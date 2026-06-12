株式会社ナガイ(本社：長野県飯田市、代表取締役：永井 大嗣)は、フリース壁紙eterno(R)シリーズにおいて、不燃認定を取得した壁紙用フリースインクジェットメディア「インプリミフリース ワイド」を2026年6月11日に発売いたしました。





「インプリミフリース ワイド」はパルプを主成分としたフリース(不織布)が基材のインクジェットメディアで、3.2m幅の超大判サイズが特徴です。1本のロールで、3m×10mまでの壁面を1枚でカバー可能です。極限までジョイントを減らし、より美しい壁装を実現できます。





インプリミフリース ワイドのロゴ





■「インプリミフリース ワイド」発売の背景

当社では従来、パルプを主成分としたフリース壁紙を販売してまいりました。塩化ビニル(塩ビ)を使用せず、耐久性に優れたフリース壁紙は、ビニールクロスに代わる環境配慮型の内装材として、多くの住宅や商業施設等でご採用いただいております。

この度発売する「インプリミフリース ワイド」は、これまで培ってきたフリース壁紙のノウハウを活かして開発された、デジタルプリント用の壁紙インクジェットメディアです。パルプ主成分でありながら日本の不燃認定を取得しており、責任ある森林管理の国際規格であるFSC(R)認証も受けています。サステナブルな空間づくりへの需要が高まる中、意匠性と環境性能を両立した次世代の内装材として、多様な空間演出に対応します。





施工イメージ(フルオーダー)





― ジョイント(つなぎ目)の課題を解決したい

その中で、従来のインクジェットメディアが抱える「ジョイント部分の柄合わせ」という大きな課題に着目しました。一般的な壁紙メディアの幅は1m程度であり、大きな壁面デザインを完成させるには複数のロールを現場でつなぎ合わせる必要があります。しかし、素材の伸縮や現場の下地状況などにより、どうしてもつなぎ目の柄ズレが発生してしまうという問題がありました。

そこで、この課題を根本から解決するために開発されたのが、最大幅3.2mを誇る超幅広サイズの「インプリミフリース ワイド」です。





― 技術背景：なぜフリース素材で「超大判サイズ」が実現可能なのか？

従来の塩化ビニル(塩ビ)製インクジェットメディアは寸法安定性が低く、水分による伸縮が発生しやすいという課題がありました。そのため、施工時は事前に糊付け機を通して裏面に糊を馴染ませる必要があり、この「糊付け機に通せるサイズ(幅1m以下)」という物理的な制約が、大判化への最大の壁となっていました。





この課題をクリアしたのが、当社のフリース素材です。

フリースは非常に寸法安定性が高く、水分を含んでもほとんど伸縮しません。この特性により、事前の糊付け工程(機械への通紙)を一切排除し、壁面側に糊を塗る「向こう糊」工法(壁紙ではなく壁面に接着剤を塗布する施工方法)を採用することが可能となりました。施工現場での機械の制約から解放されたことで、3m×10mといった規格外の超大判サイズを1枚のシートでカバーするという、画期的な製品開発に成功いたしました。





一般的な高さの天井であれば、1ロールで床から天井までカバーが可能。ジョイントが発生せず、柄のズレなく施工が可能です。





施工イメージ(デザイン：Fog[フォグ] 01)





■「インプリミフリース ワイド」の特長





【3.2m幅の超大判サイズ】





ロールの画像





幅3.2mだから1ロールで床から天井までカバーが可能。10m x 3mまでの壁面を1枚で美しく仕上げます。縦方向の施工も可能です。





【パルプが主成分の自然素材】

本製品はパルプ等の自然素材を主原料とし、強化のためのポリエステルを加えた壁紙用のフリース(不織布)です。塩ビ系メディアと異なり、製造過程で加えられる可塑剤を使用していないので、人や環境にもやさしい安全性の高い出力用の環境壁紙です。





【専門チームが大面積を一気に施工】





施工の様子

専門チームによる施工





専門チームが現場に合わせて最適な施工をいたします。

対応エリア…全国

※施工条件等、詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。





【デザイン多数用意】





プリセットデザイン例





「インプリミフリース ワイド」は迫力あるプリセットデザインを多数取り揃えています。

インテリアに合わせて最適なデザインをお選びいただけます。

また、フルオーダーやデザイン入稿にも対応いたします。





【不燃材料認定を取得】

特許取得の独自製法で不燃材料認定を取得。

本製品は大臣が認めた不燃材料のため、商業施設、病院、ホテル、レストラン、一般住宅など様々な空間を演出できます。





【FSC(R)認証を取得】

インプリミの主原料であるパルプはFSC(R)認証材及び、その他の管理された供給源から作られています。

FSC(R)マークが付いている製品を選ぶことは、森を大切にすることにつながります。





FSC(R)マーク





【高い印刷再現性】

高精細なプリントで、美しい空間演出が可能です。また、自然素材ならではの優しい風合いで、上質な空間を表現できます。









■製品概要

特許 第7741520号 / 特許 第7436088号

国土交通大臣認定番号 MFN 3951 F☆☆☆☆

不燃材料認定 NM-6066





[品番]IMPW-F01-N

[SIZE] 幅 / 320cm 長さ / 50m巻 厚さ / 330μm

[PRICE] 設計価格 140,800円/巻(税抜 128,000円/巻) [2,560円/m(税抜)]

材工セットでの販売となります。当社にてHP3600ラテックスで印刷の上、施工します。 ※条件付き





製品ページ

https://www.nagai.co.jp/imprimi/print/









■会社概要

商号 ： 株式会社ナガイ

代表者 ： 代表取締役 永井 大嗣

所在地 ： 395-0803 長野県飯田市鼎下山882-1

設立 ： 1963年3月

事業内容： 建築資材販売・加工・施工

資本金 ： 6,000万円

URL ： https://www.nagai.co.jp/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナガイ マーケティング部

Tel：03-6434-9869