株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、自動車整備・販売会社の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「自動車M&A総合センター」を開設しました。

対象は、認証・指定整備工場、中古車販売店、鈑金塗装、部品卸・用品販売、レンタカー、ロードサービス、EV関連サービス、保険代理店併設事業など、自動車関連業界で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

自動車M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://car-ma-center.jp/

■開設の背景

自動車整備・販売業界では、後継者不在、経営者の高齢化、整備士・検査員不足、設備更新負担、電子車検証・OBD検査・特定整備への対応、EV化への備えなど、事業承継に関する課題が多様化しています。

また、同じ自動車関連領域でも、整備・車検工場、中古車販売、鈑金塗装、部品卸・用品販売、レンタカー、ロードサービス、EV関連サービス、保険代理店併設事業など、業態ごとに買い手が確認するポイントは異なります。

自動車関連会社の会社売却では、価格だけでなく、従業員の継続、車検台帳、指定・認証、AA在庫、保証・クレーム対応、保険鈑金、部品粗利、設備・リース、工場不動産、主要取引先への説明まで整理する必要があります。

自動車M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

自動車M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や店舗名を伏せる範囲、従業員・顧客・取引先への説明時期を整理し、選択肢を確認できます。

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する着手金・中間金・月額報酬・成功報酬を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■自動車関連事業のM&Aで整理すべき論点

自動車整備・販売会社の中小企業M&Aでは、「誰に事業を引き継ぐか」だけでなく、「許認可、車検台帳、在庫、保証対応、顧客基盤、人材、設備をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・指定・認証、検査員体制、整備士シフト、検査ライン、リフト、代車、スキャンツール

・車検満了台帳、点検予約、法人契約、再入庫率、工賃単価、部品粗利

・AA仕入、下取・買取、在庫年齢、回転日数、保証・クレーム、ローン・保険付帯

・保険鈑金、保険協定、アジャスター・ディーラー紹介、塗装ブース、フレーム修正機、外注比率

・古物商、保険代理店、電子車検証、OBD検査、特定整備、リース契約、賃貸借契約

・屋号、商圏、固定客、口コミ、法人契約、顧客説明、保証引継ぎ

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

・法務、税務、労務、許認可など外部専門家による確認が必要な論点

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■自動車M&A総合センターで支援すること

自動車M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、顧客、車検台帳、スタッフ、設備、在庫、契約関係の整理

・指定・認証、古物商、保険代理店、OBD検査、特定整備などの論点整理

・車検、一般整備、販売、鈑金、保険、部品の売上・粗利構成整理

・買い手候補の探索

・企業価値の目安確認

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、顧客説明、取引先説明の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：自動車M&A総合センター

URL：https://car-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：認証・指定整備工場、中古車販売店、鈑金塗装、部品卸・用品販売、レンタカー、ロードサービス、EV関連サービス、保険代理店併設事業など、自動車関連業界で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業

特徴：自動車業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、地域特性や業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

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【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社M&A Do 自動車M&A総合センター担当

電話番号：03-4560-0084

Email：info@ma-mado.com

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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