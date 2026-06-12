極厚10cmの寝心地はそのままに、設営・撤収をスムーズに。WAQの電動ポンプ付きキャンプマットが本日12時発売開始

WAQ株式会社

アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（代表取締役：佐伯成都）は、電動エアポンプ付きのインフレーターマット「WAQ Relaxing CampMat PLUS」を、2026年6月12日（金）12時よりWAQ公式オンラインストアにて発売いたします。

「WAQ Relaxing CampMat PLUS」は、極厚10cmの寝心地はそのままに、電動ポンプによる空気入れ・空気抜きのしやすさをプラスしたマットです。

キャンプや車中泊で快適に休める厚みを備えながら、設営・撤収時の手間を軽減。さらに収納サイズにも配慮し、車載や自宅での保管もしやすい仕様に仕上げました。

従来モデルの寝心地を気に入っている方にも、これからキャンプマットを選ぶ方にも使いやすい、WAQの新しいインフレーターマットです。

■極厚10cmの寝心地に、電動ポンプの使いやすさをプラス

キャンプや車中泊で快適に休むためには、地面の硬さや凹凸を感じにくいマット選びが重要です。

一方で、厚みのあるインフレーターマットは、空気を入れる手間や、撤収時の空気抜き、収納時のかさばりが気になることもあります。

「WAQ Relaxing CampMat PLUS」は、極厚10cmのウレタンが体をしっかり支える寝心地はそのままに、電動ポンプ付きへアップデートしたモデルです。

空気入れ・空気抜きを電動ポンプでサポートすることで、設営や撤収時の負担を軽減。快適な寝心地だけでなく、準備や片付けのしやすさにもこだわりました。

■WAQ Relaxing CampMat PLUS 4つのポイント

1. 極厚10cmのウレタンが体をしっかり支える

「WAQ Relaxing CampMat PLUS」は、厚み約10cmのインフレーターマットです。

内部のウレタンが体をしっかり支え、地面の硬さや凹凸を感じにくい寝心地をサポート。テント内や車内でも、快適な休息時間を過ごしやすい仕様です。

キャンプでの睡眠環境を整えたい方はもちろん、車中泊用のマットを探している方にもおすすめです。

2. 電動ポンプ付きで、空気入れ・空気抜きをサポート

本製品には、専用の電動ポンプが付属します。

空気入れはもちろん、空気抜きにも対応しているため、設営から撤収までをスムーズにサポート。手動で空気を入れる手間を減らしたい方や、キャンプ場での準備時間を短縮したい方にも使いやすい仕様です。

複数枚のマットを使用するファミリーキャンプでも、設営・撤収の負担を軽減します。

3. 収納サイズを見直し、車載や保管もしやすく

快適な寝心地を保ちながら、収納時の扱いやすさにも配慮しました。

シングルの収納サイズは約40cm×30cm×30cm、ダブルの収納サイズは約60cm×35cm×35cm。キャンプ道具が多くなりがちな車載時や、自宅での保管時にも収まりやすいサイズ感です。

極厚10cmの寝心地と、コンパクト収納のしやすさを両立したキャンプマットです。

4. シングル・ダブルの2サイズ展開

サイズは、シングルとダブルの2種類を展開します。

シングルは、使用時約203cm×80cm×厚み約10cm。ソロキャンプや車中泊で、一人用としてゆったり使いやすいサイズです。

ダブルは、使用時約203cm×134cm×高さ約10cm。2人での使用や、テント内でより広く使いたいシーンに適しています。

使用人数やテント・車内のスペースに合わせて選べます。

■収納袋はエアバッグ機能付き。空気量の微調整にも対応

セット内容には、マット本体のほか、収納袋、電動エアポンプ、充電ケーブル、ポンプノズルが付属します。

収納袋にはエアバッグ機能を備えており、必要に応じて空気量の調整にも活用できます。電動ポンプによる手軽さに加え、使用時の微調整にも対応しやすい仕様です。

■商品概要

商品名：WAQ Relaxing CampMat PLUS

販売開始：2026年6月12日（金）12時

販売価格：シングル 17,500円（税込）／ダブル 23,800円（税込）

カラー：COYOTE（コヨーテ）、BLACK（ブラック）

サイズ：シングル、ダブル

【シングル】

使用時：約203cm×80cm×厚み約10cm

収納時：約40cm×30cm×厚み約30cm

重量：約2.5kg（エアポンプ150g含む）

【ダブル】

使用時：約203cm×134cm×高さ約10cm

収納時：約60cm×35cm×厚み約35cm

重量：約4.6kg（エアポンプ150g含む）

セット内容：マット本体、収納袋（エアバッグ機能付）、電動エアポンプ、充電ケーブル（タイプC）、ポンプノズル

販売ページはこちら▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-rcmsp1

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