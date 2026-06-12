【本の要約サービス「flier」】YouTube「flier 公式チャンネル」上半期ランキング発表 小泉悠、アレン様、松本明子がトップ3！ 肉乃小路ニクヨ、西堀文の番組ランキングも発表！
累計会員数132万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、YouTube「flier 公式チャンネル」で2026年上半期に視聴回数の多かった動画の人気ランキングを6月12日（金）に発表しました。
「flier 公式チャンネル」では、ベストセラー著者から経営者、専門家、タレントまで幅広いジャンルの著名人へのディープなインタビュー番組として、学びを深める多様な動画コンテンツを配信しています。2023年5月から本格始動し、約3年で16万人のチャンネル登録者数を達成。累計視聴数は3,652万回超となり、働き盛りのビジネスパーソンや知的好奇心の高い視聴者を中心に、多くのファンを獲得しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage1】
「flier 公式チャンネル」
https://www.youtube.com/@flier6114
■「flier 公式チャンネル」とは？
公式YouTubeチャンネルでは、本の要約やテキスト特集記事などのコンテンツを発信するflierサービスと並行して、アカデミア・クリエイター・ビジネスなど幅広い分野のトップランナーや著名人をゲストに迎え、今ビジネスパーソンに知ってもらいたい「学び」や「エンタメ」の動画を提供し続けています。
各分野のトップランナーのゲストの人生を深掘する「DigTalk」や、MCに肉乃小路ニクヨ氏を起用したお悩み相談企画「わたしたちの眠れない夜」のほか、MCに西堀文氏を起用した新番組「ぶんちゃんの5時限目」など、多彩な番組ラインアップを揃えています。
■「DigTalk」視聴回数TOP5
ロシアの安全保障戦略研究の第一人者である小泉悠さんが出演した回が第1位でした。ロシアによるウクライナ侵攻から4年が経過して長期化する中、21世紀における戦争を私たちはどう考えたらいいのか、著書『現代戦争論』とともに戦争の本質に迫っています。
第1位：【戦争はなぜ続く？】小泉悠が語る、プーチンが間違えた「数値化できない戦力差」｜第二次ロシア・ウクライナ戦争で激変する「ロシアの立ち位置」（第1回/全2回）
https://youtu.be/lx_dxE3r8W0?si=HFBmb4rxeCxXJ6NM
第2位：【いずれ終わる人生、好きなことさせて～】アレン様に聞く「生きづらい世の中」の渡り方／自分を好きになる近道は自分を知ること／大抵の悩みは時が解決してくれる（第2回／全2回）
https://youtu.be/EdLxPf7wqXA?si=L2mVHL_hTHM-xcsc
第3位：【松本明子の究極の節約術】ケチ活道40年／今すぐできるオススメ「ケチ活」／ゴーヤ／緑のカーテン／家庭菜園
https://youtu.be/7tih1V0uqxg?si=CFGU-p3408QRVB_L
第4位：【ホットクック無敵の使い方】無洗米を美味しく食べるコツ／「作りおき」よりレトルト食品／おもてなしはヘルシオの「スチコン機能」／エアコンは電熱服で持ち歩け【勝間和代の勝間家電】（第2回／全2回）
https://youtu.be/athosW2eii4?si=1BgLt6y8-c0NSHFA
第5位：【キングコング西野と「絶対鍋には行かなかった」】ロザン菅から学ぶ"負の連鎖"を断ち切る先輩力・後輩力｜「動かずの宇治原」と「コミュ力の菅」コンビ間の役割分担とは（第1回／全2回）
https://youtu.be/xY92ftkdbnk?si=OMMeYcyV4r6cuUsS
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage2】
■「わたしたちの眠れない夜」視聴回数TOP5
