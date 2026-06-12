株式会社AlbaLink(本社：東京都江東区、代表取締役：河田 憲二)は、近所に空き家がある、または過去にあった500人を対象に、2026年4月5日に「近所の空き家で困った経験」についてアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果を公開いたします。





詳細はこちら： https://wakearipro.com/vacant-house-neighborhood/









【背景】

近所に管理されていない空き家があると、さまざまな困り事が発生します。

そこで今回、株式会社AlbaLink( https://albalink.co.jp/ )が運営する空き家買取をサポートするメディア「訳あり物件買取プロ( https://wakearipro.com/ )」は、近所に空き家がある、または過去にあった500人を対象に「近所の空き家で困った経験」についてアンケート調査を実施しました。

空き家が近くにあることで近隣住民が感じる不便や不安について聞いています。









【調査概要】

調査対象 ： 近所に空き家がある(あった)人

調査期間 ： 2026年4月2日～5日

調査機関 ： 自社調査

調査方法 ： インターネットによる任意回答

有効回答数 ： 500人(女性351人／男性149人)

回答者の年代： 20代 18.2％／30代 30.6％／40代 28.2％／

50代 18.2％／60代以上 4.8％









【近所の空き家で困った経験1位は「植物が敷地からはみ出す」】

近所の空き家で困った経験1位は「植物が敷地からはみ出す」

「近所の空き家で困った経験」を聞いたところ、1位は「植物が敷地からはみ出す(21.8％)」でした。

2位「景観が悪くなった(19.6％)」、3位「虫が発生した(19.0％)」、4位「倒壊の不安がある(18.0％)」、5位「動物が住み着いた(16.6％)」が続きます。

日常生活の快適性や衛生面、防災、防犯、治安などに関する困り事が多く寄せられました。

実際に被害や迷惑を被ったケースもあれば、何も起こってはいないものの強い不安を感じているケースも。

空き家による実害がなかったとしても、困っている人は多いとわかります。









【上記の詳細やその他のアンケート結果を見たい方】

上記ランキングの各項目の詳細も見たい方は、以下のURLからご覧ください。

https://wakearipro.com/vacant-house-neighborhood/









【アンケート記事(調査結果)の利用条件】

1)情報の出典元として、「事故物件・空き家の売却は訳あり物件買取プロ」を明記してください。

2)ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記2つのリンクを設置してください(クリックすると遷移できる状態で設置ください)。

URL： https://wakearipro.com/

https://wakearipro.com/vacant-house-neighborhood/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社AlbaLink(アルバリンク)

所在地 ： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者 ： 代表取締役 河田 憲二

取材連絡先： marketing@albalink.co.jp

URL ： https://albalink.co.jp/