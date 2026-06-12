太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選 presents 第2回『太田和彦と呑もう会』in 福島県・会津若松市開催決定！
この度、日本BS放送株式会社（以下、BS11イレブン）は、8月1日（土）に、太田和彦のふらり旅 選 presents 『太田和彦と呑もう会』in 新・居酒屋百福島県・会津若松市を開催いたします。あわせて、6月11日（木）より、イベント参加チケットの販売を開始いたしました。
本イベントは、現在好評放送中の『太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選』（毎週日曜日よる9時00分）に出演の居酒屋探訪家・太田和彦さんが、過去に番組で訪れた居酒屋を会場に、参加者と一緒に地域のお酒や地元食材を使った料理を楽しむ特別イベントです。第2回の会場は福島県・会津若松市の老舗居酒屋「籠太（かごた）」。店主の鈴木真也さんが腕を振るう城下町料理や郷土料理の数々を、会津の地酒とともに堪能いただきます。太田和彦さんと一緒に、地域の酒と料理を楽しむ24名限定の「太田和彦と呑もう会」を一緒に楽しみましょう。会津の名物料理の数々をご用意して、皆様のご参加お待ちしております。
＜イベント概要＞
【開催日時】 8月1日（土） 17時30分受付開始 ／ 18時00分開宴 ／ 21時00分終宴（予定）
【会場】 籠太（福島県会津若松市栄町8-49）
【出演】 太田和彦（居酒屋探訪家 ／ アートディレクター ／ 作家）
【チケット料金】 33,000円（税込）
※飲食代含む ※現地集合・現地解散
※本イベントの20歳未満の参加は不可
【チケット販売】チケットダイブ：https://t-dv.com/izakaya-nomou2 ※先着順
【発売日】 6月11日（木）正午 ～ 7月24日（金）正午
【主催】 日本BS放送株式会社（BS11）
【問合せ先】 BS11イベント事務局：onlineevent@nipponbs.co.jp
太田和彦（居酒屋探訪家 ／ アートディレクター ／ 作家）
1946年生まれ。長野県松本市出身。68年資生堂にデザイナーとして入社、宣伝制作室アートディレクターを経て独立。本業のかたわら、日本各地の居酒屋訪ね歩きをライフワークに、著書を多数出版。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352192/images/bodyimage1】
籠太（かごた）
1991年に創業し、「会津の食文化を一軒で味わえる店」として地元客や観光客から高い評価を得ている名店。代表的な料理は、こづゆ（会津を代表する祝い料理）、にしん山椒漬け、馬刺し（会津では「桜刺し」）、みそかんぷら、季節の山菜料理など。籠太では地元酒蔵の銘
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352192/images/bodyimage2】
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BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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＜イベント概要＞
【開催日時】 8月1日（土） 17時30分受付開始 ／ 18時00分開宴 ／ 21時00分終宴（予定）
【会場】 籠太（福島県会津若松市栄町8-49）
【出演】 太田和彦（居酒屋探訪家 ／ アートディレクター ／ 作家）
【チケット料金】 33,000円（税込）
※飲食代含む ※現地集合・現地解散
※本イベントの20歳未満の参加は不可
【チケット販売】チケットダイブ：https://t-dv.com/izakaya-nomou2 ※先着順
【発売日】 6月11日（木）正午 ～ 7月24日（金）正午
【主催】 日本BS放送株式会社（BS11）
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太田和彦（居酒屋探訪家 ／ アートディレクター ／ 作家）
1946年生まれ。長野県松本市出身。68年資生堂にデザイナーとして入社、宣伝制作室アートディレクターを経て独立。本業のかたわら、日本各地の居酒屋訪ね歩きをライフワークに、著書を多数出版。
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籠太（かごた）
1991年に創業し、「会津の食文化を一軒で味わえる店」として地元客や観光客から高い評価を得ている名店。代表的な料理は、こづゆ（会津を代表する祝い料理）、にしん山椒漬け、馬刺し（会津では「桜刺し」）、みそかんぷら、季節の山菜料理など。籠太では地元酒蔵の銘
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