1位は精神科医・益田裕介氏をゲストに招いて、“繊細さん”の生きづらさや付き合い方のお悩みを語った回でした。また、中村うさぎ氏や岩井志麻子氏など、「わたしたちの眠れない夜」で根強いファンの多いゲストの動画も上位にランクインしました。
第1位：【繊細さんのサバイバル術】「HSPを生きづらさの理由にするのは甘え？」「繊細すぎる人とどう付き合う？」精神科医・益田裕介×肉乃小路ニクヨで語る！分かり合えない"他者"との距離の取り方（第2回/全2回）
https://youtu.be/uOdccHuAaxY?si=lddd_nxb4ljh0RyZ
第2位：【悪女の魅力】「真骨頂は自己プロデュース能力の高さ」「頂き女子りりちゃんはサービス精神の塊？」ニクヨ・岩井志麻子・湯山玲子で語る"悪女の本質"と人生の居場所のつくり方"（第1回/全2回）
https://youtu.be/oiiCkbzjW1k?si=tS9WpJHq9jX5AA8A
第3位：【怒りや孤独の処方箋】「独り言にこそ価値がある」「家族と話すコツは？」中村うさぎ×肉乃小路ニクヨが語る“感情を言葉にして”自分が救われる方法（第1回/全2回）
https://youtu.be/n2oXLQvw9vc?si=Wtd30qqIdapM5yxx
第4位：【幸せの本質】「周りから幸せと思われることが至上？」「カネは資本主義世界の命綱」肉乃小路ニクヨ×岩井志麻子が語る！本当の幸せを犠牲にしない"わたしたちの生き方"（第1回/全2回）
https://youtu.be/-smSRXwQjcI?si=E4x06BR-71u3Hvxj
第5位：【生涯独身の恐怖】「孤独解消のための結婚は必ず失敗する」「不安を乗り切る老後対策の方法は？」中村うさぎ×肉乃小路ニクヨが考える"孤独と共に生きる"方法（第1回/全3回）
https://youtu.be/PycNKwxhJXU?si=xjzZDgIGeCqxt8l0
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage3】
■「ぶんちゃんの5時限目」視聴回数TOP5
2月から始まった新番組「ぶんちゃんの5時限目」で第1位に輝いたのは、節約オタクふゆこ氏が実践する「ほったらかし投資術」を学ぶ回でした。「投資をしたいけれどなかなか一歩が踏み出せない」というぶんちゃんの悩みを、節約オタクふゆこさんがやさしく解きほぐしていく内容が多くの視聴者の参考になりました。
第1位：【節約オタクふゆこ流「ほったらかし投資」術】インフレ×投資の最適解｜投資初心者・西堀文「オルカン」で全世界2600社のオーナーに!?【老後2000万円でも足りない時代の新NISA論】（第1回/全2回）
https://youtu.be/2QIyxQpLfIA?si=EKZfyrlD6f2SR9Tn
第2位：【大暴落がきたらどうする？】過去200年のデータが証明「17年持ち続ければ負けない」インデックス投資の鉄則｜借金400万から資産7500万に人生大逆転！【節約オタクふゆこ×西堀文】（第2回/全2回）
https://youtu.be/5TYJZo5sk48?si=e2jQSrMtsxGXUPbX
第3位：【年収900万で独立!?】「イクサガミ」著者・今村翔吾が語る「やりたいことで食う」リアルな収益と稼ぐ出版戦略【西堀文が聞く】（第1回/全2回）
https://youtu.be/xe0ZEYjTz9w?si=rkA040pOe_eIl4EQ
第4位：【新人賞は最低ライン!?】直木賞作家・今村翔吾が断言「才能を論じる意味ない」令和こそ根性が刺さる理由と夢を叶える逆算思考【西堀文が聞く】（第2回/全2回）
https://youtu.be/F5HCe_-tezk?si=qOKHl9q9QdPWi0q6
第5位：【AIに悩みを相談するのはOK？ AIメンタルケアとは？】「AIの言いなり」で終わる人、活用する人｜加速する“人間関係の潔癖化”には、“人が握ったおにぎり”理論!?【精神科医・益田裕介×西堀文】
https://youtu.be/xKLoNZDQoyo?si=Ysyu46GykieB6P6Q
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage4】
チャンネル登録はこちらから
