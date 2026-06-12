【父の日企画】湯葉と豆腐の店 梅の花で父の日をお祝い！ お店でも、お家でも日頃の感謝を伝えよう！

株式会社梅の花グループ

株式会社梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する「湯葉と豆腐の店 梅の花」では、2026年6月15日（月）から6月30日（火）までの期間、全国の店舗にて「父の日企画」を実施いたします。

期間中は、店内で人気の単品メニューを特別価格でお楽しみいただけるほか、ご家庭でも梅の花の味を手軽に味わえる持ち帰り 冷凍惣菜をお得な価格でご提供いたします。

日頃はなかなか伝えられないお父様への感謝の気持ちを、梅の花のお料理とともにお届けしませんか。

父の日のご利用でないお客様も、この機会にぜひご来店ください。

店内メニュー

人気の単品メニューを特別価格でご提供いたします。ご家族でのお食事や、お父様へのもう一品！プレゼントにも最適です。

もちろん父の日のご利用でないお客様も、期間中お気軽にご注文いただけます。

黒毛和牛の溶岩焼き

特別価格 2,160円 （通常価格 2,700円）

柔らかい黒毛和牛を、熱々の溶岩でお好みの焼き加減でお召し上がりいただけます。

黒毛和牛の溶岩焼き

大海老の天婦羅

特別価格 1,160円 （通常価格 1,450円）

大ぶりの海老の旨みとサクサクの食感を存分にお楽しみください。

お持ち帰り商品

大海老の天婦羅

ご自宅での食卓を豊かに彩る、梅の花の冷凍惣菜も期間限定でお得にお買い上げいただけます。

食べたい時にいつでも簡単に召し上がれる、人気の品々を取り揃えました。

海老と湯葉と生麩のチリソース

特別価格 400円 （通常価格 500円）

ぷりぷりの海老と梅の花の湯葉・生麩を豆板醤を効かせたチリソースでピリッとスパイシーに仕上げました。

海老と湯葉と生麩のチリソース

三種の豆のトマト煮込み 豆腐ハンバーグ

特別価格 380円 （通常価格 480円）

ふんわり豆腐ハンバーグと三種の豆をトマトソースで味わい深く仕上げたご飯のすすむ一品です。

三種の豆のトマト煮込み 豆腐ハンバーグ

長州鶏湯葉唐揚げと彩り野菜の黒酢あん

特別価格 360円 （通常価格 450円）

湯葉の衣で揚げた長州鶏の唐揚げと蓮根・パプリカ・さつま芋の彩り野菜を黒酢のあんで絡めました。

長州鶏湯葉唐揚げと彩り野菜の黒酢あん

湯葉と長州鶏のかける和風あん

特別価格 330円 （通常価格 420円）

たっぷりの湯葉と青ねぎに長州鶏の食べごたえ。温めてご飯にかけるだけで手軽に鶏湯葉丼が出来上がります。

父の日企画とあわせて期間限定の持ち帰り弁当もオススメ！

湯葉と長州鶏のかける和風あん

香味野菜の焼き鯖寿司弁当 1,380円

香ばしく焼き上げた脂の乗った鯖に、みょうがや大葉、ネギなどの香味野菜をたっぷりとトッピング。

口いっぱいに広がる薬味の爽やかな香りが、さっぱりとした後味を演出します。

梅の花の名物とうふしゅうまいや豆乳入りだし巻き玉子など人気のおかずも彩り豊かに詰め込みました。

香味野菜の焼き鯖寿司弁当

うなぎ弁当 2,740円／うなぎ小箱 1,860円

今年の土用の丑の日は7月26日。「うなぎ弁当」も好評販売中！

肉厚なうなぎを特製だれでふっくらと香ばしく焼き上げた自慢の逸品です。

しっかり食べたい方向けの「うなぎ弁当」と、梅の花の人気商品も少しずつ色々楽しめる「うなぎ小箱」の2種類をご用意いたしました。数量限定となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

うなぎ弁当うなぎ小箱

※上記価格はすべて税込です。

※父の日企画は特別企画につき、他の割引・株主優待との併用はできません。

※ご予約につきましては、店舗までお問い合わせください。

※持ち帰り商品は店頭でのお渡しとなります。

※持ち帰り弁当はお渡しまでに時間をいただく場合がございます。お早めにご注文ください。

※数に限りがございますので、完売の際はご了承くださいませ。

※写真はイメージです。

実施期間・販売店舗

◇父の日企画 2026年6月15日 ～ 6月30日迄

湯葉と豆腐の店 梅の花（レストラン店舗）

◇香味野菜の焼き鯖寿司弁当 2026年6月15日 ～ 6月30日迄

湯葉と豆腐の店 梅の花（レストラン店舗）

◇うなぎ弁当 / うなぎ小箱 2026年5月1日 ～ 8月31日迄

湯葉と豆腐の店 梅の花 / かに料理専門店 かにしげ

創作中華の店 チャイナ 梅の花 / 季節釜めし 花小梅

梅の花グループ 50周年特別企画

＜梅の花グループレストラン店舗はこちら＞ :https://www.umenohana.co.jp/brands

株式会社梅の花グループは、2026年7月に創業50周年を迎えます。

長年にわたり梅の花グループをご愛顧いただいている皆様に、心より感謝申し上げます。

このたび創業50周年を記念し、梅の花グループのレストラン業態、テイクアウト業態、通販業態、工場の幅広い事業において、特別なイベントを実施いたします。

梅の花サービス レストラン店舗について

「梅の花グループ50周年記念ページ」 :https://www.umenohana.co.jp/50th

1986年福岡県久留米市にて創業。湯葉と豆腐に着目し、からだに優しい料理でお客様に満足していただきたいという創業者の想いから始まった日本料理店「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とする外食事業。

時代の流れやお客様のニーズに柔軟に取り組みながら、和食にとどまらず、中華、しゃぶしゃぶ、定食など、多彩な業種のレストランで、常に新しいおいしさを発信しつづけています。

『花咲く、食のひとときを。』を梅の花グループのスローガンとし、こだわりの食・空間・感謝の心を通じて全国約120の店舗の従業員がお客様を笑顔でお迎えします。

■ポータルサイト

湯葉と豆腐の店 梅の花 https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

梅の花グループ https://www.umenohana.co.jp/

■Instagram公式アカウント

梅の花レストラン店舗 https://www.instagram.com/umenohana_yuba_tofu/

梅の花グループ https://www.instagram.com/umenohana_group/

■梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

＜「うめのあぷり」ダウンロードはこちら＞ :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001