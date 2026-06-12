グリーンサイエンスカフェの開催について（ご案内）

国立大学法人 静岡大学

静岡大学では、グリーン科学技術研究所の最先端の研究を一般の方へ広く紹介することを目的として、第１回グリーンサイエンスカフェを下記のとおり開催します。SDGs（持続可能な開発目標）にもつながる最先端研究に触れる機会を設けます。是非とも取材いただき、紙面、番組等でご紹介くださいますようお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96787/table/137_1_29fe4bf8faae9a886e7cde11b048986f.jpg?v=202606121051 ]

（参考）

第２回は、次のとおり開催を予定しております。

令和8年10月17日（土）13：30～15：00

静岡大学静岡キャンパス 農学総合棟5F 501 応用生命科学科学生実験室

「水耕栽培キットをDIY！ 植物の「食事」と成長のヒミツを解き明かそう」