ゲノム編集技術を用いてトルコギキョウを鉢花に適した草姿に改変

国立大学法人 静岡大学

静岡大学農学部の中塚貴司教授の研究グループは、徳島大学、東京科学大学、農業・食品産業技術総合研究機構、株式会社ミヨシとの共同で、ゲノム編集によるトルコギキョウの草姿改変に成功しました。

【研究のポイント】

■ 主要な切り花であるトルコギキョウにおいてゲノム編集技術による変異導入に成功

■ コンパクトでかつボリュームのある草姿のトルコギキョウ遺伝資源を作出

■ 花きの用途を広げる新たな育種技術を提案



鉢花や花壇花としての鑑賞に適したトルコギキョウを開発しました。トルコギキョウは、主に花束や花瓶での鑑賞に適している切り花です。ゲノム編集技術を用いて、植物の枝分かれを抑制しているホルモンであるストリゴラクトンの働きを欠損させることで、草丈の短縮と枝数の増加が誘導され、その影響で花数も増加しました。これまでのトルコギキョウではあまり見られなかった、コンパクトでボリューム感のある草姿を生み出すことに成功しました。

本研究で得られた研究成果は、今後さらに実用的な品種開発に向けて有用な遺伝資源の作出を行うことで、鉢花や花壇花の新商材としてトルコギキョウが仲間入りすることが期待されます。また、ストリゴラクトン欠損が生育特性を変えることなく、花き品目の草姿を矮化・多分枝に転換する技術として有効であることが示されました。

なお、本研究成果は、令和8年6月3日にSpringer Natureが発行する国際雑誌「Plant Cell Reports」にオープンアクセスで掲載されました。

【研究者コメント】



静岡大学 農学部 教授 中塚 貴司

花きで枝分かれ抑制ホルモン変異体の利用を想定してから、ストリゴラクトン変異体の作出と形質評価に長い年月を要しました。多くの共同研究者のおかげで、矮化と多分枝性を有する有用な遺伝資源の作出に至りました。

【研究背景】

トルコギキョウは、国内産出額が133億円の主要な切り花であり、ブライダルや装飾などに利用されている。花色や花型が多様な品種が開発されており、人気がある花き品目の１つである。トルコギキョウは、１本の主茎が伸長し、その先端に３～５個の花をつける。そのため、花束などのアレンジメントには適した草姿を持っている。しかし、鉢物や花壇花に利用するためには、草姿のボリューム感に欠け、トルコギキョウの鉢物用品種はわずかしか育成されていない。

ストリゴラクトンは枝分かれ抑制の植物ホルモンであり、イネではストリゴラクトン欠損変異体が分げつの増加や草丈の矮化した表現型を引き起こすことが知られている。そこで、花き品目であるトルコギキョウにおいて、ストリゴラクトン変異体を作出することにより、ボリュームのある草姿に改変することが可能ではないかと考えた。本研究では、ゲノム編集技術を用いてトルコギキョウのストリゴラクトン欠損変異体を作出し、その表現型を評価した。

【研究の成果】

ストリゴラクトン生合成酵素の１つであるカロテノイド酸化開裂酵素８（CCD8）遺伝子をトルコギキョウから単離し、ゲノム編集を行うための遺伝子組換え体の作出を行った。４つの形質転換体を取得し、そのうち３つの系統でCCD8遺伝子に変異の導入が確認されていた。それぞれの系統を自家受粉して採取した後代において、CCD8遺伝子変異がホモで遺伝した個体は、野生型と比較して、草丈が40%短縮し、分枝数が4.5倍に増加した。また、草姿の変化の影響で、１株あたりの花数は1.7倍に増加し、連続的な開花により鑑賞期間も延長された。

【今後の展望と波及効果】

本研究で得られたCCD8ゲノム編集トルコギキョウ系統の中には、外来遺伝子を持っていない個体（ヌルセグリガント）が得られており、これらの個体はCCD8変異のみが遺伝し、矮化・多分枝性の表現型を示している。ヌルセグリガントは、遺伝子組換え生物の規制対象にあたらないため、育種への活用にとって重要な特性である。今後は、多様な花色や花型を有する切り花トルコギキョウ系統に対して、ゲノム編集技術を用いてストリゴラクトン変異体を作出していくことで、より実用的で有用な遺伝資源の作出を行う。これまで植物種の特性に依存していた花きの用途であったが、切り花から鉢花・花壇花に変換する本育種技術は、新たな遺伝資源の創出に繋がると期待される。

【論文情報】

掲載誌名:

Plant Cell Reports（Springer Nature）

論文タイトル:

Engineering plant architecture in the ornamental species Eustoma grandiflorum by knockout of strigolactone biosynthesis

（ストリゴラクトン生合成のノックアウトによる鑑賞植物トルコギキョウの草姿の改変）

著者:

Kana Yamaguchi（山口 奏）, Eri Tomizawa（富澤 愛理）, Noriko Kanematsu（兼松 紀子）, Kimitoshi Sakaguchi（坂口 公敏）, Takashi Kasai（河西 崇）, Ryo Ebisawa（海老澤 遼）, Akihiro Hasumi（蓮見 明宏）, Kyoko Kawakatsu（川勝 恭子）, Yuriko Osakabe（刑部 祐里子）, Keishi Osakabe（刑部 敬史）, Takashi Nakatsuka（中塚 貴司）

DOI: https://doi.org/10.1007/s00299-026-03867-w

【研究助成】

公益財団法人G-7奨学財団 研究開発助成事業（農業系・水産系分野）

日本学術振興会 科学研究費助成事業 JP16H06279 （先進ゲノム支援）

【用語説明】

ゲノム編集：

ゲノムDNAを標的配列を切断し、その切断されたDNAが修復される過程で変異が導入される。ゲノム編集酵素であるCRISPR-Cas9が、標的配列を切断するハサミの役割をし、本研究でも利用した。

ストリゴラクトン：

地上部のわき芽の成長を抑制し、枝分かれ抑制する植物ホルモンである。また、根から分泌され、根寄生雑草の共生シグナルとしても働く。

ヌルセグリガント：

遺伝子組み換えによってCas9やガイドRNAなどの外来遺伝子を一度導入した生物を交配させた後、ゲノム編集による標的遺伝子の変異だけを受け継ぎ、導入した外来遺伝子を持たなくなった個体である。外来遺伝子が存在しないため、遺伝子組換え生物の取り扱いの規制対象に当たらない。そのため適切な評価と手続きにより、非遺伝子組換え生物として取り扱うことができる。