こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
群馬銀行と＋Connect（プラスコネクト）「FACE CASH」サービス提供に向けた基本合意書を締結
〜キャッシュカードレスで簡単・便利に、事務効率化も実現〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社群馬銀行（本社：群馬県前橋市、代表取締役頭取：深井 彰彦）へ、セブン銀行ＡＴＭ*を活用した「＋Connect」（プラスコネクト）の「FACE CASH」（フェイスキャッシュ）サービスを、2026年10月下旬より提供開始することで基本合意いたしました。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、顔認証での入出金が可能なサービス「FACE CASH」があります。
このたびの導入により、群馬銀行をご利用のお客さまは、日本全国にある約28,000 台のセブン銀行ＡＴＭで、原則24時間365日、顔認証による入出金が可能となります。
また、外出先でもキャッシュカード不要で簡単・便利にお手続きいただけるようになり、カード紛失や盗難のリスクが低減できるほか、当社独自の顔認証を通じたセキュリティ対策により、安心・安全なお取引きも実現します。さらに、カード再発行業務の削減を通じて、金融機関側の業務負担軽減にも寄与します。
すでに群馬銀行では、群馬銀行をご利用のお客さまの口座情報（住所、電話番号）の変更に「ＡＴＭ窓口」サービスをご活用いただいています。このたびの「FACE CASH」サービス導入で、さらに便利で新しい金融体験をお客さまにお届けします。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*・・・全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む
1. ご利用イメージ
2.サービス内容
FACE CASH
3. サービス提供開始時期
2026年10月下旬
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
「FACE CASH」のセキュリティ対策等について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255_05.html#security
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社群馬銀行（本社：群馬県前橋市、代表取締役頭取：深井 彰彦）へ、セブン銀行ＡＴＭ*を活用した「＋Connect」（プラスコネクト）の「FACE CASH」（フェイスキャッシュ）サービスを、2026年10月下旬より提供開始することで基本合意いたしました。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、顔認証での入出金が可能なサービス「FACE CASH」があります。
このたびの導入により、群馬銀行をご利用のお客さまは、日本全国にある約28,000 台のセブン銀行ＡＴＭで、原則24時間365日、顔認証による入出金が可能となります。
また、外出先でもキャッシュカード不要で簡単・便利にお手続きいただけるようになり、カード紛失や盗難のリスクが低減できるほか、当社独自の顔認証を通じたセキュリティ対策により、安心・安全なお取引きも実現します。さらに、カード再発行業務の削減を通じて、金融機関側の業務負担軽減にも寄与します。
すでに群馬銀行では、群馬銀行をご利用のお客さまの口座情報（住所、電話番号）の変更に「ＡＴＭ窓口」サービスをご活用いただいています。このたびの「FACE CASH」サービス導入で、さらに便利で新しい金融体験をお客さまにお届けします。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*・・・全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む
1. ご利用イメージ
2.サービス内容
FACE CASH
3. サービス提供開始時期
2026年10月下旬
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
「FACE CASH」のセキュリティ対策等について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255_05.html#security
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html