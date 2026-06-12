子どもの「ココロに体力を。」をスクール理念に、全国で約7万人が通う子ども向けスポーツスクール“リーフラススポーツスクール”は、富山県射水市にバスケットボールスクールを新規開校いたしました。この富山県への進出をもちまして、日本全国47都道府県すべてでのスクール展開を達成いたしました。

スポーツ指導における体罰や暴言、勝利至上主義の弊害が社会問題となる中、当スクールが掲げる「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導方針が全国の保護者の皆様に支持され、全国展開の達成へとつながりました。 ■ ついに「全47都道府県」へ。リーフラススポーツスクールが全国で支持され続ける理由 リーフラススポーツスクールが、日本のすべての都道府県で受け入れられ、国内最大級の規模へと成長を遂げた背景には、従来のスポーツ習い事の常識を覆す3つのアプローチがあります。 1. 徹底した「人間力（非認知能力）」の育成 当スクールでは、スポーツの技術向上だけを目的としません。挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力といった、社会を生き抜くために必要な「非認知能力」の育成を第一に掲げています。全員参加でスポーツを楽しみ、成功体験を得る環境を全国共通で提供しています。 2. 科学的アプローチによる成長の「視える化」 独自の非認知能力測定システム「みらぼ」を導入しています。スポーツ心理学の専門家との共同研究により、従来は数値化が難しかった子どもの内面の成長をデータとして可視化しました。これにより、お子様一人ひとりに最適化されたサポートが可能となっています。 3. 時代にマッチした持続可能なスクール運営 当スクール独自の「安全」「教育」「指導」の研修を受け、責任を持った指導員による指導はもちろん、現代のライフスタイルに合わせて保護者の過度な負担（お茶汲みや当番など）をなくした運営体制が、共働き世帯をはじめとする全国のファミリー層に高く評価されています。 ■ 新規開校スクールについて 【ハーツ射水スクール】 会場：ヨシダ大島体育館（住所：富山県射水市新開発300） 大門総合体育館（住所：富山県射水市二口3142) 曜日：毎週水曜日 時間：①16:50～17:50（対象：3歳～2年生） ②17:55～18:55（対象：年長～6年生） 【ハーツ小杉スクール】 会場：アルビス小杉体育センター（住所：富山県射水市戸破3111） 曜日：毎週木曜日 時間：17：00～18:00（対象：3歳～4年生） ※人数次第で増設予定 ※いずれのスクールも、時間帯・会場は変更になる場合がございます。 【体験申込はこちら】 URL：https://heartz.sport-school.com/experience ■ バスケットボールスクール ハーツについて 2010年に初開校したバスケットボールスクールです。 「Heartz（ハーツ）」とは、「ハート（こころ）」を意味します。ハーツは子どもたちの心の成長を大切にし、非認知能力を育みます。チームスポーツで子どもたちの協調性を育むことはもちろん、子どもたちの体と心がバスケットボールを通じて健やかに成長することを願い、その想いをスクール名に込めました。 公式HP：https://heartz.sport-school.com/

【 リーフラススポーツスクール概要 】 リーフラススポーツスクールは、「技術向上」だけでなく、「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」という指導方針で子どもたちの”非認知能力（人間力）”を育むことを大切にし、社会で活躍できる人材を育てるスポーツ指導をしております。 3歳から小学生を対象にサッカー、野球、バスケットボール、ダンスなど13ブランドを展開し、会員数は約7万人にのぼります。2026年6月に全国47都道府県すべてにスクールを展開し、スクール数は約4,500拠点以上となります。 私たちは子どもたちの「ココロに体力を。」という指導理念のもと、技術の向上だけでなく挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力などの「非認知能力」を育む指導を行っています。 また、独自の非認知能力測定システム「みらぼ」を導入し、スポーツ心理学の専門家との共同研究により、従来は数値化が難しいとされてきたお子様の成長を「視える化」しました。 測定結果に基づいたアプローチで、お子様一人ひとりの成長を最大限にサポートいたします。 所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階 ホームページ： https://sport-school.com/ 【本件に関するお問い合わせ先】 本件に関する詳細や、取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。 ■一般のお客様・企業様向け窓口 リーフラススポーツスクール お問い合わせフォーム https://sport-school.com/contact/form.html ■メディア関係者様向け窓口 リーフラス株式会社 マーケティング部 Email ：marketing@leifras.co.jp TEL ：03-6451-1341