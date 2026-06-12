テレQ開局３５周年記念特別番組『華大仰天！？日本全国マル福グルメ』

株式会社TVQ九州放送(C)テレQ

株式会社TVQ九州放送（以下「テレQ」）は、開局35周年を記念し、2026年６月2０日（土）に

【テレQ開局35周年記念特別番組】『華大仰天！？日本全国マル福グルメ』を、テレ東系全国ネットにて放送することが決定いたしました！

【東京で、全国で、なぜこれが食べられている！？】

今回は、福岡を飛び出し、全国で愛されている“地元の味”を大調査するグルメ番組です。

福岡県外で絶品福岡グルメを提供する名店が続々登場します。福岡を知り尽くした博多華丸・大吉も思わず仰天！なぜ遠く離れた地で郷土の味を提供するのか！？餃子・うどん・もつ鍋・天ぷらといった人気メニューの裏側にある各店主の波乱万丈な人生と熱狂的な「福岡愛」を紐解きます。豪華芸人陣による体当たり取材！その真髄を引き出す笑いと涙のグルメ番組の集大成をぜひご期待ください。

■餃子 ＠東京

熱々の鉄鍋で提供される福岡名物の鉄なべ餃子!!

博多の有名店で修業した福岡出身の店主がなぜ東京で鉄なべ餃子店を開いたのか!?

大物芸能人も足しげく通う名店に育てた店主の餃子愛にマユリカが迫ります!!

■うどん ＠愛知

(C)テレQ(C)テレQ

福岡で今一番勢いがあるうどんの流派「豊前裏打会」。

名古屋出身の店主が福岡でほれ込んだ豊前裏打会のうどん!!

一流企業を退職して福岡の名店に弟子入り!!名古屋市で開店した豊前裏打会のうどんとは!?

女性芸人で一番勢いがあるオダウエダがタカネコヤに突撃します!!

■博多もつ鍋 ＠宮城

(C)テレQ(C)テレQ

２００５年に仙台で初めて本格的な博多もつ鍋専門店をオープン!!

福岡出身の店主がなぜ仙台でもつ鍋専門店を出店したのか!?もつ鍋の食材には妥協を許さない店主!!

福岡出身で実家は飲食店のこがけんがそのこだわりのもつ鍋を実食!!

■天ぷら ＠東京

(C)テレQ(C)テレQ

東京で話題、元プロレスラー店主が揚げる博多スタイルの絶品天ぷら！

なぜ東京で？波乱万丈な過去とは!?

福岡大好き芸人・ニューヨークもギブアップ寸前の仰天グルメ！

博多華丸・大吉 コメント

Q）収録を終えて、この番組の見どころをお願いします。

(C)テレQ(C)テレQ(C)テレQ(C)テレQ

４つの（番組・グルメの）お話がありますが、日本全国で食べられる福岡の絶品グルメということで、吉本興業で特番をやらせていただきました。 私たちの知らないところで、間接的に（福岡のグルメが全国を）見張っているというか、支えているような仕掛けに仰天しましたし、とても新鮮でしたね。

Q）テレＱは開局35周年ですが、博多華丸・大吉さんも昨年35周年。ほぼ同期となりますが、 テレQの思い出をお願いします。

(C)テレQ

開局特番で初めてテレビに出させていただいたので、その時のメインゲストだった西村知美さんのことも含めて、昨日のことのように覚えています。 当時の開局特番に携わっていたメンバーの平均年齢は22歳ぐらいだったかと思います。僕らも当時19・20歳で、そこから35年が経ち、こうして後輩のみんなと東京で一緒にお仕事ができているなんて、本当に時が経つのは早いものですね。 ほかにも「マリンワールドでイルカに『テレＱ』と言わせる」企画や、「屋台を手伝う」といったことなどもやらせていただいて、ご縁がずーっと続いております。

≪スタッフコメント≫

■プロデューサー：上田賢（TVQ九州放送）

博多華丸・大吉さんが初めてテレビに出演されたのは、1991年のテレQ開局記念番組でした。まさに華大さんとテレQは、"同じ釜の飯を食う仲"とも言える特別な関係です。そんな深いご縁もあり、開局３０周年に続き、今回の開局３５周年特別番組でもメインMCをお願いすることになりました。

番組タイトルは『華大仰天！？日本全国マル福グルメ』。福岡県外で郷土の味を提供し、地元で大人気となっている“福岡愛”あふれる名店をご紹介します。東京・名古屋・仙台……創業当時はまだマイナーだった福岡グルメを、地域に愛される人気グルメにまで育て上げた店主たちの波瀾万丈な人生ドラマも大きな見どころです。

そんな店主たちの情熱と仰天グルメを華大さんにプレゼンするのは、こがけん、ニューヨーク、マユリカ、オダウエダといった豪華メンバー！ スタジオでの華大さんとの息の合った掛け合いや熱いトークも、ぜひお楽しみに!!

≪番組概要≫

【タイトル】【テレＱ開局３５周年記念特別番組】「華大仰天！？日本全国マル福グルメ」

【放送日時】２０２６年６月２０日(土)午後4時～夕方5時15分

【放送局】TVQ九州放送・テレ東系全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・TVQ九州放送・テレビ北海道・テレビせとうち＞

【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer： https://tver.jp/

【MC】博多華丸・大吉

【進行】日下れいな

【出演】こがけん、ニューヨーク、マユリカ、オダウエダ

【プロデューサー】上田賢（TVQ九州放送）

武井大樹（吉本興業）、角田英次郎（吉本興業）、中塚大悟（GAKFU）

【制作プロダクション】吉本興業

【製作著作】TVQ九州放送

【公式HP】https://www.tvq.co.jp/special/marufuku_gourmet/

【ハッシュタグ】＃華大仰天 ＃華大仰天マル福グルメ

【コピーライト】(C)テレQ