インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原良郎）は、天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念＜祝福のロイヤルブーケ＞純金コインとダイヤモンドの宝飾ペンダントの販売を開始いたします。









天皇皇后両陛下は2026年6月13日より2週間の日程で、オランダとベルギーを国賓として公式訪問されます。日本と両国との友好をいっそう確かなものとするこの歴史的な行幸啓の記念金貨が、エレガントな金貨ペンダントになりました。

2026年6月12日（金）より、I・E・Iオリジナルショップにて販売開始いたします。

商品特設ページ：https://iei.jp/51629cp/









記念金貨は最高品位.9999の純金製で、クック諸島政府が限定2026点で発行する法定貨幣。天皇家とオランダ・ベルギー両国ロイヤルファミリーとのーの温かな交流を祝福する花束がデザインされたもので、オランダのチューリップとベルギーのアザレアが、日本の菊とともに精緻なレリーフで浮かび上がります。また反対側には、クック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の公式肖像が刻まれています。

ペンダントは、金貨のデザインを表裏そのまま活かし、18金のフレームにセットしたリバーシブル仕様。チェーンを通すバチカン装飾は、日本とオランダ・ベルギー両国の絆を表すリボンを18金でかたどったもので、ダイヤモンド1石がセットされています。また、チェーンは925銀に純金仕上げが施された贅沢な仕様です。









18金のリボンに輝くダイヤモンド。金の品位を示す.9999 GOLDの刻印。





ペンダントの金貨はクック諸島政府発行の法定貨幣。

金貨の表面はクック諸島の元首チャールズ３世（英国国王）の肖像。





天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念＜祝福のロイヤルブーケ＞純金コインとダイヤモンドの宝飾ペンダントは特製ギフトケースに収められ、ペンダントの金貨がクック諸島の法定貨幣であることを明記した同国の発行証明書とともに提供されます。

■商品情報

商品名： 天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念 ＜祝福のロイヤルブーケ＞純金コインとダイヤモンドの宝飾ペンダント

価格 ： 199,800円（税込219,780円）

発売日：2026年6月12日（金）

お届け： 2026年11月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社

URL ：https://iei.jp/51629cp/

■商品仕様

＜金貨仕様＞

品位：.9999金 品質：プルーフ 重さ：1/25オンス（約1.2グラム）

直径：約13.92ミリ 額面：10クックアイランド・ドル 発行：クック諸島政府

発行年：2026年 発行限定：2026点 鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）

＜ペンダント仕様＞

●材質：ペンダントトップ＝金貨（品位.9999）、フレーム・バチカン＝18金、ダイヤモンド1石（約0.01ct）、チェーン＝24金仕上げスターリング・シルバー（.925銀） ●サイズ（約）：ペンダントトップ＝縦23.5×横14.5×厚さ3.5ｍｍ チェーン＝最長45cm（フリーアジャスター） ●日本製

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。