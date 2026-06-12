写真誌編集歴20年のプロが教えるスマホ撮影の決定版ガイド『最新版 まるごとわかる！ 撮り方ブック スマホ編』が2026年6月12日発売

辰巳出版株式会社スマホカメラで紫陽花を撮影

6月12日に『最新版 まるごとわかる！撮り方ブック スマホ編』（著・山崎理佳／日東書院）が発売されました。いつでもどこでも簡単に撮影できるスマホ写真が3ステップで劇的に変わるテクニックをベテラン写真編集者が伝授。

「スマホで写真を撮っているけれど、なんとなくうまく撮れない」「インスタグラムやSNSにアップする写真をもっとかわいく、おしゃれにしたい」--そんな方に向けた、スマホ写真の撮り方ガイドです。

『最新版 まるごとわかる！撮り方ブック スマホ編』山崎理佳・著／日東書院本社

Amazon：https://amzn.asia/d/0bJASVbs

楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18581133/

本書では、写真誌編集歴20年のベテラン写真編集者・山崎理佳氏が、スマホ写真をぐっとレベルアップさせる3つのコツをわかりやすく解説。「観察・光・構図」を押さえるだけで、写真は劇的に変わります。難しい設定や高価な機材は一切不要だから、スマホの操作が苦手な初心者でも安心。

答えは「A」がスマホカメラで撮影した写真。「3つのポイント」を元にわかりやすく解説。

イラストや図解をふんだんに使い、撮影の要点をシンプルに解説しビフォーアフター写真で違いが一目でわかるため、自分の写真がどう変わるかをイメージしながら学べます。

料理、風景、ポートレート、ペットなど日常のあらゆるシーンですぐ実践できるテクニックが詰まった1冊です。

「人物撮影」「風景撮影」「ペット撮影」など、シーン別撮影法をたっぷり収録

イラストや図解がたっぷり。見るだけで簡単操作＆素敵な写真が撮影できる！

撮影の要点をわかりやすく解説。操作が苦手なスマホ初心者も安心！

【もくじ】

写真の横に、アングル・季節と天気・スマホの機種と機能のアイコンを入れています。写真を撮るときのヒントに。

Part 1 これさえ押さえておけばぐっとうまくなる！撮影のキホン

Part 2 もっと上手に！外で撮るiPhone＆スマホ写真

Part 3 部屋が楽しくなる！室内で撮るiPhone＆スマホ写真

Part 4 iPhone＆スマホでも撮れる雰囲気あるポートレート

Part 5 ワンランク上の写真が撮れる一眼カメラ

Special Part お家で商品撮影をしてみよう

【シリーズの紹介】

「まるごとわかる！撮り方ブック」シリーズは、これまで大増版を重ねてきた人気シリーズ。「わかりやすい」「すぐ使える」と多くの読者から支持を得てきました。今回の最新版では、スマートフォンの最新機能にも対応し、より幅広いシーンで役立つ内容にアップデートしています。

【書籍情報】

『最新版 まるごとわかる！撮り方ブック スマホ編』

山崎理佳・著

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

サイズ：B5変型判（182×210mm）

発売日：2026年6月12日

発行：株式会社 日東書院本社

▼ご購入はこちらから

Amazon：https://amzn.asia/d/0bJASVbs

楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18581133/

【著者プロフィール】

山崎 理佳(やまざき りか)

写真編集者。写真撮影のハウツーをはじめ、ライフスタイル系のムック本や書籍の撮影・執筆・編集などを行う。自転車やテニスなど、自身も楽しむスポーツやアウトドアをワンランク上にみせる撮り方には定評がある。著書に、大増版を重ねる『まるごとわかる！撮り方ブック』シリーズのほか、、『はじめての60歳からのスマホ写真撮り方ブック iPhone&Android対応』(日東書院)がある。