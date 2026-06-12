スマートスポーツアイウェアブランド「Amphium」を展開するFreimworkは、耳をふさがないオープンイヤー設計と音声機能を融合したスポーツオーディオグラス「Amphium Stereo」を、2026年6月12日より日本国内で予約販売を開始します。

本製品は、ランニングやサイクリングなどの屋外アクティビティ向けに設計されており、サングラスとしての装着性に加え、音楽再生・通話・音声ナビゲーション・スマートフォンのAIアシスタント機能と連携し一体化したウェアラブルデバイスです。

予約販売価格は15,800円(税込)、通常販売価格は19,800円(税込)で、Amazon.co.jpおよび公式サイト「Amphium.co」にて販売されます。





公式サイト ： https://www.amphium.co/

Amazon.co.jp： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZ61KDX









■開発背景

ランニングやサイクリングでは、サングラスとイヤホンを同時に使用するユーザーが少なくありません。一方で、イヤホンで耳をふさいでしまうと、車や歩行者、仲間の声、自然音など、周囲の状況を把握しにくくなる場合があります。Amphium Stereoは、この課題に対して、ヘッドホンではなくスポーツアイウェアの側からアプローチした製品です。





Freimworkは次のように説明しています。

「多くのランナーやサイクリストは、すでにサングラスとイヤホンを併用しています。しかし、長時間の屋外活動では、その組み合わせが必ずしも快適とは限りません。Amphium Stereoでは、まずスポーツアイウェアとしての掛け心地、視界、安定性を重視し、そのうえでオープンイヤーオーディオ、通話、音声ナビゲーション、AIアシスタント機能を自然に使える設計を目指しました。耳をふさがず、周囲への意識を保ちながら使えることが重要だと考えています。」









■耳をふさがないスポーツオーディオグラス「Amphium Stereo」とは

Amphium Stereoの大きな特徴は、着脱式のオープンイヤーオーディオモジュールです。従来のオーディオグラスでは、電子部品をフレームに固定する構造が多く、デザインが厚く見えたり、音響設計に制約が生じたりする場合がありました。Amphium Stereoは、アイウェア本体とオーディオモジュールを分けることで、スポーツサングラスとしてのすっきりした外観と、屋外で実用的に使えるオーディオ性能の両立を目指しています。





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■スポーツアイウェアとしての実用性を重視した設計

本製品は、単にスピーカーを搭載したサングラスではありません。スポーツアイウェアとしての装着感、視界、安定性を重視しながら、オープンイヤーオーディオ、通話機能、音声ナビゲーション、AIアシスタント機能を一体化した、屋外アクティビティ向けの実用的なウェアラブルデバイスです。





ユーザーは、スマートフォンとBluetooth 5.4規格対応のワイヤレス接続を行うことで、音楽再生、通話、音声ナビゲーション、AIアシスタント機能を利用できます。また、サイドの物理ボタンにより、運動中でも直感的に操作できます。スマートフォン上のZelloアプリを利用したプッシュ・トゥ・トークにも対応します。









■主な特徴

・着脱式オープンイヤーオーディオモジュール

・ランニング、サイクリング、ハイキング、屋外トレーニング向け設計

・スポーツサングラス形状にワイヤレスオーディオと通話機能を統合

・20mmハイパーリニアスピーカー

・音漏れ低減設計

・片側2基のマイクによる通話用ENCノイズ低減機能

・音楽、音量、通話、AIアシスタント機能を操作できる物理4ボタン

・Zelloアプリによるプッシュ・トゥ・トーク対応

・TR90フレーム、UV400対応偏光ポリカーボネートレンズ

・音楽再生 最大10時間、通話 最大6時間

・IP54相当の防塵・防滴性能

・マグネット式充電ケーブル付属









■商品概要

商品 ： Amphium Stereo

予約開始日： 2026年6月12日

種類 ： 1種類／ブラック・半透明フレーム(Obsidian Translucent)、

ブラック偏光レンズ

価格 ： 予約購入価格 15,800円(税込)

通常販売価格 19,800円(税込)

内容 ： Amphiumスポーツグラス本体、オーディオモジュール、

3サイズのノーズパッド、デコレーションリング、メガネ拭きクロス、

防水収納ケース、マグネット式充電ケーブル、取扱説明書

サイズ ： フレームサイズ 約166 × 144 × 47mm

カラー ： ブラック・半透明フレーム、ブラック偏光レンズ、

ブラックオーディオモジュール

素材 ： TR90フレーム、ポリカーボネート偏光レンズ

重量 ： 約48g

販売場所 ： 公式サイト： https://www.amphium.co/

Amazon.co.jp： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZ61KDX









■Amphiumについて

Amphiumは、Freimworkが展開するスマートスポーツアイウェアブランドです。快適な掛け心地やクリアな視界、優れたフィット感など、スポーツアイウェアとしての基本性能を追求するとともに、音楽再生や通話、音声ナビゲーション、スマートフォンのAIアシスタントとの連携機能を搭載。スポーツシーンをより快適でスマートにする高機能テクノロジーアイウェアの開発を目指しています。

詳細： https://www.amphium.co/ja/pages/about-us