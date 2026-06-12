ペットフードブランド「コノコトトモニ」が西日本最大級のペットイベント“インターペット大阪”に初出展！

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は2026年6月19日（金）～6月21日（日）までの3日間、インテックス大阪で開催される西日本最大級ペットイベント「第4回インターペット大阪」に初出展いたします。

今回の出展では、「ずっと一緒にいたいから」をテーマに、愛犬への想いを綴る参加型メッセージウォール企画「この子に好きを伝えよう」を開催いたします。

また、お客様からのお声にお応えし、大阪会場限定でオリジナルトリーツ缶セットを販売。

人気商品の「このこのごはん」や「このこのおかず」などもご用意し、愛犬との思い出づくりとお買い物をお楽しみいただけるブースを展開いたします。

弊社お知らせ記事：https://konokototomoni.com/shop/news/oosakapet/

1. 愛犬への想いを言葉にする参加型企画「この子に好きを伝えよう」

インターペット東京で多くの反響をいただいた参加型メッセージウォール企画「この子に好きを伝えよう」を、大阪会場でも実施いたします。

東京会場では、「日常の中で我が子の可愛いところ、愛おしいところはどこですか？」をテーマに、

ご来場いただいた皆様に愛犬へのメッセージをご記入いただきました。

「毎日癒やしをありがとう」「ずっと元気でいてね」など、愛犬への想いが込められたメッセージが

300件以上寄せられ、多くの方にご参加いただきました。

大阪会場でも、愛犬への想いを自由に綴っていただき、皆様のメッセージでウォールを完成させていただきます。

インターペット東京の様子

【限定特典】

企画にご参加いただき、商品をご購入いただいた方には、フォトブースで撮影した愛犬のチェキをプレゼントいたします。

2. 【大阪会場限定】オリジナルトリーツ缶セット

インターペット東京でいただいたお声をもとに、セット内容をアップデートした大阪会場限定のオリジナルトリーツ缶セットを販売いたします。

お好きな「このこのおやつたいむ」1種と「このこのおかず」1種、オリジナルトリーツ缶を組み合わせた特別セットをご用意いたしました。

大阪限定トリーツ缶セット：2,000円（税込）

※数量限定

※なくなり次第終了

さらに！

オリジナルトリーツ缶の単品販売も実施いたします。

オリジナルトリーツ缶：1,000円（税込）

3. 【数量限定】インターペット東京で完売！おでかけバッグセット

インターペット東京で完売したおでかけバッグセットを大阪会場でも販売いたします。

インターペット限定おでかけバッグセット： 人気商品とオリジナルデザインのサコッシュを組み合わせたイベント限定の特別セットです。

サコッシュは肩掛けができ、わんちゃんとのお散歩にぴったり◎

※数量限定のため、なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※全種類を通して、おひとり様合計2セットまで

4. 販売予定商品

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/94_1_68cadebb7631cc3d72acf988f5ceea50.jpg?v=202606121051 ]

●定番人気：「このこのごはん」シリーズ・「このこのふりかけ」・「このこのおやつじゅれ」など、全ラインナップを特別価格で販売。

「このこのごはん」シリーズ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/94_2_0cf6513ef41233cfa9e8e26d81e02aa5.jpg?v=202606121051 ]

※大型犬のためのこのこのごはんは定期限定価格と同額にて販売

サプリメントシリーズ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/94_3_bd64a232204adf25a84052c1bf0e171c.jpg?v=202606121051 ]

●単品購入はイベントのみ！「このこのおかず」販売

国産・無添加（※2）、素材の力を活かしたシンプルなレシピでわんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったトッピング商品です。

※2 着色料、香料、調味料、増粘剤不使用

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/94_4_bacd605e8c774d7b5ab962a0331e79de.jpg?v=202606121051 ]

●素材のおいしさにこだわった「このこのおやつたいむ」単品販売

素材本来の風味を生かし、 着色料・保存料不使用 で仕上げた愛犬にやさしいおやつです。

5. ブース限定特典

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/94_5_2c57ebec8f7fb602a4794a4c948fd88d.jpg?v=202606121051 ]

オリジナルショッパー：

商品をご購入いただいた方には、コノコトトモニの社員犬である「広報犬」たちが 大集合したオリジナルショッパーをプレゼント。

定期コースご継続中のお客様への「秘密のプレゼント」：

コノコトトモニをご愛用いただいている定期コースをご継続中のお客様に日頃の感謝の気持ちを込めて、限定特典をご用意。

内容は当日までのお楽しみ！ブースにご来場の際はぜひスタッフにお声がけください。

※数量限定のため、なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

「インターペット大阪」出展概要

第4回 インターペット大阪

【会期】2026年6月19日（金）～6月21日（日）10:00-17:00

※6月19日（木）はビジネス商談のため一般のお客様はご来場できません

※最終日は16:30閉場

【場所】インテックス大阪

【ブース】2号館 I-019

インターペット公式サイト：https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

今回のインターペット大阪への初出展を通して、関西エリアの飼い主様やわんちゃんたちと直接お会いできることを心より楽しみにしております。

スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

コノコトトモニとは

〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉

その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。

▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/(https://konokototomoni.com/shop/product/)

▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/(https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/)

▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/(https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/)

▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/(https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/)

このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/)

小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード

シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/)

シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード

大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/)

大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード

お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/)

わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ

関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/)

わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ

このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001(https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001)

わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず

2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。

この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…

その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。

“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。

商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。

▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/(https://konokototomoni.com/article/)

あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。

運営会社：株式会社ゆずず

コノコトトモニ設立：2018年4月17日

本社所在地：福岡県福岡市

公式HP ：https://konokototomoni.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#

～取材依頼・お問い合わせ～

弊社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けております。

info@konokototomoni.com（担当：村田）