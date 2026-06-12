仙台 SNSマーケティングに特化した運用代行サービスが登場--TikTok・Instagram累計1,500本超の実績を持つ札幌発プロチームが仙台エリアへ本格展開
～～～Z世代クリエイターによる動画起点の集客設計を、仙台の店舗ビジネス・中小企業に届ける～～～
仙台 SNSマーケティングの専門代行ニーズが高まる中、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：札幌市）は2026年5月30日より、仙台エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。TikTok・Instagramショート動画を起点に、企画・撮影・編集・分析・改善をZ世代クリエイターチームが一気通貫で担い、「動画の力で売上をバズらせる」を仙台でも実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350855/images/bodyimage1】
仙台 SNSマーケティングの現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台を中心とする東北エリアの中小企業・店舗ビジネスにとって、SNSマーケティングはもはや「やった方がいいもの」ではなく「やらないと競合に差をつけられる必須インフラ」になっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内SNS利用率は83.7%に達しており、消費者の購買行動において「SNSで見た」という接点が今や店舗集客の入り口として機能しています。
しかし、仙台の現場で経営者と話すと、共通して聞こえてくる声があります。「TikTokやInstagramをやってみたが再生数が伸びない」「投稿を続けたいが社内で担当できる人間がいない」「外注したいが、自社の業種や地域性を理解してくれる会社が見つからない」--これらは、株式会社キングプロテアへの相談件数（2025年4月～2026年4月・累計）のうち約65%を占めるパターンです（キングプロテア調べ）。
特に深刻なのが「リソース不足」と「ノウハウ不足」の二重の壁です。飲食・美容・整体・宿泊など店舗型ビジネスは、本業の現場対応だけで日々の時間が埋まります。SNS投稿のために社員を割くことは現実的ではなく、結果として「アカウントは作ったが更新が止まっている」状態が生まれています。一方で、SNSを外注したとしても、プラットフォームのアルゴリズムを熟知していないクリエイターに頼むと「見た目は良いが伸びない動画」を量産してしまうリスクがあります。
株式会社キングプロテアは、この二重の壁を解消するために設計されたSNS運用代行専門会社です。累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを並走管理することで蓄積した業種別の勝ちパターンを武器に、仙台エリアの店舗ビジネスへの本格提供を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350855/images/bodyimage2】
仙台 SNSマーケティングの現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台を中心とする東北エリアの中小企業・店舗ビジネスにとって、SNSマーケティングはもはや「やった方がいいもの」ではなく「やらないと競合に差をつけられる必須インフラ」になっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内SNS利用率は83.7%に達しており、消費者の購買行動において「SNSで見た」という接点が今や店舗集客の入り口として機能しています。
しかし、仙台の現場で経営者と話すと、共通して聞こえてくる声があります。「TikTokやInstagramをやってみたが再生数が伸びない」「投稿を続けたいが社内で担当できる人間がいない」「外注したいが、自社の業種や地域性を理解してくれる会社が見つからない」--これらは、株式会社キングプロテアへの相談件数（2025年4月～2026年4月・累計）のうち約65%を占めるパターンです（キングプロテア調べ）。
仙台 SNSマーケティングの専門代行ニーズが高まる中、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：札幌市）は2026年5月30日より、仙台エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。TikTok・Instagramショート動画を起点に、企画・撮影・編集・分析・改善をZ世代クリエイターチームが一気通貫で担い、「動画の力で売上をバズらせる」を仙台でも実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350855/images/bodyimage1】
仙台 SNSマーケティングの現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台を中心とする東北エリアの中小企業・店舗ビジネスにとって、SNSマーケティングはもはや「やった方がいいもの」ではなく「やらないと競合に差をつけられる必須インフラ」になっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内SNS利用率は83.7%に達しており、消費者の購買行動において「SNSで見た」という接点が今や店舗集客の入り口として機能しています。
しかし、仙台の現場で経営者と話すと、共通して聞こえてくる声があります。「TikTokやInstagramをやってみたが再生数が伸びない」「投稿を続けたいが社内で担当できる人間がいない」「外注したいが、自社の業種や地域性を理解してくれる会社が見つからない」--これらは、株式会社キングプロテアへの相談件数（2025年4月～2026年4月・累計）のうち約65%を占めるパターンです（キングプロテア調べ）。
特に深刻なのが「リソース不足」と「ノウハウ不足」の二重の壁です。飲食・美容・整体・宿泊など店舗型ビジネスは、本業の現場対応だけで日々の時間が埋まります。SNS投稿のために社員を割くことは現実的ではなく、結果として「アカウントは作ったが更新が止まっている」状態が生まれています。一方で、SNSを外注したとしても、プラットフォームのアルゴリズムを熟知していないクリエイターに頼むと「見た目は良いが伸びない動画」を量産してしまうリスクがあります。
株式会社キングプロテアは、この二重の壁を解消するために設計されたSNS運用代行専門会社です。累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを並走管理することで蓄積した業種別の勝ちパターンを武器に、仙台エリアの店舗ビジネスへの本格提供を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350855/images/bodyimage2】
仙台 SNSマーケティングの現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台を中心とする東北エリアの中小企業・店舗ビジネスにとって、SNSマーケティングはもはや「やった方がいいもの」ではなく「やらないと競合に差をつけられる必須インフラ」になっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内SNS利用率は83.7%に達しており、消費者の購買行動において「SNSで見た」という接点が今や店舗集客の入り口として機能しています。
しかし、仙台の現場で経営者と話すと、共通して聞こえてくる声があります。「TikTokやInstagramをやってみたが再生数が伸びない」「投稿を続けたいが社内で担当できる人間がいない」「外注したいが、自社の業種や地域性を理解してくれる会社が見つからない」--これらは、株式会社キングプロテアへの相談件数（2025年4月～2026年4月・累計）のうち約65%を占めるパターンです（キングプロテア調べ）。