株式会社イーオン、ハオ中国語アカデミーが6月12日公開映画『メモリィズ』の中国語を監修

株式会社イーオン

株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）が運営するハオ中国語アカデミーは、2026年6月12日(金)より全国で公開される映画『メモリィズ』の中で日本人キャストによる中国語のセリフ指導などを監修いたしました。

そこで今回、映画公開を記念して、映画『メモリィズ』を映画館でご覧になり、映画半券またはスマートフォン等の電子チケット画面をハオ中国語アカデミーでご提示いただくことで、先着100名様にマンツーマンレッスン1回を無料でプレゼントいたします。ハオ中国語アカデミーの在校生のみならず、在校生以外の方も対象となります。

ハオ中国語アカデミーでは、映画やドラマなどの作品を通じて中国語の響きや表現に興味を持っていただくために、皆様の中国語学習意欲と語学力向上を全力でサポートします。

■企画概要：詳細は、最寄りのハオ中国語アカデミーの各校までお問い合わせください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/272_1_b7a2910ed5d5e0f878e2ffabd0b91f21.jpg?v=202606121051 ]

■映画『メモリィズ』について

【ストーリー＆イントロダクション】

雄太が九州の田舎町へとやって来たのは、足を骨折した義父が回復するまで身の回りの世話をするためだった。義父が営む昔ながらの写真館の仕事を手伝いながら、東京にいる妻と娘との間で、スマホで撮った映像を交わす。

大きな事件は何も起こらないが、日々の些細な出来事と、その記録と記憶の連なりに、家族の人生という長い時間の存在が、静かに、鮮やかに浮かび上がってくる──。



大分県竹田市の美しい風景を舞台に、世界の映画祭や国内の凱旋上映でも話題沸騰の、家族の記録と記憶を巡る珠玉の人間ドラマです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/272_2_60f047db7e92a58be7a18a3cb448b80e.jpg?v=202606121051 ]

【ハオ中国語アカデミーについて】

ハオ中国語アカデミーは2004年の開校以来、中国語（中国語標準語・台湾華語）の学習において「高品質な中国語レッスン」と「誠実なサービス」を提供することを使命とし、日本の中国語教育の発展に寄与してきました。多様化の時代に対応すべく、「eラーニング」「オンラインレッスン」「通学レッスン」など様々な学習スタイルを確立し、中国語教育専門機関として、入門中国語・ビジネス中国語・中国語検定試験対策・国家試験通訳案内士試験と、中国語学習の内容も充実させています。今後も日本における中国語教育の更なる発展のための改革を続けていきます。

◆ハオ中国語アカデミー公式HP：https://www.hao-net.com/

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。