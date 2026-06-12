株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』は、お得なポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を2026年8月31日（月）から開催。キャンペーンに先立ち、事前エントリー受付を2026年6月12日（金）より開始します。

2026年2月に開催した「ビビビ祭」第1弾はおかげさまで多くのご好評をいただきました。第2弾となる今回のキーワードは「リピート」。期間内に、『ホットペッパービューティー』を利用して来店したサロンへの“リピート予約＆来店”で、最大30％の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元します。

<「ビビビ祭 for リピート」特設サイト>

https://beauty.hotpepper.jp/doc/cp/beautycp2608/





■「ビビビ祭 for リピート」について

ポイント最大30％（上限20,000ポイント）を還元

『ホットペッパービューティー』はお客さまへの感謝を込めて、ポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を開催します。





「ビビビ祭 for リピート」では、対象期間中に『ホットペッパービューティー』を利用して来店したサロンに、アプリからリピート予約＆来店された方へ、先着100万予約限定で対象金額の最大30％分（上限20,000ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元します。本キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（リピート予約＆リピート来店）が対象です。還元ポイントはヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限10,000ポイント（合計で最大20,000ポイント）となります。





【概要】

・キャンペーン名称：ビビビ祭 for リピート

・キャンペーン内容：【アプリ限定・先着100万予約限定】同じサロンへのリピート予約＆来店で対象金額の最大30％分（上限20,000ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元

・各対象期間

事前エントリー期間：2026年6月12日（金）0:00～2026年9月4日（金）23:59

事前来店期間：2026年6月12日（金）0:00～2026年8月21日（金）23:59

リピート予約期間：2026年8月31日（月）0:00～2026年9月4日（金）23:59（※アプリ限定）

リピート来店期間：2026年9月5日（土）0:00～2026年9月30日（水）23:59

ポイント加算予定日：2026年10月19日（月）頃予定

【参加方法】

■STEP1：事前エントリー

6月12日（金）0:00～9月4日（金）23:59の期間中に、特設サイトから事前エントリーを完了させる。

※STEP1とSTEP2は順番を入れ替えてもOK。





■STEP2：お好きなサロンに予約＆来店

6月12日（金）0:00～8月21日（金）23:59の期間中に、『ホットペッパービューティー』でネット予約し、お好きなサロンに来店。

※アプリ・WebどちらでもOK。

※予約受付日は6月12日（金）以前でも OK 。

※美容クリニック除く。

※STEP1とSTEP2は順番を入れ替えてもOK。





■STEP3：同じサロンへのリピート予約＆来店（アプリ限定）

期間中に、STEP2で来店したサロンと同じサロンへのリピート予約＆来店で、ポイント最大30％還元の対象に！

リピート予約期間：8月31日（月）0:00～9月4日（金）23:59

※アプリ限定。

※STEP3のサロンは、STEP2のサロンと同一区分（ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ））で予約してください。

リピート来店期間：9月5日（土）0:00～9月30日（水）23:59

※対象金額とは、リピート予約およびリピート来店の際の以下（ア）（イ）いずれか低い方の金額を指します。

(ア)予約時に本サービスの予約確認画面上に表示される利用予定のサービスの「合計金額」（予約確認画面上で選択可能なギフト券・ポイント（以下「ポイント等」）の利用前の金額）

(イ)来店時の支払金額にポイント等を加算した金額（来店時に株主優待や金券類など、ポイント等以外の手段で割引が発生した場合、その割引金額分は来店時の支払金額に含まれません）





※ポイント等以外の手段での割引には、サロンへの事前入金や回数券なども含みます。

※事前来店時の予約、事前エントリー、アプリによるリピート予約は、必ず同一のリクルートIDで行う必要があります。

※キャンペーンは予告なく終了する可能性があります。なお、弊社システムの都合上、やむを得ない場合は、先着100万予約を超えて特典適用対象となる場合があります。





※キャンペーン詳細条件等につきましては特設サイトをご覧ください。





<「ビビビ祭 for リピート」特設サイト>

https://beauty.hotpepper.jp/doc/cp/beautycp2608/





■『ホットペッパービューティー』とは

『ホットペッパービューティー』は、ヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービスです。多様な切り口の特集、行きたい日時での検索、ヘア・ネイルカタログ、口コミ、お得なクーポン、サロンスタッフなどから、自分の行きたいサロンを検索できます。ウェブサイト・アプリから24時間いつでも・どこでも予約でき、予約後に来店するとポイントがたまり、次回の利用時などに使えます。ジャンルは、ヘア、リラクゼーション、エステ、ネイル、アイビューティーまで幅広く提供しています。30分ごとの空き状況が確認できるため自分の予定に合わせた予約ができ、エリア検索機能で通いやすいサロンを見つけることができます。

『ホットペッパービューティー』HP：https://beauty.hotpepper.jp





リクルートグループについて

1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人ひとりのライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、人材派遣、マーケティング・マッチング・テクノロジーの3事業を軸に、60を超える国・地域で事業を展開しています。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提供していきます。

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