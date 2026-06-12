【京都】5月の人気パンランキング発表！ヴィーガンパン専門店「MERCY Vegan Bakery」がTOP5を公開

イージーリンク株式会社

京都市南区のヴィーガンパン専門店「MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店」は、2026年5月の店頭販売実績をもとにした「人気パンランキング TOP5」を公式インスタグラムで発表いたしました。

【MERCY Vegan Bakery 公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/mercyveganbakery/

2026年5月の人気パンTOP５

【第1位】きのこのクリームグラタン

きのこの旨みをじっくり引き出し、大豆クリームで作ったグラタンを乗せて焼き上げました。

動物性食材を使わないため、食後は軽やか。

コクとヘルシーさを両立した、新しいグラタンパンです。

【第2位】茄子とトマトのピザぱん

ヴィーガンチーズ使用。茄子の甘みとトマトの豊かな旨みを合わせたピザパンです。外はカリッと内側はふわっとした食感が楽しめます。

【第3位】じゃが柚子胡椒マヨ

ホクホクのじゃがいもに、爽やかな柚子胡椒の香りとピリっとしたアクセント。

まろやかなヴィーガンマヨをかけて香ばしく焼き上げたパンです。

【第4位】日替わり野菜のカツバーガー

動物性食材を使わず、旬の野菜をたっぷり使ったヴィーガンカツバーガー。野菜本来の栄養と食物繊維が豊富で、体にやさしく、それでいてしっかり満足感があります。

油っぽさが重く残らない、軽やかな食後感で、健康を意識する方にも嬉しい一品です。

【第5位】シナモンドーナツ

シナモン好きに大好評！やさしい味で香りよい、おやつに最適のドーナツです。

朝食やランチにぴったりの総菜パンをはじめ、シナモンドーナツなどの甘いパンもご好評をいただいています。

ランキングでご紹介いただいた商品以外にも、店頭では毎日さまざまなパンをご用意しております。

京都へお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

ヴィーガンで美味しいパンを！「MERCY Vegan Bakery」

「毎日食べるものだから、できるだけ体にやさしいものを選びたい。」

「食の制限があっても、パンを楽しむ喜びはあきらめたくない。」

そんな声に寄り添うかたちで誕生したのが、動物性原材料不使用のヴィーガンパン専門店「MERCY Vegan Bakery」です。

店内で提供するパンはすべて植物性100％。動物性原材料や蜂蜜、精製の過程で骨粉等を使用した白砂糖を一切使わず、国産の小麦粉をはじめとするこだわりの材料を厳選して使用。素材本来の風味を大切にした味わいに仕上げています。

朝食にぴったりなお食事パンや総菜パン、おやつにうれしいドーナツや甘いパンまで、幅広いラインナップを安心してお楽しみいただけます。

毎朝丁寧に焼き上げたパンを、その日のうちに店頭で販売。焼きたてならではの香りと味わいを大切にしており、数量限定のため売り切れ次第終了となります。ぜひ、できたてのパンをお楽しみください。

JR京都駅・JR東福寺駅から徒歩各15分、地下鉄烏丸線「九条駅」から徒歩6分の場所。移動の合間や散策途中にも気軽にお立ち寄りください。

店舗概要

■店名／MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店

■住所／ 京都府京都市南区東九条河西町4番地 ホテルエリート京都ステーション1F

■アクセス／JR京都駅・JR東福寺駅より徒歩各15分・地下鉄烏丸線九条駅より徒歩6分

■営業時間／7:00～ ※売り切れ次第クローズ

■定休日／6月中は火曜が定休日となります。

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/mercyveganbakery/

【MERCY Vegan Factory 公式Instagram】

https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/

【MERCY Vegan Factory 公式ウェブサイト】

https://www.mercy-vegan.jp/

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/