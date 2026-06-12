2026年6月12日



PwCコンサルティング合同会社





PwCコンサルティング、次期代表執行役社長を発表

PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹）は、次期代表執行役社長を任命しましたのでお知らせいたします。次期代表執行役社長には、樋崎 充（現 PwCコンサルティング合同会社 執行役副代表）が、2026年7月1日付で就任いたします。また、現任の安井 正樹は、同日付で会長に就任いたします。【2026年7月1日付 次期代表執行役社長 経歴】樋崎 充 （といざき みつる）1974年8月23日生まれ。埼玉県出身1998年SAPジャパン株式会社入社。複数のコンサルティングファームで勤務後、プライスウォーターハウスクーパースPRTMマネジメントコンサルタンツジャパンLLC（当時）を経て2016年にPwCコンサルティング合同会社へ。2026年1月から現職。2026年7月代表執行役社長就任予定