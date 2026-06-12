【Makuake先行販売開始】羽根が″消える″シーリングファンライト「LumoAir（ルモエア）」が登場！Wi-Fi不要・完全オフラインの音声操作を搭載

株式会社ビザイア

株式会社ビザイア（本社：東京都台東区、代表取締役：趙舒林）は、スマートホーム家電ブランド「LivAiA（リヴァイア）」より、羽根収納式シーリングファンライト「LumoAir（ルモエア）」の先行販売を応援購入サービス「Makuake」にて開始いたします。

本製品は、日本の住宅に特有の低い天井や圧迫感に配慮し、「必要な時だけファンになる」羽根収納機構と、Wi-Fiやアプリ不要の完全オフライン音声操作を兼ね備えています。

【Makuake】ページを見る☑️ :https://www.makuake.com/project/lumoair_50/

販売期間：2026年6月18日～8月16日

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公式LINE追加>> https://lin.ee/xXGpTnuD

■ 開発背景 ─ 日本の住環境が抱える課題

日本の新築住宅の標準的な天井高は約2.4mとされており、欧米（約2.7～3.0m）に比べて低い傾向があります。このため、従来のシーリングファンライトは視覚的な圧迫感が生じていました。また、一般的な小型のシーリングファンライトの多くは、強風にすると騒音が気になる問題もありました。

さらに、スマート家電市場においては音声操作の関心が高まっていますが、その多くはWi-Fi接続やアプリのインストール、クラウドサービスへの登録が必要です。この設定の煩わしさやネット環境への依存が、ユーザー様の導入障壁となっています。

LumoAirは、これら「空間美の損失」「大風量に伴う騒音」「音声操作設定の複雑さ」という3つの課題を解決するため、約2年にわたり研究開発を行い今回の製品化に至りました。

■ 製品概要

LumoAirは、「照明」「送風」「空気循環」「音声操作」を一体化したシーリングファンライトです。ファン停止時には厚さ約23cmのスリムなLEDシーリングライトとして天井に溶け込み、ファン起動と同時に羽根が静かに展開し、直径109cmの大型ファンへと変化します。メイン照明・間接照明・送風・サーキュレーター・音声操作などの多彩な機能を使いやすくまとめた本製品は、生活空間の快適性をワンランク高めることができます。

■ LumoAirの8大特長

１. 空間を広く見せる「羽根収納設計」

スペースパフォーマンスを意識した設計で、ファン停止時に羽根は本体内部へ完全収納。天井には直径約50cmのコンパクトなシーリングライトだけが残り、視覚的な圧迫感を解消します。ファン使用時には直径約109cmの大型曲線羽根が展開し、部屋全体へやさしく風を届けます。羽根が常時露出しない構造のため、ホコリが溜まりにくく日常のメンテナンスも手軽です。

２. Wi-Fi・アプリ不要。プライバシーも守る「オフライン音声操作」

テレビメディアで数多く取り上げられたLivAiA独自のオフライン音声認識技術を搭載。「ライトつけて」「風量を弱くして」といった自然な日本語に対応。初回設置も容易にでき、取り付けたその日から即座に使用できます。また、日本人の多様な発話データを学習した音声認識チップを搭載。本製品は外部ネットワークに一切接続しないためプライバシーの観点でも安心してお使いいただけます。

３. 「導光板」採用で均一な光と最大5000lm実現

LED特有の粒感を抑え、ムラのない均一な面発光を実現する「導光板方式」を採用。薄型設計でありながら最大5000lm・高演色Ra85を実現。12畳クラスの広いリビングでも1台で部屋全体を照らします。3000Kから6500Kまでの5色調色×7段階調光も可能です。

４. 「アッパーライト」「常夜灯」で日常の様々なシーンに対応

天井面をやわらかく照らす「アッパーライト（間接照明）」を搭載。夜間のリラックスタイムには間接照明のみを点灯させることで、落ち着いた雰囲気の空間演出が可能。「常夜灯」は従来の豆電球とは違い、光を天井に反射させるため優しい灯を実現。また、発光部は3方向に切り替え可能で、好みの方向、明るさを選べます。

５. 「DCモーター」「流線型羽根」で静音性を実現

高品質なDCモーターと直径109cmの大型羽根を採用し、大風量で運転音を抑えた設計を実現。風量を強くした際の風切り音を低減し、家族の会話やテレビ視聴を妨げません。冷暖房効率を高める正逆回転機能（サーキュレーター効果）も搭載。季節を問わず快適な室内環境をサポートします。

６. 「リズム風」「お休み風」などの送風モード搭載

風量6段階に調節できる「通常風」、"1/fゆらぎ"の強弱で自然な風を送る「リズム風」、任意の風速から徐々に弱まる「お休み風」といった3つのモードを搭載。日中から就寝時まで日常の様々なシーンに対応できます。また、ファンは正逆回転に対応しているので、夏は正回転にし、冬は逆回転にすることで冷気暖気の空気循環を促します。これにより冷暖房効率のアップも期待できます。

７.「音声操作リモコン」「液晶付き無線リモコン」が付属

「音声操作リモコン」は本体のノイズを受けないセパレート仕様。コンセント直差しできるコンパクト設計で、ナイトライト機能も搭載。2.4GHz対応の「液晶付き無線リモコン」はシンプルなボタン配置で迷いなく操作できます。リモコンで照明とファンそれぞれにタイマーを設定することも可能です。

８. 工事不要で取り付け、取り外しも容易な設計

一般的な引掛シーリングに対応するため、工事の必要なく取り付け可能。また、LivAiA独自設計のベースプレートを使用し、本体の取り付けや取り外しが楽にできます。独自ペースプレートによって天井との隙間を無くし、ミニマムなデザインかつ高さ約23cmの省スペースなシーリングファンライトを実現しました。

本プレスリリースに掲載している画像は開発中の製品のため、実際の製品とは仕様が一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ Makuake先行販売について

本製品は、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施。希望小売価格36,000円のところ、一般発売に先駆けた特別価格でのご提供を予定しております。詳細は販売ページをご覧ください。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/lumoair_50/

販売期間：2026年6月18日～8月16日

■ LivAiA（リヴァイア）について

「使うたびに、正解だったと思える製品を。」を追求し、国内外の優れた技術を日本のライフスタイルに合わせて届けるスマート家電・照明ブランドです。特徴である「オフライン音声操作」テクノロジーは、LivAiAの製品だけでなく、他社のエアコン等の家電操作にも今後対応していく予定です。

公式サイト：https://livaia.com

公式EC：https://shop.livaia.com