Nature In クレアチン、アンチドーピング認証「Informed Choice（インフォームドチョイス）」を取得

株式会社Leep

株式会社Leep（本社：東京都港区）が展開するサプリメントブランド「Nature In（ネイチャーイン）」は、『Nature In クレアチン』について、世界的なアンチドーピング認証プログラム「Informed Choice（インフォームドチョイス）」を取得したことをお知らせいたします。

Informed Choice は、スポーツサプリメントの品質管理および禁止物質混入リスクの低減を目的として運営される第三者認証制度です。今回の認証取得により、Nature In はクレアチン製品の品質管理体制をさらに強化し、アスリートから一般のスポーツ愛好家まで、より安心して選択できる環境を整えました。

■背景

近年、クレアチンサプリメント市場は急速に拡大する一方で、価格競争も激化しています。Nature In は、価格と品質はトレードオフではなく両立しうるという考えのもと、価格だけでなく品質保証への投資を進めてきました。今回の Informed Choice 認証取得は、その取り組みの一つです。

■第三者認証による客観的な品質保証

クレアチンは海外原料が広く流通しており、原料原産国だけで品質を判断することはできません。また、製造拠点や品質管理体制は、消費者にとって把握が難しい領域でもあります。Nature In は、自社が安全性を主張するだけでなく、顧客が安心して選択できる客観的な基準を示すことが重要だと考え、第三者認証である Informed Choice を取得しました。

■Informed Choice について

Informed Choice は、英国の品質保証機関 LGC グループが運営するアンチドーピング認証プログラムです。認証取得には、以下の項目を満たす必要があります。

・製造施設の品質監査

・製造工程の確認

・禁止物質に関する定期的な検査

厳格な基準を満たした製品のみが認証マークの使用を認められ、世界各国のプロアスリートやスポーツチーム、トレーニング施設で広く認知されています。

■使いやすさへの取り組み

Nature In では、製品を毎日継続して使用できることに価値があると考え、以下のような使いやすさにも配慮しています。

・開閉しやすいチャックの採用

・計量スプーンの同梱

・大容量でありながら継続しやすい価格設計

■Nature In クレアチンについて

Nature In クレアチンは、クレアチンモノハイドレートを主成分としたシンプルな設計を採用し、余計な成分を加えず、日々のトレーニングや運動習慣の中で継続しやすい製品を目指しています。大容量1kg・継続しやすい価格設計を特長とし、今回の Informed Choice 取得により、品質面でも新たな基準を満たした製品として提供してまいります。

■製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/78169/table/45_1_17a95acf4959349e37e53877bb29ef71.jpg?v=202606121051 ]詳細を見る :https://naturein.jp/products/naturein-sp-cre

※現在、Informed Choice 認証マーク付きパッケージへ順次切り替えを行っております。 ※製品によっては認証マークの記載がない場合がございますが、認証取得済みの製品です。

■ブランドについて

Nature In（ネイチャーイン）は、「らしさ、ひらく。」をコンセプトに、サプリメントと化粧品を通じて健やかな土台を整えるウェルネスブランドです。何が入っているかを見て、納得して選べる。そのための情報を一貫して提供しています。