東亞合成グループのアロン化成株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：松田 明彦)は、「リラトリミングアーム」を発売いたします。





リラトリミングアーム





監修者





■リラトリミングアーム特長

1. 可動式かつ長いアームでトリミングをスムーズに

支柱とアームはそれぞれ角度調整が可能なので、ワンちゃんのお顔正面のスペースを確保しやすくなります。アームの角度調整は片手でも操作可能です。





支柱とアームはそれぞれ角度調整が可能





ワンちゃんのお顔正面のスペース確保にも





角度調整は片手でも操作可能





2. 長いアームと4か所のリーシュ固定部でワンちゃんをより安全に

4か所のリーシュ固定部は位置を調整できるので、ワンちゃんの状態に合わせて様々な支え方が可能です。





4か所のリーシュ固定部は位置調整可能





3. 3wayトレイ付き

トレイは高さ調整が可能です。また表側をトレイ、裏面の凸凹のある面をトリーツ皿や、あごのせ（チンレスト）としてお使いいただけます。





3wayトレイ





■リラトリミングアーム仕様

製品名称 ： リラトリミングアーム

製品サイズ(cm) ： 本体(トレイ取り付け時)

幅66.5×奥行23×高さ77～117 cm

製品重量(kg) ： 5.3kg

発売日 ： 6/12(金)

メーカー希望小売価格： オープン価格

最大適応体重 ： 10kg

材質： 【可動アーム】スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン

【支柱】スチール(粉体塗装)・ステンレス・ポリプロピレン

【リーシュ固定部・三角ノブボルト・トレイ固定部・トレイ固定ネジ】

ポリプロピレン・黄銅・ナイロン・ステンレス

【トレイ】ポリプロピレン

【高さ/角度調節ピン】アルミニウム・ステンレス

【クランプ部】スチール(粉体塗装)ポリプロピレン・アルミニウム・

ABS樹脂・ステンレス・合成ゴム









■会社概要

社名 ： アロン化成株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 松田 明彦

本店所在地： 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号

設立 ： 1950年8月

資本金 ： 42億2,000万円

URL ： https://www.aronkasei.co.jp/





【事業内容】

1. 合成樹脂製品およびその関連製品ならびにこれらの原料の製造加工

および販売

2. 合成樹脂成形機および金型の製造販売

3. 食品の製造および販売

4. 前各号に掲げる物品およびこれらに関連する物品の輸出入

5. 土木建築用・住宅用関連機材の製造・加工ならびに販売

および土木建築工事の請負・設計・施工

6. 管工事・水道施設工事の請負・設計・施工

7. 環境保全・公害防止用機器および化学工業用機械器具装置

その他各種機械器具装置の設計・監理・製作・販売・施工

8. 貨物運送取扱業

9. 福祉用具・福祉機器の製造および販売ならびにリース・レンタル業

およびリース・レンタル業に付帯する業務

10.在宅介護サービス・施設介護サービス・介護支援事業に係わる人材の

教育・育成・訓練ならびにそれらに関する受託・委託

11.前各号の事業に関連する一切の業務









■本製品に関するお客様からのお問い合わせ先

アロン化成株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル：0120-86-7735

※祝祭日以外の月～金 9:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)