アデッソ所属の佐々木英美が、2026年7月上演のミュージカル『ひめゆり』にて、「たき（ひめゆり学徒）」役で出演することが決定いたしました。『ひめゆり』は、1996年の初演以来、多くの観客の心を動かし続けるミュージカル座の代表作であり、戦争の悲惨さと命の尊さを描く日本ミュージカル界屈指の名作です。

ミュージカル座2026年7月公演 『ひめゆり』

アデッソ所属の佐々木英美が、2026年7月上演のミュージカル『ひめゆり』にて、「たき（ひめゆり学徒）」役で出演することが決定いたしました。『ひめゆり』は、1996年の初演以来、多くの観客の心を動かし続けるミュージカル座の代表作であり、戦争の悲惨さと命の尊さを描く日本ミュージカル界屈指の名作です。 1945年、沖縄戦のさなか、ひめゆり学徒隊として戦場へと動員された少女たちの姿を、全41曲の音楽で描く本作。戦争という極限状態の中でも懸命に生きようとした少女たちの想いを、歌と芝居で紡ぎ出します。 佐々木英美が演じる「たき」は、ひめゆり学徒隊の一員として仲間たちと共に激動の時代を生き抜く少女。戦争の現実に向き合いながらも、未来への希望を胸に抱く少女たちの姿を、繊細かつ力強く表現します。 佐々木英美はこれまで培ってきた演技力と表現力を活かし、本作では新たな一面を披露。若手俳優として着実に成長を続ける彼女が、歴史の重みを背負う作品に挑戦します。 『ひめゆり』は、戦争を知らない世代にも平和の尊さを伝え続けている作品として高い評価を受けており、数々の演劇賞や年間ベストテンにも選出されてきました。 今回の出演に向け、佐々木英美は 「命の大切さや平和の尊さをお客様に届けられるよう、一公演一公演を大切に演じたいと思います。たきとして生き抜き、皆さまの心に残る舞台にできるよう精一杯頑張ります。」 と意気込みを語っています。 ぜひ劇場にて、佐々木英美の新たな挑戦をご覧ください。 公演概要 ミュージカル『ひめゆり』 公演期間 2026年7月10日（金）～7月14日（火） 会場 戸田市文化会館 出演 佐々木英美 チケット https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfms7P0ks-ViNc4ngz5wi4ans1yNCd-cX8W5KYFU8lx8xqO8g/viewform 主催 ミュージカル座 HP：https://musical-za.co.jp/stage/himeyuri2026/

佐々木英美

＜プロフィール＞ 舞台を中心に確かな表現力で観る者の心をつかむ女優。声優養成所、ミュージカル劇団、舞台女優としての豊富な経験を重ね、歌・ダンス・芝居を自在に行き来する表現力を磨いてきた。長期ロングラン公演や大型ホールでの出演実績を持ち、役柄に深く入り込む集中力と、空間全体を支配する存在感が強み。繊細な感情表現からエネルギッシュなパフォーマンスまで幅広く対応でき、舞台のみならず映像・音楽分野でも活躍が期待される、実力派パフォーマー。 【SNS・HP】 X：https://x.com/Sasasasaki_eimi instagram：https://www.instagram.com/sasasaki_eimi/ tiktok：https://www.tiktok.com/@.sasaki.eim youtube：https://www.youtube.com/@amy_sasaki 事務所HP：https://adessonet.co.jp/works/amy-sasaki/

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