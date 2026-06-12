kintone開発の常識を覆す！契約・要件定義前の「リスク」をゼロにする新サービス『FLASH AI サービス』をノベルワークスが提供開始-kintone開発10年の知見とAI技術を融合した超速開発

株式会社ノベルワークス

株式会社ノベルワークス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：満村聡、以下「当社」）は、お客様の業務要件をその場でヒアリングしながらkintoneアプリを構築し、お客様のkintone環境へお渡しする次世代型のSIフロントエンドサービス 「FLASH AI サービス(https://service.novelworks.jp/si-plans/flash)（Fast Live Application System & Handover）」 を、2026年6月12日より提供開始することをお知らせいたします。

本サービスは、従来のシステム開発が抱えていた「完成図が見えないまま契約する」「成果が出るか分からないものに高額な初期費用を支払う」というこれまでのシステム開発の常識を覆し、「実際に動くシステムで成果を確認してから本格導入を判断できる」 新しい体験を提供します。

■ 開発の背景：kintone導入を阻む「4つの壁」

近年、業務のデジタル化（DX）の機運の高まりとともに、kintoneを始めとするノーコード／ローコードツールへの注目が集まっています。

一方で、実際にkintoneの導入を検討・着手した企業の多くが、以下のような「壁」に直面し、導入をあきらめたり、効果を最大化できないまま停滞しているケースが多く見られます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86730/table/16_1_b5164a3983e27e19f72dc9637d3da858.jpg?v=202606121051 ]

当社は、kintone関連のシステム開発・伴走支援を10年にわたり提供してきた知見と、近年急速に進化するAI技術の活用ノウハウをもとに、これまでの常識を覆すアプローチで、これらの壁を一気に乗り越えます。

■ FLASH AI サービスで変わる、3つの体験

３つのポイント1. 「初回無料」で、試してから導入を判断できる

初回ライブ開発（2時間）からトライアル期間中の相談枠まで、完全無料でご利用いただけます。要件定義や設計書ベースではなく、「簡易カスタマイズまで施したkintoneアプリによる提案」として、お客様のkintone環境へお渡しします。

-FLASH AI サービスは、システム導入における「お金を払う前の不安」を、根本から取り除きます。

2. その場で相談に乗り、トライアル中も伴走

初回の2時間で終わりではありません。1ヶ月の無料トライアル期間中、 最大2時間の相談枠 を、10分単位・30分単位など柔軟に組み合わせてご利用いただけます。 「ここを少し直したい」「こんな機能は追加できる？」 など現場で必ず生まれるリアルな疑問にも、プロのコンサルタントが伴走でお応えします。

3. 10年のプロが伴走し、AIと共に目の前で形にする

kintone関連の開発・運用支援を10年にわたり手がけてきたノベルワークスのプロフェッショナルが、業務ヒアリングからアプリ構築までを目の前で実施。 AIを補助的に活用することで、閃光のような速さでアプリのベースを構築する超ハイスピード体験を提供します。

■ 30日後に選べる「3つの道」

トライアル期間を経て、お客様は以下の3つの道から自由にお選びいただけます。

「使わない」という選択肢も用意されているため、安心してお試しいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86730/table/16_2_ecf56eb606e5b3307a30d290e885300d.jpg?v=202606121051 ]

■ 対象となるお客様

- kintoneをトライアル中の企業様- kintone未導入の企業様で「業務効率化を進めたいが、何から手をつければよいか分からない」とお悩みの中の企業様- すでにkintoneを導入し、他部署への展開を進めたい企業様

※すでにkintoneで大規模なシステム構築が完了しており、「既存システムの機能追加」をご希望の場合は、別途有償の開発プランをご案内いたします。

■ 新サービス「FLASH」という名前に込めた想い

本サービス「FLASH（フラッシュ）AI サービス」は、「Fast Live Application System & Handover（速い・ライブ・アプリ・システム・お渡し）」の頭文字から名づけられました。

フラッシュ（閃光）のように一瞬で終わる圧倒的なスピード感と、お客様の「ひらめいたアイデア（閃き）」をその場で形にするという、新しいシステム開発の体験を提供したいという想いを込めています。

私たちはFLASH AI サービスを通じて、企業のDX推進を強力にサポートいたします。

■ 株式会社ノベルワークス 代表取締役 満村 聡 コメント

私たちノベルワークスがシステム開発を行う中で何度も目にしたのは、『便利だと聞いて触ってみたが、何から作ればいいか分からない』と、最初の一歩で立ち止まってしまうお客様の姿でした。

業務を変えたい想いはあるのに、知識や時間、そしてお金の壁に阻まれて動けない。

AIとプロの伴走を掛け合わせれば、その壁は越えられる。 動くシステムを目の前で見せ、現場で試し、納得してから判断できる。 そんな『当たり前』を、私たちは新しいスタンダードにしていきます。

ただ、私たちが本当に届けたいのは、最先端のAI技術そのものではありません。

『相談していい』『一人じゃない』という安心感。その人間らしい温度感こそが、FLASH AI サービスの中心にある価値だと信じています。

FLASH AI サービスは、私たちが10年かけて磨いてきた 『kintone導入を成功に導く知見』 と、レクシン AI for kintoneなどのAIプロダクト開発などを通じて積み上げてきた 『AIを業務に活かす知見』

-この2つの掛け合わせから生まれたサービスです。 kintone導入で立ち止まる企業を、一社でも減らしたい。その想いを胸に、一社でも多くのお客様の『最初の一歩』に伴走させていただきます。

■ 提供開始日・お申し込みについて

当社は2026年6月12日（金）より、FLASH AI サービスの提供を正式に開始いたします。

お申し込みは、当社特設ページよりフォームにて随時受け付けております。

業務のDX化やkintoneの活用に課題を感じている企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせ・お申し込みください。

▼ FLASH AI サービス 特設ページ

URL：https://service.novelworks.jp/si-plans/flash

■ 株式会社ノベルワークスについて

「テクノロジーと人の力でワクワクする未来を創造する」を理念に、kintoneを中心としたシステム開発・伴走支援を提供する企業です。これまでに700社以上のkintone導入・運用支援実績を持ち、AI×人の伴走による業務改善の新しいかたちを提案し続けています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/86730/table/16_3_2a4f8c54d02b22619a7c4a15313895f3.jpg?v=202606121051 ]

※kintoneは、サイボウズ株式会社の登録商標です。