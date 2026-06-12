＼＼参加企業募集／／ 「採用力向上セミナー「ON THE SHIFT」～採用課題に向き合う「転換点」～」
「採用力向上セミナー「ON THE SHIFT」～採用課題に向き合う「転換点」～」
あなたの会社の採用・人事施策の「SHIFT」を変える。
そんなセミナーを、株式会社マイナビとともにお届けします。
・採用に予算や時間がかけられない
・知名度が低いから、人が集まらない
・離職が多く、定着に課題を抱えている
アクションはしているはずなのに、状況が好転せず、疲れている。
そんな京都の地域企業が、このセミナーで、マイナビの講師のお話や地域企業同士の交流を通じて、
多様な打ち手のアイデアや新たな視点を手に入れ、次のアクションへとSHIFTを変える「転換点」
になるよう、皆様の御参加をお待ちしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352054/images/bodyimage1】
■内容
第1部 セミナー 「採用課題は経営課題 －人材不足を打破する多様な方策の検討－」
講師：株式会社マイナビ マイナビキャリアリサーチLab所長 栗田 卓也 氏
第2部 個別セミナー
・テーマ：ミドル・シニア人材の活躍が企業の未来を変える -いま取り組むべき採用・職場づくり-
講師：株式会社マイナビ ミドルシニア事業推進部 財津 京介 氏
・テーマ：まだ見過ごしていませんか？深刻な人手不足を救う外国人留学生採用のイマ
講師：株式会社マイナビ グローバル採用企画統括部 萬福 孝則 氏
・テーマ：【副業・兼業活用】雇わない。抱えない。“プロの助っ人”と、事業を前へ。
講師：株式会社マイナビ プロ人材事業統括部 光川 尚輝 氏
第3部 セミナー「新卒採用における“再現性”について」
講師：株式会社マイナビ キャリアデザイン事業本部 村上 弘幸 氏
第4部 交流会
セミナー講師や参加企業が興味のあるテーマに分かれて自由交流
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352054/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352054/images/bodyimage3】
■開催日時
2026年7月8日（水）14:00～17:00（受付13:30～）
■開催場所
キャンパスプラザ京都 2階 ホール
〒600-8216 京都市下京区東塩小路町939（京都駅から徒歩5分）
■参加費：無料
■定員：80人
▼詳細はＵＲＬを御覧ください。
https://d.bmb.jp/9/7413/45/8163
▼お申込み
https://forms.gle/qp3NyAge4yBwcv186
ご参加をお待ちしております！
=========================================
お問い合わせ先：京都市わかもの就職支援センター
TEL：075-746-5086
mail：contact@kyotocity-wakamono.org
〒600-8216
京都市下京区東塩小路町939 キャンパスプラザ京都6階
https://d.bmb.jp/9/7413/46/8163
休業日：日曜・月曜・祝日
==========================================
配信元企業：株式会社アイシーエル
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アクションはしているはずなのに、状況が好転せず、疲れている。
そんな京都の地域企業が、このセミナーで、マイナビの講師のお話や地域企業同士の交流を通じて、
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第1部 セミナー 「採用課題は経営課題 －人材不足を打破する多様な方策の検討－」
講師：株式会社マイナビ マイナビキャリアリサーチLab所長 栗田 卓也 氏
第2部 個別セミナー
・テーマ：ミドル・シニア人材の活躍が企業の未来を変える -いま取り組むべき採用・職場づくり-
講師：株式会社マイナビ ミドルシニア事業推進部 財津 京介 氏
・テーマ：まだ見過ごしていませんか？深刻な人手不足を救う外国人留学生採用のイマ
講師：株式会社マイナビ グローバル採用企画統括部 萬福 孝則 氏
・テーマ：【副業・兼業活用】雇わない。抱えない。“プロの助っ人”と、事業を前へ。
講師：株式会社マイナビ プロ人材事業統括部 光川 尚輝 氏
第3部 セミナー「新卒採用における“再現性”について」
講師：株式会社マイナビ キャリアデザイン事業本部 村上 弘幸 氏
第4部 交流会
セミナー講師や参加企業が興味のあるテーマに分かれて自由交流
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352054/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352054/images/bodyimage3】
■開催日時
2026年7月8日（水）14:00～17:00（受付13:30～）
■開催場所
キャンパスプラザ京都 2階 ホール
〒600-8216 京都市下京区東塩小路町939（京都駅から徒歩5分）
■参加費：無料
■定員：80人
▼詳細はＵＲＬを御覧ください。
https://d.bmb.jp/9/7413/45/8163
▼お申込み
https://forms.gle/qp3NyAge4yBwcv186
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TEL：075-746-5086
mail：contact@kyotocity-wakamono.org
〒600-8216
京都市下京区東塩小路町939 キャンパスプラザ京都6階
https://d.bmb.jp/9/7413/46/8163
休業日：日曜・月曜・祝日
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