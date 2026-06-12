ロングセラー「雪の宿」とコラボレーションした「ポロショコラ３ 塩ミルク」がラグノオより発売中！

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区、以下当社）が株式会社ラグノオささき（本社：青森県弘前市、以下ラグノオ）の商品開発に協力した「ポロショコラ３ 塩ミルク」が、ラグノオ直営店で2026年6月6日より発売中です。

米菓から洋菓子へ――「雪の宿」ブランド拡張の新たな一歩

「雪の宿」は1977年の発売以来、さっくりとやわらかな食感と甘じょっぱさで愛され続けているロングセラー商品です。これまでも当社では、「雪の宿」ブランドの魅力を高め、より多くの方にお届けするべくグッズ販売やクリーム大福、かき氷などとのコラボレーション展開など、さまざまな取り組みを手がけてまいりましたが、来年で発売50周年を迎える節目を前に、より多くのお客様により幅広いシーンで「雪の宿」のおいしさをお楽しみいただきたいという思いから、今回のコラボレーションが実現しました。

今回発売する「ポロショコラ 塩ミルク味」は、本格的な洋菓子との初のコラボレーションです。ラグノオの持つ洋菓子製造技術と当社の米菓における風味設計ノウハウを組み合わせることで実現した商品です。

このコラボレーションの成果を踏まえ、今後もさまざまな分野の商品やパートナー企業との協業可能性を積極的に検討し、雪の宿ブランドの魅力の更なる発見と育成に取り組んでまいります。

「甘じょっぱさ」を洋菓子で表現――商品の特徴

「ポロショコラ3 塩ミルク」は、「雪の宿」の特徴である甘じょっぱい求肥とホワイトチョコレートを合わせ、しっとりと焼き上げたチョコレートケーキです。「雪の宿」のやさしい甘さとほのかな塩味、そしてミルククリームの風味をイメージした味わいです。

【商品規格】

商品名：ポロショコラ3 塩ミルク

内容量：１本

価格：1本入り本体価格510円（税込価格550円）

発売日：2026年6月6日（土）

販売エリア等：

・ラグノオ ONLINE SHOP

・ラグノオ直営店（青森県・秋田県・岩手県・宮城県）

※7月以降、一部量販店でも販売予定

※量販店での販売について：販売店に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

ラグノオONLINE SHOPはこちら https://shop.rag-s.com/

「雪の宿」について

「雪の宿」は1977年発売の、さっくりとやわらかな食感と甘じょっぱさが特徴のおせんべいです。「雪の宿サラダ」、「雪の宿 黒糖みるく味」をおせんべいの定番商品として販売している他、シリーズ商品のかりんとう「雪の宿 ミルクかりんとう」も販売中。

発売から半世紀近くを迎える中で、ブランドの新たな可能性を探りながら、さまざまな分野での商品展開も進めています。詳しくは下記も併せてご覧ください。

雪の宿 ： https://www.sanko-seika.co.jp/product/brand/雪の宿/(https://www.sanko-seika.co.jp/product/brand/%E9%9B%AA%E3%81%AE%E5%AE%BF/)

株式会社ラグノオささきについて

株式会社ラグノオささきは明治17年（1884年）に「和菓子ささき」として創業した菓子店です。現在は和洋菓子やお土産菓子の製造販売を手がけ、北東北での店舗展開や県内外への卸売事業を展開しています。伝統的な和菓子から現代的な洋菓子まで、幅広い商品ラインナップで地域に愛され続けており、とくに、濃厚でしっとりとしたチョコレートケーキ「ポロショコラ」は同社を代表する看板商品として、青森県内のみならず全国各地で広く親しまれています。

株式会社ラグノオささき：https://www.rag-s.com/ (https://www.rag-s.com/)

ラグノオONLINE SHOP：https://shop.rag-s.com/ (https://shop.rag-s.com/)

三幸製菓株式会社について

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

●「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/

●安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

・ 本社 ：新潟市北区

・ 事業内容 ：菓子の製造・販売

・ https://www.sanko-seika.co.jp/