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PwCコンサルティング、次期代表執行役社長を発表
2026年6月12日
PwCコンサルティング合同会社
PwCコンサルティング合同会社
PwCコンサルティング、次期代表執行役社長を発表
PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹）は、次期代表執行役社長を任命しましたのでお知らせいたします。
次期代表執行役社長には、樋崎 充（現 PwCコンサルティング合同会社 執行役副代表）が、2026年7月1日付で就任いたします。また、現任の安井 正樹は、同日付で会長に就任いたします。
樋崎 充 （といざき みつる）
1974年8月23日生まれ。埼玉県出身
1998年SAPジャパン株式会社入社。複数のコンサルティングファームで勤務後、プライスウォーターハウスクーパースPRTMマネジメントコンサルタンツジャパンLLC（当時）を経て2016年にPwCコンサルティング合同会社へ。2026年1月から現職。2026年7月代表執行役社長就任予定
以上
PwCコンサルティング合同会社について：https://www.pwc.com/jp/consulting
PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。
PwC Japanグループについて：https://www.pwc.com/jp
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
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