日本IPコンテンツへの注目を背景に、IP（知的財産）の海外展開をテーマにした交流イベント「IP海外展開 交流パーティ」を、「推し活EXPO」会場内で開催いたします。

本イベントには、アニメ・キャラクター・漫画・ゲーム・音楽・VTuberなどのIP関係者に加え、海外バイヤー、ライセンシー、インバウンド関連企業などが参加予定。“推し”を軸にした新たなグローバルビジネス創出を目的に、国境を越えた交流・商談・ネットワーキングを促進します。

＜イベント詳細＞

日時：6/25（木）16:30～18:00（16:10 受付開始）

会場：東京ビッグサイト 推し活EXPO内 ラウンジ（東京ビッグサイト東展示棟7ホール）

参加対象：IPホルダー、芸能・音楽事務所、スポーツチーム、エンタメ事業、グッズメーカー、小売業など

参加料：無料（事前申込制）



＜このような方におすすめ＞

・日本IPの海外展開を検討している企業様

・海外市場でのビジネスパートナーを探している方

・最新の市場動向・成功事例を知りたい方

・ライセンス・共同制作・流通などの協業機会を模索している方…など

詳細・申込はこちら：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/gbs/vis/oshi-party.html

開催背景

近年、日本のアニメ・ゲーム・キャラクターなどのIPコンテンツは、SNSを通じて世界中に拡散され、巨大なファンダムを形成しています。特に「推し活」は、若年層を中心に国内外で市場を拡大しており、単なる消費行動を超えた“文化”として注目されています。



また、訪日外国人観光客によるコンテンツ消費や、越境ECによる関連商品の購入も増加。日本IPの海外展開は、エンタメ業界のみならず、観光・小売・ライセンスビジネスなど幅広い分野に波及しています。



こうした背景を受け、本イベントでは「推し活EXPO」の高い熱量を活かし、日本IPのグローバル展開を加速するリアルなビジネスマッチングの場を創出します。

経済産業省 商務サービスグループ 文化創造産業課 総括課長補佐 渡辺栄太朗氏が乾杯ご挨拶にて登壇

本イベントでは、経済産業省 商務サービスグループ 文化創造産業課 総括課長補佐 渡辺栄太朗氏による乾杯のご挨拶が予定されており、日本のコンテンツ産業の国際展開を後押しする象徴的な機会となります。

経済産業省の取り組みと市場背景

日本のコンテンツ産業は急速に海外市場で成長しており、自動車や半導体、鉄鋼といった主要産業と比較しても高い成長率を示しています。

経済産業省によれば、こうした成長を踏まえ、2033年までに日本発コンテンツの海外売上20兆円（2023年時点：約5.8兆円）達成を目標に掲げ、コンテンツ産業成長投資支援事業「IP360」を推進しています*

本イベントは、こうした国家戦略とも連動し、海外市場開拓のリアルな接点を創出する場となります。

*「経済産業省（2026）『コンテンツ産業支援メニュー』.https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/menu_contents.html,（2026.6.10最終閲覧）より引用」

「推し活EXPO」とは

「推し活EXPO」は、推し活市場に関わるグッズ・サービス・体験・コンテンツが一堂に集結する業界唯一かつ最大級の展示会です。

過去最大規模の200社が出展し、推し色グッズ、アクリルグッズ、ライブ関連アイテム、イベント支援サービスなど、推し活に関わる幅広い製品・サービスが出展され、ファン市場の最新トレンドを発信しています。



◆推し活EXPO公式HP：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/fave.html

開催概要

イベント名：IP海外展開 交流パーティ

日時：6/25（木）16:30～18:00（16:10 受付開始）

会場：東京ビッグサイト 推し活EXPO内 ラウンジ（東京ビッグサイト東展示棟7ホール）

参加料：無料（事前申込制）

詳細・申込はこちら：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/gbs/vis/oshi-party.html

＜本件に関するお問い合わせ先＞

主催者：RX Japan合同会社

推し活EXPO事務局

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

TEL：03-6739-4105 FAX：03-4563-2100

E-mail：giftex.jp@rxglobal.com

Web：https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp.html

取材申込はこちら：https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/press.html

― 備考 ―

・ご来場いただいた方と、自由にご歓談いただけます。（立食パーティー形式予定です）

・本イベントは、ライフスタイルWeek 推し活EXPO内にて開催いたします。

・本イベントの申込みのほか、展示会の来場登録が別途必要になります。

― ご注意 ―

・本イベントは、IP海外展開に関する情報交換や交流を目的とした場となります。ご登録内容を確認のうえ、参加をご遠慮いただく場合がございます。

また、人数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。



・本パーティーの目的とは逸脱した営業行為 または 他の参加者の迷惑となる行為はご遠慮ください。

疑わしい行為をされている場合、事務局よりお声掛けさせていただく場合がございます。・交流会が急遽中止となった場合、主催者は責任を負わないものとします。



・交流会の会場における盗難・紛失・破損 等について主催者は一切の責任を負わないものとします。