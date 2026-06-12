25年の時を経て待望の復刻!! 佐野浩敏ガンダム画集 EDGE of GUNDAM[復刻版] 絶賛受注中！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『佐野浩敏ガンダム画集 EDGE of GUNDAM[復刻版]』（2026年8月7日発売予定）の予約注文を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352145/images/bodyimage1】
『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』や『機動武闘伝Ｇガンダム』のメカニカル作画監督で知られる #佐野浩敏 氏が手掛けたガンダムイラストをまとめた画集「佐野浩敏ガンダム画集 EDGE of GUNDAM」が、25年の時を経て待望の復刻!! 原本を高解像度スキャンすることで当時と変わらないクオリティのまま、伝説の画集が甦ります。今なお色褪せない“ロボ描き屋”のガンダムイラストの数々をご覧ください!!
本商品はポストホビーウェブショップおよびヨドバシカメラ各店での販売となります。
予約方法などの詳細は販売場所のHPにてご確認ください
●ポストホビーウェブショップ https://www.posthobby.com/SHOP/4981932088341.html
●ヨドバシ・ドット・コム https://www.yodobashi.com/product/100000009004258750/
※予告なく予約を締め切る場合もございます。お早目にご予約下さい。
【予約特典】ご予約1冊につき店舗限定 特製描き下ろしイラストカードを1枚進呈！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352145/images/bodyimage3】
▲ポストホビーウェブショップ 予約特典
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352145/images/bodyimage4】
▲ヨドバシカメラ 予約特典
※特典の内容は予告なく変更になる場合がございます。
※特典が無くなり次第予告なく終了となる場合がございます。
【商品情報】
佐野浩敏ガンダム画集 EDGE of GUNDAM[復刻版]
●発売日：2026年８月７日(金) 発売
●定価：4,400円（本体4,000円＋税10％）
●JANコード：4981932088341
●判型：A4変形・総136ページ右開き平綴じ
●著者：佐野浩敏
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
(C)2001 HIROTOSHI SANO
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352145/images/bodyimage1】
『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』や『機動武闘伝Ｇガンダム』のメカニカル作画監督で知られる #佐野浩敏 氏が手掛けたガンダムイラストをまとめた画集「佐野浩敏ガンダム画集 EDGE of GUNDAM」が、25年の時を経て待望の復刻!! 原本を高解像度スキャンすることで当時と変わらないクオリティのまま、伝説の画集が甦ります。今なお色褪せない“ロボ描き屋”のガンダムイラストの数々をご覧ください!!
本商品はポストホビーウェブショップおよびヨドバシカメラ各店での販売となります。
●ポストホビーウェブショップ https://www.posthobby.com/SHOP/4981932088341.html
●ヨドバシ・ドット・コム https://www.yodobashi.com/product/100000009004258750/
※予告なく予約を締め切る場合もございます。お早目にご予約下さい。
【予約特典】ご予約1冊につき店舗限定 特製描き下ろしイラストカードを1枚進呈！
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▲ポストホビーウェブショップ 予約特典
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▲ヨドバシカメラ 予約特典
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【商品情報】
佐野浩敏ガンダム画集 EDGE of GUNDAM[復刻版]
●発売日：2026年８月７日(金) 発売
●定価：4,400円（本体4,000円＋税10％）
●JANコード：4981932088341
●判型：A4変形・総136ページ右開き平綴じ
●著者：佐野浩敏
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
(C)2001 HIROTOSHI SANO
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