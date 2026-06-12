株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らない日焼けハローキティ Tシャツの新デザインやブランケットを8月1日（土）より販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、SNSでも話題の「淡路日焼けハローキティ」シリーズの新デザインアイテム！南国ムードあふれるこんがり日焼けしたハローキティが、水着やサングラス姿でデザインされた「Tシャツ」2種類に加え、乙姫の衣装を着たハローキティや人魚の姿をしたハローキティがデザインされた、ピンクとブルー2色展開の「ブランケット」を販売。いずれもHELLO KITTY SMILE1階ショップにて販売中です。 「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない、思わず持ち歩きたくなる愛らしいアイテムをぜひご購入ください。

■『HELLO KITTY SMILE限定グッズ』 概要

販売開始： 8月1日（土） ※状況により発売日が前後する可能性がございます。詳細は公式HPをご覧ください 内容： ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND限定 日焼けキティTシャツ（2種類）／4,400円、 ・ブランケット（2種類）／3,850円 ※税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

＜HELLO KITTY SMILEとは＞

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む 海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合 施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハロー キティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれた フォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。 ※詳細はHP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）よりご覧いただけます

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