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若年層向け新企業映像シリーズ 第1作「本気で、遊ぼう。」を公開しました。
ヤマハ発動機株式会社は、このたび、若年層に向けた新たな企業映像シリーズを企画し、その第1作として「本気で、遊ぼう。」を公開しました。
今回の若年層向け企業映像シリーズは、当社で働く若い社員の姿に焦点を当てたドキュメンタリー映像です。
仕事や日常の中で何かに熱中し、本気で向き合う当社の若い社員の姿を通じて、何かに夢中になることへの楽しさや、その素晴らしさに触れるきっかけをお届けします。
本シリーズは、当社公式YouTubeや、公式Instagramなどで公開します。
Vol.1 「本気で、遊ぼう。」
子どものころの夢は、MotoGP（世界最高峰レース）のライダーになることだった。
いまは走る側ではなく、支える側にいる。
それでも、不思議と遠くなった感じはしない。
仕事では市販車の開発をしている。風や水という目に見えないものを相手にしながら、速さと安全のその先で、ライダーの意思を妨げない走りを追い求めている。
ヤマハ発動機で働く傍ら、家族や仲間とともに、レーシングチーム「TEAMけんけん」のチーフエンジニアとしてピットに立つ。
父は工具を握り、母は支え、兄が走る。それは特別ではなく、僕たちにとって当たり前のことだった。
仕事とレース。
本気で向き合うふたつの時間が、重なっていく。
本件に関するお問合わせ先
ブランド推進部 企画推進グループ
0538-37-1759
関連リンク
YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/user/YamahaMotorcompany
Instagram公式アカウント「HATSUDO」
https://www.instagram.com/hatsudo_official/
Instagram公式アカウント「yamaha_bike」
https://www.instagram.com/yamaha_bike/
今回の若年層向け企業映像シリーズは、当社で働く若い社員の姿に焦点を当てたドキュメンタリー映像です。
仕事や日常の中で何かに熱中し、本気で向き合う当社の若い社員の姿を通じて、何かに夢中になることへの楽しさや、その素晴らしさに触れるきっかけをお届けします。
Vol.1 「本気で、遊ぼう。」
子どものころの夢は、MotoGP（世界最高峰レース）のライダーになることだった。
いまは走る側ではなく、支える側にいる。
それでも、不思議と遠くなった感じはしない。
仕事では市販車の開発をしている。風や水という目に見えないものを相手にしながら、速さと安全のその先で、ライダーの意思を妨げない走りを追い求めている。
ヤマハ発動機で働く傍ら、家族や仲間とともに、レーシングチーム「TEAMけんけん」のチーフエンジニアとしてピットに立つ。
父は工具を握り、母は支え、兄が走る。それは特別ではなく、僕たちにとって当たり前のことだった。
仕事とレース。
本気で向き合うふたつの時間が、重なっていく。
本件に関するお問合わせ先
ブランド推進部 企画推進グループ
0538-37-1759
関連リンク
YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/user/YamahaMotorcompany
Instagram公式アカウント「HATSUDO」
https://www.instagram.com/hatsudo_official/
Instagram公式アカウント「yamaha_bike」
https://www.instagram.com/yamaha_bike/