http://www.youtube.com/channel/UCslnxln9FxCuTz3qLLTIm_A?sub_confirmation=1
なお、今回TOP5にランクインした動画と、その関連動画をまとめたプレイリストを作成したので、ぜひお楽しみください。
DigTalk：2026年上半期人気ランキングTOP5
https://www.youtube.com/watch?v=EdLxPf7wqXA&list=PLS2VrMDBh3BKDilEdPZvGBVDKOq4XbrCu
わたしたちの眠れない夜：2026年上半期人気ランキングTOP5
https://www.youtube.com/watch?v=PycNKwxhJXU&list=PLS2VrMDBh3BLJ7w-AOIHC2thHuUEHPeju&pp=0gcJCUUDOCosWNin
ぶんちゃんの5時限目：2026年上半期人気ランキングTOP5
https://www.youtube.com/watch?v=2QIyxQpLfIA&list=PLS2VrMDBh3BJlHYFulF2EhzWpEepNsuzO
■今後の展望
今後も本チャンネルを通して、様々な年代の視聴者の皆様により良く生きるきっかけや学びの機会を提供できるように、ディープな動画をお届けします。また動画で紹介した書籍を全国の書店フェアでも展開するなど、著者・出版業界への貢献も目標として、さらなるアップデートを積極的に行っていく予定です。
※動画へのご出演やスポンサードのご相談など、ご興味をお持ちの方はご連絡ください。
pr@flierinc.com
ビジネス書1冊の大筋を10分で理解できる、本の要約サービス「flier（フライヤー）」
要約は4,300冊超え、ビジネスパーソンの“スキマ時間”活用に一役
本の要約サービス「flier」
flierは、1冊10分で読める「本の要約サービス」です。ビジネス書の新刊や話題のベストセラー、名著の要約をウェブ、アプリで毎日公開。AIを使った音声版もあります。収録書籍数は4,300冊超、累計会員数は132万人を突破しました（2026年5月現在）。
その他、オンラインコミュニティ「flier book labo」や、全国の書店店頭でflierの要約ページをQRコードで“立ち読み”できるコラボフェアも展開中です。 ※QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。
https://www.flierinc.com/
法人版サービス「flier business」
flier businessは、企業が人材育成や福利厚生に本の要約を活用できる法人向けサービスです。2019年にflier法人版（2023年に名称変更）として提供開始。コロナ禍を境に集合研修が難しくなった法人企業を中心に、社員教育の一環として契約する企業が増え続け、累計法人導入社数1,300社を突破。
要約から得た学びや気づきをメモ・共有できる「学びメモ」、おすすめ要約を選書・プレイリスト化できる「読書プログラム」等をご利用いただけます。
https://biz.flierinc.com/
組織の“成長組織スコア”を可視化する「flier成長組織ナビ」
flier成長組織ナビは、従業員一人ひとりの成長環境を確保するための要素を独自に調査・分析し、従業員と企業を成長に導く新しい概念のサーベイです。「制度・関係性・循環・学びの姿勢・成長実感」という5つの項目から、「成長組織スコア」を構成。事業成長や人材成長と連結する本質的な要素を把握できる形で、人が育ち成長する“成長組織”への変革を支援します。
https://growthnavi.flierinc.com/
■株式会社フライヤー 会社概要
フライヤーは、「ヒラメキあふれる世界をつくる」をミッションに、変化が激しい現代において、発想力が求められるビジネスパーソンのための「知」を軸とした様々な事業を創っていきます。
＜実績＞
・日本の人事部「HRアワード2021」プロフェッショナル部門の人材開発・育成部門で最優秀賞を受賞
・「BOXIL SaaS AWARD」eラーニング部門で5季連続「Good Service」を受賞
・本を通じてあらゆる人が知や教養を深め、読書や本の文化の裾野を広げることに貢献している点を評価され「2023年度グッドデザイン賞」受賞
