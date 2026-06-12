超能力推理アドベンチャー『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』がSteam Next Festに参加。Act 2を期間限定公開

Team Tetrapod

Team TetrapodはGAMEPIA Co., Ltd.（代表取締役：チョン・ジョンホン）の協力のもと開発中の推理ゲーム「Staffer」シリーズの最新作、超能力推理アドベンチャー『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』について、Steamにて開催される『Steam Next Fest』に参加することを発表いたします。

あわせて、『Steam Next Fest』の開催期間中、現在配信中の体験版Act 1に加え、体験版Act 2を期間限定で公開いたします。ユーザーの皆さまには、発売に先駆けて、より深く描かれるストーリーや推理システム、そして日本語ボイスをご体験いただけます。体験版Act 2はイベント終了後、製品版の発売までプレイできなくなる予定です。

さらに、イベント期間中はクリエイター支援施策も実施いたします。メディア関係者およびコンテンツクリエイターの皆さまは、公式窓口を通じてプレスキットや高解像度スクリーンショット、各種プロモーション素材を入手いただけます。記事制作や動画制作などにぜひご活用ください。

「Staffer」シリーズについて

「Staffer」シリーズは、超能力が存在する世界で起こる出来事を描く、韓国のゲーム開発会社Team Tetrapodのオリジナルの推理ゲームシリーズです。

その4作目となる新作『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』では、ある事件をきっかけに大きな借金を背負い、「超能力に関わる世界の裏側」を辿ることになる少女「ヴェリータ・レトロ」の物語が、Spineアニメーションに表現される高品質なビジュアル、30時間以上のプレイボリューム、そして100点以上の手がかりを通して描かれます。

「Staffer Retro: 超能力推理クエスト」について

超能力が存在する世界。

この世界では、超能力は「スキル」と呼ばれ、人口の約10％を占める能力者は「ステッパー（STAFFER）」、そしてその力を引き出す道具は「ステップ（STAFF）」と呼ばれています。

しかしこの物語は、本作の主人公ヴェリータ・レトロにとって、どこか遠い世界の話でした。

彼女は家族と営むレトロショップを継ぎ、穏やかな日常を大切に生きていきたいと願う、ごく普通のシチリアの少女です。

しかしある日、突如として起きた事件により、彼女は一人では抱えきれないほどの借金を背負うことになります。平穏だった日常は根こそぎ変わってしまい、 彼女は超能力の過去を辿る旅へと踏み出すことになり、数々の選択の中で、彼女の運命は大きく揺れ動いていきます。

その過去の真実へと迫る旅を、ヴェリータと共に歩みましょう。

クラウドファンディング実施中！

本作は現在、日本および韓国にてクラウドファンディングを実施しております。CAMPFIREおよびTumblbugを通じて累計1,470万円以上の支援を集めており、Steamでは発売前にもかかわらず約38,000件のウィッシュリスト登録を達成いたしました。

Team Tetrapodは、「Steam Next Festは、世界中のユーザーの皆さまに本作をより深く体験していただける貴重な機会です。期間限定で公開されるAct 2を通じて、本作ならではの推理システムやストーリーをご体験いただき、ぜひご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです」とコメントしております。

Nintendo Switch(TM)パッケージ版好評予約受付中！

Nintendo Switch(TM)パッケージ版初回生産版

本作のNintendo Switch(TM)パッケージ版も好評予約受付中です。デジタル版を含め、Nintendo Switch(TM)向け体験版の展開も予定しておりますので、今後の続報にもぜひご期待ください。

商品概要

タイトル：Staffer Retro: 超能力推理クエスト

発売日：2026年7月23日（木）予定

対応機種：PC(Steam(R)), Nintendo Switch(TM)

ジャンル：超能力推理アドベンチャー

プレイ人数：1

CERO：C

言語：日本語、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、簡体字、繁体字

権利表記：(C) Team Tetrapod. All rights reserved. Published by GamePia Co., Ltd.

公式サイト：https://www.tetrapod.company/ja-jp

公式X：https://x.com/Team_Tetrapod