「GLP-1ナビ」、マンジャロの副作用と安全性に関する情報ページを公開
GLP-1情報メディア「GLP-1ナビ」（https://bl-style.net/、運営：株式会社EMJ）は、マンジャロの副作用と安全性に関する情報ページを公開いたしました。
「危険ではないか」「副作用が怖い」といった不安に正面から向き合い、消化器症状から重大な副作用、抜け毛や依存への懸念まで、個別テーマごとに正確な情報を整理しています。各ページでは症状が出やすい時期、対処の工夫、医師に相談すべきサイン（受診の目安）を明記し、過度に恐怖を煽ることなく読者が冷静に判断できる構成としています。
▼ 公開コンテンツの例
・マンジャロは危険？「やばい」と感じる前に知っておきたいこと
https://bl-style.net/mounjaro-is-it-dangerous/
・マンジャロの吐き気はいつまで続く？出やすい時期と対処法
https://bl-style.net/mounjaro-nausea-relief/
・マンジャロで抜け毛が増える？減量と髪の関係を整理する
https://bl-style.net/mounjaro-hair-loss/
※マンジャロ（チルゼパチド）は日本国内で2型糖尿病の治療薬として承認された医薬品です。体重管理・ダイエット目的での使用は適応外使用にあたります。使用の可否は医師の判断によります。
【GLP-1ナビ トップページ】
https://bl-style.net/
【サイト情報】
GLP-1ナビ｜GLP-1受容体作動薬の医療ダイエット情報メディア
URL：https://bl-style.net/
【運営会社】
株式会社EMJ
お問い合わせ：https://bl-style.net/about/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
「危険ではないか」「副作用が怖い」といった不安に正面から向き合い、消化器症状から重大な副作用、抜け毛や依存への懸念まで、個別テーマごとに正確な情報を整理しています。各ページでは症状が出やすい時期、対処の工夫、医師に相談すべきサイン（受診の目安）を明記し、過度に恐怖を煽ることなく読者が冷静に判断できる構成としています。
▼ 公開コンテンツの例
・マンジャロは危険？「やばい」と感じる前に知っておきたいこと
https://bl-style.net/mounjaro-is-it-dangerous/
・マンジャロの吐き気はいつまで続く？出やすい時期と対処法
https://bl-style.net/mounjaro-nausea-relief/
・マンジャロで抜け毛が増える？減量と髪の関係を整理する
https://bl-style.net/mounjaro-hair-loss/
※マンジャロ（チルゼパチド）は日本国内で2型糖尿病の治療薬として承認された医薬品です。体重管理・ダイエット目的での使用は適応外使用にあたります。使用の可否は医師の判断によります。
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【サイト情報】
GLP-1ナビ｜GLP-1受容体作動薬の医療ダイエット情報メディア
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お問い合わせ：https://bl-style.net/about/
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