・「クローズアップ現代＋」「おはよう日本」「ワールドビジネスサテライト」等、紹介多数
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フライヤー
「flier 公式チャンネル」では、ベストセラー著者から経営者、専門家、タレントまで幅広いジャンルの著名人へのディープなインタビュー番組として、学びを深める多様な動画コンテンツを配信しています。2023年5月から本格始動し、約3年で16万人のチャンネル登録者数を達成。累計視聴数は3,652万回超となり、働き盛りのビジネスパーソンや知的好奇心の高い視聴者を中心に、多くのファンを獲得しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage1】
https://www.youtube.com/@flier6114
■「flier 公式チャンネル」とは？
公式YouTubeチャンネルでは、本の要約やテキスト特集記事などのコンテンツを発信するflierサービスと並行して、アカデミア・クリエイター・ビジネスなど幅広い分野のトップランナーや著名人をゲストに迎え、今ビジネスパーソンに知ってもらいたい「学び」や「エンタメ」の動画を提供し続けています。
各分野のトップランナーのゲストの人生を深掘する「DigTalk」や、MCに肉乃小路ニクヨ氏を起用したお悩み相談企画「わたしたちの眠れない夜」のほか、MCに西堀文氏を起用した新番組「ぶんちゃんの5時限目」など、多彩な番組ラインアップを揃えています。
■「DigTalk」視聴回数TOP5
ロシアの安全保障戦略研究の第一人者である小泉悠さんが出演した回が第1位でした。ロシアによるウクライナ侵攻から4年が経過して長期化する中、21世紀における戦争を私たちはどう考えたらいいのか、著書『現代戦争論』とともに戦争の本質に迫っています。
第1位：【戦争はなぜ続く？】小泉悠が語る、プーチンが間違えた「数値化できない戦力差」｜第二次ロシア・ウクライナ戦争で激変する「ロシアの立ち位置」（第1回/全2回）
https://youtu.be/lx_dxE3r8W0?si=HFBmb4rxeCxXJ6NM
第2位：【いずれ終わる人生、好きなことさせて～】アレン様に聞く「生きづらい世の中」の渡り方／自分を好きになる近道は自分を知ること／大抵の悩みは時が解決してくれる（第2回／全2回）
https://youtu.be/EdLxPf7wqXA?si=L2mVHL_hTHM-xcsc
第3位：【松本明子の究極の節約術】ケチ活道40年／今すぐできるオススメ「ケチ活」／ゴーヤ／緑のカーテン／家庭菜園
https://youtu.be/7tih1V0uqxg?si=CFGU-p3408QRVB_L
第4位：【ホットクック無敵の使い方】無洗米を美味しく食べるコツ／「作りおき」よりレトルト食品／おもてなしはヘルシオの「スチコン機能」／エアコンは電熱服で持ち歩け【勝間和代の勝間家電】（第2回／全2回）
https://youtu.be/athosW2eii4?si=1BgLt6y8-c0NSHFA
第5位：【キングコング西野と「絶対鍋には行かなかった」】ロザン菅から学ぶ"負の連鎖"を断ち切る先輩力・後輩力｜「動かずの宇治原」と「コミュ力の菅」コンビ間の役割分担とは（第1回／全2回）
https://youtu.be/xY92ftkdbnk?si=OMMeYcyV4r6cuUsS
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage2】
■「わたしたちの眠れない夜」視聴回数TOP5
1位は精神科医・益田裕介氏をゲストに招いて、“繊細さん”の生きづらさや付き合い方のお悩みを語った回でした。また、中村うさぎ氏や岩井志麻子氏など、「わたしたちの眠れない夜」で根強いファンの多いゲストの動画も上位にランクインしました。
第1位：【繊細さんのサバイバル術】「HSPを生きづらさの理由にするのは甘え？」「繊細すぎる人とどう付き合う？」精神科医・益田裕介×肉乃小路ニクヨで語る！分かり合えない"他者"との距離の取り方（第2回/全2回）
