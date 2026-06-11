次世代太陽光の設置領域を最大化。株式会社えねこが、軽量フレキシブル太陽光パネル「FINE-FLEX」の認定施工店に選出

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、株式会社SILFINE JAPAN（本社：福岡県糟屋郡新宮町三代西1丁目1-7 エルヴェール新宮 1-B）が展開する軽量フレキシブル太陽光パネル「FINE-FLEX」の認定施工制度において、高度な施工技術と管理体制を有する「認定施工店」に選出されたことをお知らせいたします

■太陽光発電は「誰が設置しても同じ」ではない

脱炭素社会の実現に向け、太陽光発電の導入は加速していますが、一方で「設置場所の限界」が課題となってきました。従来のガラスパネルは重量が重く、耐荷重の低い屋根や、凹凸のある壁面への設置が困難だったためです。

こうした課題を解決する次世代技術として注目されているのが「軽量フレキシブルパネル」ですが、これらは従来のパネル以上に高い施工精度が求められます。特に新技術を用いた現場では、「施工会社の技術差」が発電効率や建物の耐久性に直結します。

■SILFINE JAPANが誇る「FINE-FLEX」とは

「FINE-FLEX」は、株式会社SILFINE JAPANが開発した、従来の常識を覆す太陽光パネルです。 「従来のガラスパネルでは設置が難しかった屋根や壁面にも対応可能な“軽量・フレキシブル構造”により、太陽光発電の設置可能領域を大きく広げる製品です。」

・軽い・薄い・曲がる：驚異的な軽量化と柔軟性を実現。

・特許取得の接着工法：穴をあけない「接着工法」により、雨漏りリスクを低減し、これまで架台設置ができなかった場所にも対応。

・多才な設置場所：屋根だけでなく、ビルの壁面、工場の湾曲した屋根、住宅の陸屋根まで、あらゆる面にフィットします。

■【重要】東京都の「上乗せ補助金」活用で導入メリットが最大化

「FINE-FLEX」の導入において、現在最大のメリットとなっているのが東京都の手厚い補助金制度です。本製品は、東京都が実施する令和7年度「優れた機能性を有する太陽光発電システム（クール・ネット東京）」の認定基準に対応しています。

この制度を利用することで、通常の太陽光パネル導入に対する補助金に加え、1kWあたり8万円の上乗せ補助を受けることが可能です。例えば、5kWのシステムを導入する場合、上乗せ補助だけで40万円、10kWの場合は80万円の補助が適用されるため、導入時の初期費用を大幅に削減できます。

従来は高性能な次世代太陽光パネルであるがゆえに製品コストが課題となるケースもありましたが、本制度を活用することで、その課題を大きく解消。高い発電性能と施工性を備えた「FINE-FLEX」を、より現実的かつ合理的な投資として導入いただける環境が整っています。東京都内においては、補助金を活用することで従来型パネルとの価格差を大きく縮小できるケースもあり、導入メリットがこれまで以上に高まっています。

■なぜ「認定施工制度」が必要なのか：施工難易度と品質の担保

「FINE-FLEX」の最大の特徴である接着工法や、壁面・湾曲面への設置は、極めて高い専門技術を要します。「施工難易度が高い＝施工会社の差が出る領域」だからこそ、メーカー側は厳格な基準を設け、確かな技術力を持つ企業のみを「認定施工店」として選定しています。

弊社は、これまで培ってきた豊富な施工実績に加え、専門チームによる現場管理体制、そして新技術に対する深い理解が評価され、今回の認定取得に至りました。

■認定店・えねこに任せる「3つの顧客メリット」

1.「穴をあけない」安心の10年施工保証

特許工法を熟知したプロが施工することで、建物の防水性能を維持。認定店ならではの厚い保証体制を提供します。

2.補助金申請から設計までワンストップ対応

軽量パネル特有の補助金要件や、構造計算を含む精緻な設計を、弊社の行政書士・エンジニアチームが完全バックアップします。

3.点検体制の確立

設置して終わりではなく、接着状態や発電効率を定期的にチェックする独自のアフターメンテナンス体制を敷いています。

■今後の展開：アパート・マンション・産業用への拡張

今回の認定取得により、戸建て住宅はもちろん、これまで耐荷重の問題で見送られてきたアパート、マンション、工場の陸屋根や壁面への提案を本格化させます。

「設置できる場所がない」という理由で再エネ導入を諦めていたすべてのオーナー様に対し、えねこは次世代太陽光パネルと確かな技術力で、新しいエネルギーの形を提案してまいります。

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける

Mission

陽の力で、和を届ける 太陽のエネルギーを通じて、人と人、地域、未来をつなぎ、より良い暮らしを届ける。

Vision

"住"を自由に再発明する。 エネルギー、テクノロジー、アイデアを掛け合わせ、住まいの常識をアップデートし続ける。

弊社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、100万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。ただ設備を売るのではなく、太陽のエネルギーとテクノロジーの力に、柔らかな発想と「和（つながり）」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしの“当たり前”を、もっと自由に、サステナブルなものへと変えていくことこそが私たちの使命です。

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■株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/