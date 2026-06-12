美容・健康分野で多彩なEC事業を展開する株式会社オズ・インターナショナル、「AI社長」で理念経営と組織進化を加速

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、インターネット通信販売事業を展開する株式会社オズ・インターナショナル(https://www.ozinter.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤泰盛）に「AI社長(https://ai-syacho.com/)」を導入し、オズ・インターナショナル様専用AI「AI OZLLA（オズラ）」を開発したことをお知らせいたします。

株式会社オズ・インターナショナルは、インターネットによる通信販売事業を中心に、輸出入事業や卸売事業、新製品の企画・開発を展開する企業です。変化の激しいEC市場の中で成長を続ける同社では、従業員一人ひとりが企業理念や価値観を深く理解し、自律的に行動できる組織づくりを推進しています。

今回導入された「AI社長」は、THAが開発する企業専用AIサービスです。社内の理念や行動指針、各種制度・規定、業務ナレッジを学習し、従業員の成長支援や業務効率化を24時間365日サポートします。オズ・インターナショナルでは、PMVV（Purpose・Mission・Vision・Value）の浸透をさらに推進するとともに、社内ナレッジの集約と活用を目的として、「AI OZLLA」を導入しました。

概要

オズ・インターナショナル専用AI「AI OZLLA」は、従業員向けのAIパートナーとして開発されました。社内制度や規定の確認から、目標設定の壁打ち、管理職育成支援、社内ナレッジの検索まで幅広く対応します。

また、経営理念や行動カードに基づいた回答を行うことで、単なる情報検索ツールではなく、企業文化や価値観を日常業務の中で浸透させる役割も担います。

株式会社オズ・インターナショナルについて

株式会社オズ・インターナショナルは、インターネットによる通信販売事業を主軸に、国内外の商品流通や新製品開発を手掛ける企業です。お客様に価値ある商品とサービスを届けることを目指し、EC事業を中心に成長を続けています。

AI社長導入の背景・目的

オズ・インターナショナルでは、企業として掲げるPMVVを従業員一人ひとりの行動レベルまで落とし込み、組織全体の成長につなげることを重要なテーマとしてきました。

一方で、社内に蓄積された情報やノウハウが複数の場所に分散していることや、管理職候補人材の育成、従業員の視座向上などの課題も存在していました。

今回のAI社長導入により、以下の実現を目指します。

AI社長とは

- PMVVの浸透を行動レベルまで高める- 行動カードに基づいた判断・行動を支援する- システム部を中心とした社内ナレッジを集約する- 社内報の内容を活用し、従業員同士の理解を深める- 管理職候補人材の育成と意識向上を促進する- 経営層や管理職の壁打ち相手として意思決定を支援する

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

導入したAI社長「AI OZLLA」の特徴

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

1. PMVV・行動指針に基づくアドバイス

企業理念や行動カードを学習し、日々の業務や判断においてオズ・インターナショナルらしい考え方を提示します。

2. 社内制度・規定の問い合わせ対応

新入社員や従業員からの社内制度・規定に関する質問へ24時間365日対応。情報確認にかかる時間を削減します。

3. 目標設定・キャリア形成の壁打ち

一般社員から管理職、経営層まで、それぞれの立場に応じた目標設定や課題整理をサポートします。

4. 社内ナレッジの検索・活用

特にシステム部門に蓄積された知識や業務情報をAIが参照し、必要な情報へ迅速にアクセスできます。

5. 社内報を活用した組織活性化

社内報の内容を学習し、従業員同士の取り組みや考え方を共有することで、組織理解と一体感の向上を支援します。

6. 管理職育成を支援

管理職を目指す社員に対し、必要な視点や考え方を提供し、次世代リーダー育成を後押しします。

会話例

代表者コメント

株式会社オズ・インターナショナル 代表取締役 瀧澤泰盛 コメント

AI OZLLAの導入を通じて、当社が大切にするPMVVや行動指針を従業員一人ひとりの行動レベルまで浸透させたいと考えています。また、社内ナレッジを活用しながら従業員の成長を支援し、管理職候補の育成や組織全体の視座向上につなげることで、より強い組織づくりを実現してまいります。

株式会社THA 代表取締役 西山朝子 コメント

瀧澤社長とのヒアリングを通じて、一番強く感じたのは、理念が「言葉」ではなく「生き方」として経営に根づいているということでした。

長年かけて育ててこられた価値観の一つひとつに、ご自身の人生経験と、社員への深い愛情が込められていて、その重みがひしひしと伝わってきました。

AI OZLLAは、その積み重ねをAIという形で組織の中に息づかせるために生まれました。

判断に迷ったとき、自分の行動が会社の想いと合っているか確かめたいとき、挑戦しようとしたとき--「オズ・インターナショナルらしい答え」を一緒に考えてくれる、そんな存在として機能してほしいと思っています。

「自分を大事にして生きる人を増やすために存在する」というパーパスが、一人ひとりの行動の中に自然と宿る組織へ。

理念が「飾り」ではなく「判断の軸」になる組織づくりに、THAとしてご一緒できることを、心から光栄に思っています。誠心誠意、伴走してまいります。

【株式会社オズ・インターナショナルについて】

住所：東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル11F

代表者：代表取締役 瀧澤 泰盛

事業内容：インターネットによる通信販売

輸出入、卸、新製品の企画・開発

HP：https://www.ozinter.jp/

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

電話番号：03-4567-6545

URL: https://tha-inc.com/

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