生成AI型AI-OCR「GenOCR」、スマートフォンからの読み取りに対応

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、生成AI型AI-OCR「GenOCR」において、スマートフォンで撮影した帳票をその場で読み取り・データ化できる新機能を追加したことをお知らせします。

▼背景・課題

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

帳票のデータ化は、これまで「紙を持ち帰り、オフィスのPCでスキャンして取り込む」という流れが一般的でした。しかしこの方法では、外出先や現場で受け取った書類は一度オフィスに戻るまで処理できず、データ化までにタイムラグが生じていました。

特に、営業先で受け取った見積書や、現場で記入された作業報告書、店舗で受け取る納品書など、「その場で手元にある紙」をすぐに扱いたいニーズに対して、従来の運用は手間とスピードの両面で課題を抱えていました。

▼解決策（今回リリースする機能）

本機能では、スマートフォンのカメラで帳票を撮影するだけで、GenOCRがその場で読み取り・データ化を行います。専用アプリのインストールは不要で、スマートフォンのブラウザからそのまま利用できます。

撮影した画像はこれまでと同じGenOCRの高精度な読み取りエンジンで処理され、非定型帳票や手書き文字にも対応。PCで取り込んだ場合と変わらない結果を、場所を選ばず得られます。

▼期待される効果

▼活用シーン・ユースケース

- データ化までの時間短縮：オフィスに戻る必要がなく、受け取ったその場でデータ化が完結- 現場・外出先での即時対応：営業先や作業現場など、PCがない環境でも帳票処理が可能に- スキャナー不要：複合機やスキャナーを介さず、手元のスマホだけで運用できる- 導入ハードルの低さ：専用アプリ不要でブラウザから使えるため、現場担当者もすぐに利用開始できる

営業・フィールドセールス

訪問先で受け取った見積書や発注書を、その場で撮影してデータ化。帰社を待たずに次のアクションへ。

建設・製造などの現場業務

現場で記入された作業報告書や検査記録を、その場でスマホから取り込み。紙の紛失リスクも軽減。

店舗・小売

店頭で受け取る納品書や請求書を、バックヤードに戻らずレジ横などで即データ化。

出張・リモートワーク

オフィスにいなくても、手元の書類をスマホから処理。場所に縛られない柔軟な働き方を支援。

今後もジンベイGenOCRは、

「高精度に読む」だけでなく、業務で安心して使い続けられる生成AI-OCRを目指し、

機能拡張を進めてまいります。

▼ジンベイ GenOCRについて

「ジンベイ GenOCR」は、ジンベイが独自に開発した文字認識AIを搭載しているAI-OCRサービスです。従来のOCR技術では困難だった手書き文字や、非定型フォーマットのデータ化を高精度で実現しています。これまで手作業で行っていた退屈なデータ化業務を、ジンベイ GenOCRに任せることが可能です。

サービスページ：https://lp.gen-ocr.com/

■既存のOCRソリューションの課題

・手書き文字や図形・グラフの認識精度が低い。

・設定が煩雑で、使用するまでが大変。

・運用にかかる費用が高い。

■「ジンベイGenOCR」で解決できること

・なぐり書きレベルの手書き文字や、図形・グラフ読み取りにも完全対応。

読み取り精度99%(＊)以上を実現。

・事前の設定がほぼ不要で、誰でも使用可能。

・最低価格月額2.5万円で利用可能。無償トライアル（クラウド版のみ）にも対応。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイ GenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0