https://youtu.be/uOdccHuAaxY?si=lddd_nxb4ljh0RyZ
第2位：【悪女の魅力】「真骨頂は自己プロデュース能力の高さ」「頂き女子りりちゃんはサービス精神の塊？」ニクヨ・岩井志麻子・湯山玲子で語る"悪女の本質"と人生の居場所のつくり方"（第1回/全2回）
https://youtu.be/oiiCkbzjW1k?si=tS9WpJHq9jX5AA8A
第3位：【怒りや孤独の処方箋】「独り言にこそ価値がある」「家族と話すコツは？」中村うさぎ×肉乃小路ニクヨが語る“感情を言葉にして”自分が救われる方法（第1回/全2回）
https://youtu.be/n2oXLQvw9vc?si=Wtd30qqIdapM5yxx
第4位：【幸せの本質】「周りから幸せと思われることが至上？」「カネは資本主義世界の命綱」肉乃小路ニクヨ×岩井志麻子が語る！本当の幸せを犠牲にしない"わたしたちの生き方"（第1回/全2回）
https://youtu.be/-smSRXwQjcI?si=E4x06BR-71u3Hvxj
第5位：【生涯独身の恐怖】「孤独解消のための結婚は必ず失敗する」「不安を乗り切る老後対策の方法は？」中村うさぎ×肉乃小路ニクヨが考える"孤独と共に生きる"方法（第1回/全3回）
https://youtu.be/PycNKwxhJXU?si=xjzZDgIGeCqxt8l0
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352150/images/bodyimage3】
■「ぶんちゃんの5時限目」視聴回数TOP5
2月から始まった新番組「ぶんちゃんの5時限目」で第1位に輝いたのは、節約オタクふゆこ氏が実践する「ほったらかし投資術」を学ぶ回でした。「投資をしたいけれどなかなか一歩が踏み出せない」というぶんちゃんの悩みを、節約オタクふゆこさんがやさしく解きほぐしていく内容が多くの視聴者の参考になりました。
第1位：【節約オタクふゆこ流「ほったらかし投資」術】インフレ×投資の最適解｜投資初心者・西堀文「オルカン」で全世界2600社のオーナーに!?【老後2000万円でも足りない時代の新NISA論】（第1回/全2回）
https://youtu.be/2QIyxQpLfIA?si=EKZfyrlD6f2SR9Tn
第2位：【大暴落がきたらどうする？】過去200年のデータが証明「17年持ち続ければ負けない」インデックス投資の鉄則｜借金400万から資産7500万に人生大逆転！【節約オタクふゆこ×西堀文】（第2回/全2回）
https://youtu.be/5TYJZo5sk48?si=e2jQSrMtsxGXUPbX
第3位：【年収900万で独立!?】「イクサガミ」著者・今村翔吾が語る「やりたいことで食う」リアルな収益と稼ぐ出版戦略【西堀文が聞く】（第1回/全2回）
https://youtu.be/xe0ZEYjTz9w?si=rkA040pOe_eIl4EQ
第4位：【新人賞は最低ライン!?】直木賞作家・今村翔吾が断言「才能を論じる意味ない」令和こそ根性が刺さる理由と夢を叶える逆算思考【西堀文が聞く】（第2回/全2回）
https://youtu.be/F5HCe_-tezk?si=qOKHl9q9QdPWi0q6
第5位：【AIに悩みを相談するのはOK？ AIメンタルケアとは？】「AIの言いなり」で終わる人、活用する人｜加速する“人間関係の潔癖化”には、“人が握ったおにぎり”理論!?【精神科医・益田裕介×西堀文】
https://youtu.be/xKLoNZDQoyo?si=Ysyu46GykieB6P6Q
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チャンネル登録はこちらから
http://www.youtube.com/channel/UCslnxln9FxCuTz3qLLTIm_A?sub_confirmation=1
なお、今回TOP5にランクインした動画と、その関連動画をまとめたプレイリストを作成したので、ぜひお楽しみください。
DigTalk：2026年上半期人気ランキングTOP5
https://www.youtube.com/watch?v=EdLxPf7wqXA&list=PLS2VrMDBh3BKDilEdPZvGBVDKOq4XbrCu
