報道関係各位

立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）は、6月26日（金）に『立教キャリアセミナー2026 ～最新の就職実績解説～』を開催します。

『立教キャリアセミナー』は、高校生の学部選択の一助となることを目的に、2021年から高校生や、高校教員などに向けて開催しているプログラムです。各学部の業種別就職状況をはじめ、具体的な就職先についても解説することで、高校生に学部選択の参考にしてもらうことはもちろん、高校教員のみなさまにも、本学の就職実績やキャリア・就職支援体制をご理解いただくことで、進路指導に役立てていただけます。本学の就職状況や支援体制にご興味ご関心のあるみなさまにとって、理解を深める機会となります。





【開催概要】

＊名 称 ： 立教キャリアセミナー2026 ～最新の就職実績解説～

＊内 容 ： 最新の就職実績解説／キャリア・就職支援の紹介

＊日 時 ： 2026年6月26日（金）18：00～19：00

＊形 式 ： Zoomウェビナー

＊申 込 ： https://s.rikkyo.ac.jp/seminar2026

＊主 催 ： 立教大学キャリアセンター

＊対 象 ： 高校生、高校教員、保護者、一般