わたしたちの眠れない夜：2026年上半期人気ランキングTOP5
https://www.youtube.com/watch?v=PycNKwxhJXU&list=PLS2VrMDBh3BLJ7w-AOIHC2thHuUEHPeju&pp=0gcJCUUDOCosWNin
ぶんちゃんの5時限目：2026年上半期人気ランキングTOP5
https://www.youtube.com/watch?v=2QIyxQpLfIA&list=PLS2VrMDBh3BJlHYFulF2EhzWpEepNsuzO
■今後の展望
今後も本チャンネルを通して、様々な年代の視聴者の皆様により良く生きるきっかけや学びの機会を提供できるように、ディープな動画をお届けします。また動画で紹介した書籍を全国の書店フェアでも展開するなど、著者・出版業界への貢献も目標として、さらなるアップデートを積極的に行っていく予定です。
※動画へのご出演やスポンサードのご相談など、ご興味をお持ちの方はご連絡ください。
pr@flierinc.com
ビジネス書1冊の大筋を10分で理解できる、本の要約サービス「flier（フライヤー）」
要約は4,300冊超え、ビジネスパーソンの“スキマ時間”活用に一役
本の要約サービス「flier」
flierは、1冊10分で読める「本の要約サービス」です。ビジネス書の新刊や話題のベストセラー、名著の要約をウェブ、アプリで毎日公開。AIを使った音声版もあります。収録書籍数は4,300冊超、累計会員数は132万人を突破しました（2026年5月現在）。
その他、オンラインコミュニティ「flier book labo」や、全国の書店店頭でflierの要約ページをQRコードで“立ち読み”できるコラボフェアも展開中です。 ※QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。
https://www.flierinc.com/
法人版サービス「flier business」
flier businessは、企業が人材育成や福利厚生に本の要約を活用できる法人向けサービスです。2019年にflier法人版（2023年に名称変更）として提供開始。コロナ禍を境に集合研修が難しくなった法人企業を中心に、社員教育の一環として契約する企業が増え続け、累計法人導入社数1,300社を突破。
要約から得た学びや気づきをメモ・共有できる「学びメモ」、おすすめ要約を選書・プレイリスト化できる「読書プログラム」等をご利用いただけます。
https://biz.flierinc.com/
組織の“成長組織スコア”を可視化する「flier成長組織ナビ」
flier成長組織ナビは、従業員一人ひとりの成長環境を確保するための要素を独自に調査・分析し、従業員と企業を成長に導く新しい概念のサーベイです。「制度・関係性・循環・学びの姿勢・成長実感」という5つの項目から、「成長組織スコア」を構成。事業成長や人材成長と連結する本質的な要素を把握できる形で、人が育ち成長する“成長組織”への変革を支援します。
https://growthnavi.flierinc.com/
■株式会社フライヤー 会社概要
フライヤーは、「ヒラメキあふれる世界をつくる」をミッションに、変化が激しい現代において、発想力が求められるビジネスパーソンのための「知」を軸とした様々な事業を創っていきます。
＜実績＞
・日本の人事部「HRアワード2021」プロフェッショナル部門の人材開発・育成部門で最優秀賞を受賞
・「BOXIL SaaS AWARD」eラーニング部門で5季連続「Good Service」を受賞
・本を通じてあらゆる人が知や教養を深め、読書や本の文化の裾野を広げることに貢献している点を評価され「2023年度グッドデザイン賞」受賞
・「クローズアップ現代＋」「おはよう日本」「ワールドビジネスサテライト」等、紹介多数
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配信元企業：株式会社フライヤー
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